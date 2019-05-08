Семак: «Приятно, что выполнили задачу по максимуму»

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после завоевания чемпионского титула.

Приятно, что выполнили задачу по максимуму. Есть определённое удовлетворение от проделанной работы. Думаю о будущем, поскольку период радости достаточно короток. Два дня прошло, порадовались, надо дальше работать. Работы достаточно много, нужно её выполнять, чтобы и играть лучше, и разбираться с вопросами, которых огромное количество. Спасибо Михаилу Даниловичу, приятно, но нужно решать свои вопросы. Это достаточно далеко от меня.