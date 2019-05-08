Дюков: «Самара прекрасно справилась с организацией матчей ЧМ-18»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал организацию развлекательной программы в Самаре во время проведения финального матча Кубка России.

Самара прекрасно справилась с организацией матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году и заслужила право проведения финала Кубка России сезона-2018/19. Желание принять титульный поединок изъявили несколько городов, но исполком РФС выбрал Самару. Убежден, что финал будет организован на самом высоком уровне и подарит болельщикам массу положительных эмоций. Мы продолжаем работу по реализации стратегии matсh-day активностей и созданию праздничной атмосферы в рамках проведения футбольных матчей на аренах страны. Наша задача — подарить максимум положительных эмоций болельщикам за счет создания дополнительных зон развлечения. Самарцев и гостей города ждет много сюрпризов, программа будет очень интересной. Со своей стороны приглашаю поклонников футбола на арену пораньше, чтобы поучаствовать в интересных мероприятиях.