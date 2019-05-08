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Семак: «Хотел бы видеть Кокорина в команде»

сегодня, 12:03

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о перспективах нападающего Александра Кокорина в команде. Сегодня будет вынесен приговор суда.

Кокорина хотел бы видеть в команде. Свою позицию по нему я уже говорил. По другим позициям: то, что появляется в прессе, не имеет ничего общего с реальностью. На следующей неделе будем разговаривать.

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Все комментарии
Завтра
Завтра
   141 / 1067
сегодня в 16:34
А чё "свиньи" так активизировались? Выиграли что-то или попали куда-то?
Какова причина "мясной" радости???
Завтра
Завтра ответил СПАРТАК ЧЕМПИОН ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
   141 / 1067
сегодня в 16:33
ахаха, Кокорин? Спартак под Лигу Чемпионов купит Ван Дайка и Гризмана!
...а так же оптово закупит пилюльки, которые блокируют в голове процессы, которые порождают такие умозаключения!
berda2003
berda2003
   296 / 1067
сегодня в 16:12
так садись в СИЗО, и будете в одной команде "зэкюнайтед ...
spartach n1
spartach n1
   1 / 1067
сегодня в 15:30
Осталось ещё педофила грозовского,молло и мутко вернуть,и все легенды зенита в сборе !
gentlewolf
gentlewolf
   248 / 1067
сегодня в 15:27
У Семака широкая душа и широкие взгляды. У него и Широкову место найдется.
spartach n1
spartach n1
   1 / 1067
сегодня в 15:22
Я так понимаю о репутации пылесоса и речи не ведётся,испортить то чего нет-невозможно !
mat73
mat73
   118 / 1067
сегодня в 15:09
Странный этот Семак какойто стал после перехода в Зенит...
Aljban
Aljban
сегодня в 14:57
Свиньи не хотят видеть, боятся.
ОПС
ОПС
   403 / 1067
сегодня в 14:55
На прежний уровень он уже вряд ли выйдет.
ziborock
ziborock
   31 / 1067
сегодня в 14:47
Ты и за Грозовского заступался, рассказывал всем как он детей любит!
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Морозовский
   712 / 1067
сегодня в 14:38
Сегодня Кокоша к вечеру прилетит в "Зенит" и забьёт в ближайшей игре победный пендаль Игорю!
В фифе с 20 попытко
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Ангел неБесГрешен
   57 / 1067
сегодня в 14:20
Форму ты имеешь в виду в робе полосатой, или в капюшоне?
СПАРТАК ЧЕМПИОН ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
СПАРТАК ЧЕМПИОН ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
сегодня в 14:14
ахаха, Кокорин? Спартак под Лигу Чемпионов купит Ван Дайка и Гризмана!
МКС
МКС ответил Морозовский
   36 / 1067
сегодня в 14:10
Сегодня Кокоша к вечеру прилетит в "Зенит" и забьёт в ближайшей игре победный пендаль Игорю!
Стулом))))
CSKA2012
CSKA2012
   786 / 1067
сегодня в 14:08
И мамая возьмите в зеньку
Бестрофейный
Бестрофейный
   163 / 1067
сегодня в 13:51
Пора возвращать.
Palex
Palex ответил zamsb
   54 / 1067
сегодня в 13:11
С чего вдруг?
zamsb
zamsb
   735 / 1067
сегодня в 12:46
"...Кокорина хотел бы видеть в команде. Свою позицию по нему я уже говорил...."- С.Семак.
Конечно увидите, где-то годика через полтора.
Морозовский
Морозовский
   4 / 1067
сегодня в 12:45
Сегодня Кокоша к вечеру прилетит в "Зенит" и забьёт в ближайшей игре победный пендаль Игорю!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   324 / 1067
сегодня в 12:27
НАДЕЮСЬ КОКОРИН СЫГРАЕТ С ЕНИСЕЕМ И ЗАБЬЁТ ПАРУ ГОЛЕШНИКОВ !!!

ГЫ-ГЫ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   15 / 1067
сегодня в 12:10
По Кокоше ждать осталось недолго. Вопрос, в какой форме он прибудет и когда...
cska plus
cska plus
   35 / 1067
сегодня в 12:07
Возможно сегодня выпустят если судьи не устроят очередную клоунаду.
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