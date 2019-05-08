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Семак: «Понятно, что мы хотим выиграть у ЦСКА»

сегодня, 12:06
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА12.05.2019 в 19:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч 28-го тура РПЛ с ЦСКА.

Понятно, что мы хотим выиграть. А как матчи будут складываться - другой вопрос. Эмоциональная опустошенность порой мешает показывать тот футбол, который хочется. Будем стараться.

Что касается участия в матче молодых футболистов, то будем смотреть на их состояние. У Мусаева хорошие шансы провести на поле 90 минут. У Мостового и Рыбикова шансы чуть меньше.

Хотелось бы, чтобы вручение кубка прошло с хорошим настроением. Так что приложим все силы для победы.

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Все комментарии
счет 7-0
счет 7-0 ответил МКС
   223 / 1067
сегодня в 15:56
Ну это как Федун решит Захочет выиграете Не захочет не будет судьям ничего заносить Кстати армейцев то же касается Вы ж больше всех орали что Федун все купил Наслаждайтесь
Кто такой Федун?
Питер рулит
Питер рулит ответил Ангел неБесГрешен
   288 / 1067
сегодня в 15:03
Лишь бы не облажались перед вручением кубка. Зачем зрителям портить праздник!
Тут хз,
с одной стороны надо дома выигрывать и праздновать по полной,
с другой стороны нех пускать дырявоносых в евро кубки..
ничейка голевая -самое то...
МКС
МКС
   36 / 1067
сегодня в 14:15
Ну это как Федун решит

Захочет выиграете

Не захочет не будет судьям ничего заносить

Кстати армейцев то же касается

Вы ж больше всех орали что Федун все купил

Наслаждайтесь
Санчо Панса
Санчо Панса
   354 / 1067
сегодня в 13:58
Еще бы! Надо же поставить жирную точку в этом чемпионском сезоне. Но простой прогулкой этот матч не будет ни для той, ни для другой команды)
Denkuz
Denkuz
   155 / 1067
сегодня в 13:53
У ЦСКА нужно выигрывать однозначно, хоть это на руку свиньям..
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил cska plus
   264 / 1067
сегодня в 13:52
И наши сильно мотивированы.
Да для вас это вообще, решающий матч сезона. Если пролетите, можно даже без ЛЕ остаться.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   264 / 1067
сегодня в 13:50
Страхуется, на случай пролета.
cska1948
cska1948
   294 / 1067
сегодня в 13:16
В РФПЛ существует традиция, проигрывать следующий, после выигрыша титула матч. осмотрим, сумеет ли Зенит поломать эту традицию.
1asss
1asss
   642 / 1067
сегодня в 13:12
сыграем как ливер, а питер как поросята
Гавриленко
Гавриленко
   23 / 1067
сегодня в 13:02
Мостовой ещё ихарю не забивал, это дело исправит
Гавриленко
Гавриленко
   23 / 1067
сегодня в 13:02
Грузите рекордсмену!
Сп62
Сп62
   755 / 1067
сегодня в 12:53
Думаю, что Зенит наполовину обновит состав. Будет, чем похвастаться, а в случае чего оправдаться.
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1067
сегодня в 12:41
Дай нам сейчас семаковский шалман и напомним им Катар тремя точными ударами Фернандо
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1067
сегодня в 12:39
стелит ,ой стелит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   15 / 1067
сегодня в 12:16
Лишь бы не облажались перед вручением кубка. Зачем зрителям портить праздник!
Djon_V
Djon_V
   573 / 1067
сегодня в 12:12
Красивого футбола и отсутствия травм обеим командам. Зениту победы!
cska plus
cska plus
   35 / 1067
сегодня в 12:09
И наши сильно мотивированы.
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