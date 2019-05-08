ГлавнаяНовости

Семак: «Приятно, что выполнили задачу по максимуму»

сегодня, 12:39

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после завоевания чемпионского титула.

Приятно, что выполнили задачу по максимуму. Есть определённое удовлетворение от проделанной работы. Думаю о будущем, поскольку период радости достаточно короток. Два дня прошло, порадовались, надо дальше работать. Работы достаточно много, нужно её выполнять, чтобы и играть лучше, и разбираться с вопросами, которых огромное количество. Спасибо Михаилу Даниловичу, приятно, но нужно решать свои вопросы. Это достаточно далеко от меня.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Билялетдинов: «Вчерашний матч показал, что в футболе возможно все»
Сегодня, 15:39 Комментарии5
Дюков: «Самара прекрасно справилась с организацией матчей ЧМ-18»
Сегодня, 13:04 Комментарии19
Медведев: «Клуб анализирует ситуацию на трансферном рынке»
Сегодня, 12:45 Комментарии4
Мусаев: «Будем выкладываться на сто процентов, чтобы победить ЦСКА»
Сегодня, 12:16 Комментарии8
Семак: «Понятно, что мы хотим выиграть у ЦСКА»
Сегодня, 12:06 Комментарии17
Семак: «Хотел бы видеть Кокорина в команде»
Сегодня, 12:03 Комментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ziborock
ziborock ответил Ангел неБесГрешен
   31 / 1067
сегодня в 15:46
Семак оказался толковее звездных коучей из за бугра. Без соплей, особых вложений, досрочно дал результат...
Да ничем он не толковей. Спартак - никакой, ЦСКА - никакой, Краснодар после еврокубков сдулся, Локо только ближе к середине чемпионата заиграл! Спартак не обыграли, ЦСКА проиграли, от Ростова из кубка вылетели! Луческу и тот получше будет!
P.S. И как понимать "без вложений"?!) 37 лямов евро за Барриоса, Ракицкого и Азмуна!
Nafnafik
Nafnafik
   217 / 1067
сегодня в 15:06
Шпалыч и белорусские тренеры московских команд в ауте.
beefs
beefs
   196 / 1067
сегодня в 15:03
Что то маx маловат, будем надеяться что на следующий год увеличится...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   15 / 1067
сегодня в 15:00
Семак оказался толковее звездных коучей из за бугра. Без соплей, особых вложений, досрочно дал результат...
Stiv28
Stiv28
   770 / 1067
сегодня в 14:58
Семак с задачей справился, Зенит - чемпион!
Project Pandora
Project Pandora ответил ДАША Д
   835 / 1067
сегодня в 14:24
Кто?! Эти?!! Даже не смешно.
cska plus
cska plus
   35 / 1067
сегодня в 14:09
Наши клубы максимум ставят выход в еврокубки а там хрен с ним.
STVA 1
STVA 1
   44 / 1067
сегодня в 13:44
Ливерпуль конечно молодчики.
kotmyshka
kotmyshka
   129 / 1067
сегодня в 13:42
Удовлетворительно...
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   324 / 1067
сегодня в 13:40
ЛУЧЕСКУ НЕ СМОГ
МАНЧИНА НЕ СМОГ
СЕМАК СМОГ !

КРАСАВЧИК !
НО РАБОТЫ ВАГОН !
Djon_V
Djon_V
   573 / 1067
сегодня в 13:40
Думаю максимум был бы, если бы ещё боролись в ЛЕ, но в общем сезоном я удовлетворён
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 1067
сегодня в 13:17
Ещё бы в Европе шороху навели....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100