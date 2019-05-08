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Дюков: «Самара прекрасно справилась с организацией матчей ЧМ-18»

сегодня, 13:04

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал организацию развлекательной программы в Самаре во время проведения финального матча Кубка России.

Самара прекрасно справилась с организацией матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году и заслужила право проведения финала Кубка России сезона-2018/19. Желание принять титульный поединок изъявили несколько городов, но исполком РФС выбрал Самару. Убежден, что финал будет организован на самом высоком уровне и подарит болельщикам массу положительных эмоций. Мы продолжаем работу по реализации стратегии matсh-day активностей и созданию праздничной атмосферы в рамках проведения футбольных матчей на аренах страны. Наша задача — подарить максимум положительных эмоций болельщикам за счет создания дополнительных зон развлечения. Самарцев и гостей города ждет много сюрпризов, программа будет очень интересной. Со своей стороны приглашаю поклонников футбола на арену пораньше, чтобы поучаствовать в интересных мероприятиях.

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Все комментарии
История успеха
История успеха ответил Palex
   562 / 1067
сегодня в 16:18
Ну все ясно с тобой, очередной паяц.
Кремлебот провокатор детектед. Зря только на тебя время тратил, думал что не безнадежен. радуйся дальше своему уровню жизни над которым хохочет весь цивилизованный мир. и не слишко увлекайся там боярышником, кто то же должен пахать на новых хозяев россии....
Palex
Palex ответил История успеха
   54 / 1067
сегодня в 16:08
Ну все ясно с тобой, очередной паяц.
История успеха
История успеха ответил Palex
   562 / 1067
сегодня в 14:50
Меня последняя фраза смутила "плечом к плечу". На троллинг смахивает. А в стране да, кошмар, что творится.
Ты хороший пример. Для руских с их тысячелетней историей рабства совершенно непонятно как можно встать плечом к плечу против тирана. Посмотрите как свободные люди великой страны, на которую напал ваш путин, выбирают своего лидера. Молодого умного красивого украинца по крови и совести. Нами уже получен безвиз с ЕС, растет ВВП, помогают друзья из США которые спасли вас от голода в 90-е.... тогда как достаток россиян скоро упадет до уровня Сомали и Таджикистана. В рф есть будущее только у мафии армянов и азербайджанцев, но не у ваших детей работяг.... вся молодежь бежит на Запад.... а вы продолжаете жевать....
Palex
Palex ответил История успеха
   54 / 1067
сегодня в 14:36
Меня последняя фраза смутила "плечом к плечу". На троллинг смахивает. А в стране да, кошмар, что творится.
История успеха
История успеха ответил Palex
   562 / 1067
сегодня в 14:18
Ты меня троллишь?
Почему? В чем моя неправда? россия не тонет в нищете, беспределе и эпидемии спида, в раю живешь, с колен поднялся? Или ольгинец?
Palex
Palex ответил История успеха
   54 / 1067
сегодня в 14:15
Ты меня троллишь?
История успеха
История успеха ответил Юрий Сенатов 1
   562 / 1067
сегодня в 14:13
Где здравый смысл? Даже иностранные наблюдатели, заинтересованные в "оккупации" Россией Донбасса и Луганска, не обнаружили ( при всем своем желании) ни одной единицы бронетехники. Советники, добровольцы со стороны России? Так они есть и в рядах Украинской армии из стран НАТО. Не сомневаюсь, что на территории этих областей есть украинские разведчики, но и ОНИ не представили никаких доказательств оккупации. Помощь населению с нашей стороны? Россия в свое время оказывала такую помощь, в том числе и военную, Греции, Болгарии, Италии, Франции. Вот такие мы люди и ничего с этим не поделаешь.
Только с начала года в рф восемьсот похоронок пришло. Тайные кладбища растут как грибы.... Говорить об этом запрещено, каналы фильтруются ФСБ.... вот и думай где ваши оккупанты.....
История успеха
История успеха ответил Palex
   562 / 1067
сегодня в 14:11
Ты наверное не внимательно читал мой пост. А там написано, что мы(я) без тебя об этом знаем.
Понял брат! Наболело, сил нет! У самого друг токарем работает в Химках, зарплата 12 000, на нем жена, мать и трое детей. Денег хватает только на коммуналку, чтобы купить одежду хорошую и на отдых сьездить уже нет. Жене приходится уборщицей в школе полы мыть для подработки. Вечером собирутся возле компа, смотрят как правительство помогает многодетным в Германии, выдает сразу трехкомнатную квартиру с пособием и плачут. Так уже 15 лет (((( Эта власть уничтожает собственный народ. Будем бороться с воровским режимом плечо к плечу.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил История успеха
   413 / 1067
сегодня в 14:07
Как прикажет Киев, так и будут жить, милый. Недолго оккупантам нашу землю топтать осталось.
Где здравый смысл? Даже иностранные наблюдатели, заинтересованные в "оккупации" Россией Донбасса и Луганска, не обнаружили ( при всем своем желании) ни одной единицы бронетехники. Советники, добровольцы со стороны России? Так они есть и в рядах Украинской армии из стран НАТО. Не сомневаюсь, что на территории этих областей есть украинские разведчики, но и ОНИ не представили никаких доказательств оккупации. Помощь населению с нашей стороны? Россия в свое время оказывала такую помощь, в том числе и военную, Греции, Болгарии, Италии, Франции. Вот такие мы люди и ничего с этим не поделаешь.
Palex
Palex ответил История успеха
   54 / 1067
сегодня в 14:02
Ты наверное не внимательно читал мой пост. А там написано, что мы(я) без тебя об этом знаем.
LOpp
LOpp
   10 / 1067
сегодня в 13:32
10 месяцев прошло после ЧМ, они до сих пор себе яйца лижут и премии вручают.
История успеха
История успеха ответил Гавриленко
   562 / 1067
сегодня в 13:32
Туринский князь, как там ДНР/ЛНР поживает?)
Как прикажет Киев, так и будут жить, милый. Недолго оккупантам нашу землю топтать осталось.
История успеха
История успеха ответил Palex
   562 / 1067
сегодня в 13:29
А зачем ты нам это рассказываешь,мы вроде тоже в России живем? И видим кругом только картинки,словоблудие, подхолимаж и воровство.
Если такие как я не будут рассказывать вам правду, вы будете думать так, как скажет Кисель-ТВ и считать что вокруг вас не ад, а путинская сказка.
Palex
Palex ответил История успеха
   54 / 1067
сегодня в 13:19
А зачем ты нам это рассказываешь,мы вроде тоже в России живем? И видим кругом только картинки,словоблудие, подхолимаж и воровство.
Гавриленко
Гавриленко ответил История успеха
   23 / 1067
сегодня в 13:17
Туринский князь, как там ДНР/ЛНР поживает?)
ДСА
ДСА
   164 / 1067
сегодня в 13:16
Значит Крылья нужно обязательно оставить в Премьер-Лиге
Гавриленко
Гавриленко
   23 / 1067
сегодня в 13:16
И отдала зениту 3 очка!
История успеха
История успеха
   562 / 1067
сегодня в 13:11
Под самарским стадионом через две недели после чм путина треснул фундамент. Сооружение грозит провалиться в Волгу и у области нет денег на его содержание. Но таким коррупционерам как Дюков важно только показать красивую картинку своему царьку....
cska plus
cska plus
   35 / 1067
сегодня в 13:06
Хоть раз верное решение приняли.
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