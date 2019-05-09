Хет-трик Обамеянга выводит «Арсенал» в финал Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» обыграл «Валенсию» на «Месталье» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы.
Валенсия, стадион «Месталья»
«Валенсия» - «Арсенал» 2:4 (1:4)
Голы: Гамейро 11, Гамейро 58 - Обамеянг 17, Ляказетт 50, Обамеянг 69, Обамеянг 89
«Валенсия»: Нето, Паулиста, Гарай, Гайя, Пиччини (Солер 56), Коклен, Парехо, Гонсалу Гедеш (Ферран Торрес 71), Васс, Гамейро, Родриго (Мина 71)
Главный тренер: Марселино.
«Арсенал»: Чех, Косьельни, Начо Монреаль, Папастатопулос, Джака, Лукас Торрейра (Гендузи 80), Озил (Мхитарян 62), Колашинац (Мустафи 71), Мэйтленд-Найлз, Ляказетт, Обамеянг
Главный тренер: Эмери Унаи.
Предупреждения: Гарай 38, Гайя 43, Озил 63
Клопп в Боруссии у Баварии забрал два подряд чемпионства - с командой-середняком немецкого чемпионата. Кто-то слышал о Боруссии до этого? Да никто с 97-го года о неё не слышал. Клопп из середняка Ливерпуля сделал топ-клуб, который фаворит любого матча, с любой командой мира.
А Пеп? Ди Маттео, Анчелотти, Энрике ваш, Жардим, Клопп, Поччеттино - все обыгрывали Пепа в то время, когда его клуб считался фаворитом противостояния. Не слишком ли много? Да и как забыть о том, что Пеп первый по тратам на игроков в мире? Команда-чемпион (не только Сити - все три, которых тренировал), супер-состав, куча трансферов под него...а на выходе пролёты, пролёты, пролёты.
Гвардиола хороший тренер, но не стоит перегибать палку и принижать других тренеров, которые как раз с меньших высот поднимаются вверх, Пеп же пока ничего не показал. Возьмёт тренировать Уэску и выйдет в полуфинал ЛЧ - уважуха ему будет, а пока...
Клопп в Боруссии у Баварии забрал два подряд чемпионства - с командой-середняком немецкого чемпионата. Кто-то слышал о Боруссии до этого? Да никто с 97-го года о неё не слышал. Клопп из середняка Ливерпуля сделал топ-клуб, который фаворит любого матча, с любой командой мира.
А Пеп? Ди Маттео, Анчелотти, Энрике ваш, Жардим, Клопп, Поччеттино - все обыгрывали Пепа в то время, когда его клуб считался фаворитом противостояния. Не слишком ли много? Да и как забыть о том, что Пеп первый по тратам на игроков в мире? Команда-чемпион (не только Сити - все три, которых тренировал), супер-состав, куча трансферов под него...а на выходе пролёты, пролёты, пролёты.
Гвардиола хороший тренер, но не стоит перегибать палку и принижать других тренеров, которые как раз с меньших высот поднимаются вверх, Пеп же пока ничего не показал. Возьмёт тренировать Уэску и выйдет в полуфинал ЛЧ - уважуха ему будет, а пока...
Линфилд полу любительский клуб в целом,сравнивать титулы и там и тут это как минимум смешно и глупо.))
Линфилд полу любительский клуб в целом,сравнивать титулы и там и тут это как минимум смешно и глупо.))
а че , главное вовремя козырек поменять)
а че , главное вовремя козырек поменять)
Добавлено, он же три раза подряд её выиграл. Жаль, что не дают игрокам/тренерам копию кубка за 3 подряд или 5 побед как и клубам
Добавлено, он же три раза подряд её выиграл. Жаль, что не дают игрокам/тренерам копию кубка за 3 подряд или 5 побед как и клубам
а на счет Пепа и САФа,первый в первый сезон выиграл ЛЧ,САФу потребовалось аж 11 лет на это.
да и 2 раза в финале слил без шансов Пепу.
а на счет Пепа и САФа,первый в первый сезон выиграл ЛЧ,САФу потребовалось аж 11 лет на это.
да и 2 раза в финале слил без шансов Пепу.
Ну и победы в Баку!
Ну и победы в Баку!
Это турнир Унаи!)
Он идёт за очередным кубком ЛЕ
Это турнир Унаи!)
Он идёт за очередным кубком ЛЕ
Хотя всё равно было страшной от такой вальяжной игры, т.к. Арсенал не умеет обычно так играть :)
Теперь ждём финал! Напоминаю, что решается судьба не только выхода в ЛЧ на следующий сезон, но и первый, современный европейский трофей в копилку клуба!
Хотя всё равно было страшной от такой вальяжной игры, т.к. Арсенал не умеет обычно так играть :)
Теперь ждём финал! Напоминаю, что решается судьба не только выхода в ЛЧ на следующий сезон, но и первый, современный европейский трофей в копилку клуба!
А вот ещё годик-другой клубы Англии выбьют испанцев - против будут все эти тоже)
А вот ещё годик-другой клубы Англии выбьют испанцев - против будут все эти тоже)