Семак: «Понятно, что мы хотим выиграть у ЦСКА»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч 28-го тура РПЛ с ЦСКА.
Понятно, что мы хотим выиграть. А как матчи будут складываться - другой вопрос. Эмоциональная опустошенность порой мешает показывать тот футбол, который хочется. Будем стараться.
Что касается участия в матче молодых футболистов, то будем смотреть на их состояние. У Мусаева хорошие шансы провести на поле 90 минут. У Мостового и Рыбикова шансы чуть меньше.
Хотелось бы, чтобы вручение кубка прошло с хорошим настроением. Так что приложим все силы для победы.
с одной стороны надо дома выигрывать и праздновать по полной,
с другой стороны нех пускать дырявоносых в евро кубки..
ничейка голевая -самое то...
с одной стороны надо дома выигрывать и праздновать по полной,
с другой стороны нех пускать дырявоносых в евро кубки..
ничейка голевая -самое то...
Захочет выиграете
Не захочет не будет судьям ничего заносить
Кстати армейцев то же касается
Вы ж больше всех орали что Федун все купил
Наслаждайтесь
Захочет выиграете
Не захочет не будет судьям ничего заносить
Кстати армейцев то же касается
Вы ж больше всех орали что Федун все купил
Наслаждайтесь