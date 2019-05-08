Семак: «Понятно, что мы хотим выиграть у ЦСКА»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч 28-го тура РПЛ с ЦСКА .

Понятно, что мы хотим выиграть. А как матчи будут складываться - другой вопрос. Эмоциональная опустошенность порой мешает показывать тот футбол, который хочется. Будем стараться.

Что касается участия в матче молодых футболистов, то будем смотреть на их состояние. У Мусаева хорошие шансы провести на поле 90 минут. У Мостового и Рыбикова шансы чуть меньше.

Хотелось бы, чтобы вручение кубка прошло с хорошим настроением. Так что приложим все силы для победы.