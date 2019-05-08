Семак: «Хотел бы видеть Кокорина в команде»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о перспективах нападающего Александра Кокорина в команде. Сегодня будет вынесен приговор суда.
Кокорина хотел бы видеть в команде. Свою позицию по нему я уже говорил. По другим позициям: то, что появляется в прессе, не имеет ничего общего с реальностью. На следующей неделе будем разговаривать.
Какова причина "мясной" радости???
Какова причина "мясной" радости???
Конечно увидите, где-то годика через полтора.
Конечно увидите, где-то годика через полтора.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ