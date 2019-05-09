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Хет-трик Обамеянга выводит «Арсенал» в финал Лиги Европы

вчера, 23:49
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Лондонский «Арсенал» обыграл «Валенсию» на «Месталье» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы.

Валенсия, стадион «Месталья»

«Валенсия» - «Арсенал» 2:4 (1:4)
Голы: Гамейро 11, Гамейро 58 - Обамеянг 17, Ляказетт 50, Обамеянг 69, Обамеянг 89

Первый матч 1:3

«Валенсия»: Нето, Паулиста, Гарай, Гайя, Пиччини (Солер 56), Коклен, Парехо, Гонсалу Гедеш (Ферран Торрес 71), Васс, Гамейро, Родриго (Мина 71)
Главный тренер: Марселино.

«Арсенал»: Чех, Косьельни, Начо Монреаль, Папастатопулос, Джака, Лукас Торрейра (Гендузи 80), Озил (Мхитарян 62), Колашинац (Мустафи 71), Мэйтленд-Найлз, Ляказетт, Обамеянг
Главный тренер: Эмери Унаи.

Предупреждения: Гарай 38, Гайя 43, Озил 63

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Все комментарии
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил da da da
   25 / 1096
сегодня в 00:40
странная у тебя аналогия)) Линфилд полу любительский клуб в целом,сравнивать титулы и там и тут это как минимум смешно и глупо.))
Но ты же сравниваешь. Что такого сделал Пеп? Выиграл чемпионство с командой, которая и без него была чемпионом? Так было в Барселоне, так было в Баварии, так есть в Сити.
Клопп в Боруссии у Баварии забрал два подряд чемпионства - с командой-середняком немецкого чемпионата. Кто-то слышал о Боруссии до этого? Да никто с 97-го года о неё не слышал. Клопп из середняка Ливерпуля сделал топ-клуб, который фаворит любого матча, с любой командой мира.
А Пеп? Ди Маттео, Анчелотти, Энрике ваш, Жардим, Клопп, Поччеттино - все обыгрывали Пепа в то время, когда его клуб считался фаворитом противостояния. Не слишком ли много? Да и как забыть о том, что Пеп первый по тратам на игроков в мире? Команда-чемпион (не только Сити - все три, которых тренировал), супер-состав, куча трансферов под него...а на выходе пролёты, пролёты, пролёты.
Гвардиола хороший тренер, но не стоит перегибать палку и принижать других тренеров, которые как раз с меньших высот поднимаются вверх, Пеп же пока ничего не показал. Возьмёт тренировать Уэску и выйдет в полуфинал ЛЧ - уважуха ему будет, а пока...
ermak6848
ermak6848
   159 / 1096
сегодня в 00:37
бесспорно пушкари были больше мотивированы...
RamonCSKA
RamonCSKA
   945 / 1096
сегодня в 00:36
Англия сильно оторвется в рейтинге уефа
da da da
da da da ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   178 / 1096
сегодня в 00:33
У Барселоны за всю её историю 91 трофей, а у клуба Линфилд 102 трофея. По твоей трофейной логике, каталонцы хуже этого бессменного чемпиона Северной Ирландии. Но и не только им Барселона уступает - Селтик и Рейнджерс так же на голову круче как клубы, потому что там трофеев ещё больше.
странная у тебя аналогия))
Линфилд полу любительский клуб в целом,сравнивать титулы и там и тут это как минимум смешно и глупо.))
mangoх12
mangoх12
   31 / 1096
сегодня в 00:30
ХеХе а сторож то быстро переобулся, то за Реал был теперь за АПЛ)) то за Спартак то нет)
а че , главное вовремя козырек поменять)
112910315
112910315
   21 / 1096
сегодня в 00:27
В Еврокубках сезон хет-триков
konst19
konst19
   898 / 1096
сегодня в 00:26
Два дубля и два хет трика от англичан в полуфиналах
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил da da da
   25 / 1096
сегодня в 00:21
У Барселоны за всю её историю 91 трофей, а у клуба Линфилд 102 трофея. По твоей трофейной логике, каталонцы хуже этого бессменного чемпиона Северной Ирландии. Но и не только им Барселона уступает - Селтик и Рейнджерс так же на голову круче как клубы, потому что там трофеев ещё больше.
Гавриленко
Гавриленко
   23 / 1096
сегодня в 00:21
Красно-белые финалы - причина, почему такой интересный евросезон 2018-2019.
bsww
bsww
   264 / 1096
сегодня в 00:20
Эмери пошёл за "вечным" или у него только три кубка?
Добавлено, он же три раза подряд её выиграл. Жаль, что не дают игрокам/тренерам копию кубка за 3 подряд или 5 побед как и клубам
drug01
drug01
   147 / 1096
сегодня в 00:20
Удачи в финале!
Гавриленко
Гавриленко ответил 25процентный клоун
   23 / 1096
сегодня в 00:18
Все голы из-под Гарая забиты. Как и ожидалось, Спартак наказал зенит. Как и всегда.
da da da
da da da ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   178 / 1096
сегодня в 00:17
А сам Пеп хуже как минимум двух - Фергюсона и Венгера. Да и нынче не факт, что лучше Клоппа - немец за меньшие деньги создал монстра из по сути середняка, а Пеп начал с клубом-чемпионом.
Клооп 4й год пока без титулов)
а на счет Пепа и САФа,первый в первый сезон выиграл ЛЧ,САФу потребовалось аж 11 лет на это.
да и 2 раза в финале слил без шансов Пепу.
10 seconds to stars
10 seconds to stars ответил abrek123
   224 / 1096
сегодня в 00:16
Пятая команда Ла Лиги оказалась не соперник,пятой команде АПЛ..Если еще и Челси выйдет тогда тотальное доминирование АПЛ во всех евро турнирах все четыре финалиста из АПЛ будут ппц..
Зато четвёртая команда Германии оказалась ещё каким соперником для третьей команды АПЛ ))
dzvinka
dzvinka
   19 / 1096
сегодня в 00:16
Арсенал с победой и финалом.
dzvinka
dzvinka ответил da da da
   19 / 1096
сегодня в 00:15
нагнули лолигу, дадада. На стиле!
Гавриленко
Гавриленко
   23 / 1096
сегодня в 00:14
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответил Летучий-Голландец.
       101 / 1096
    сегодня в 00:13
    Поздравления Арсеналу!) Это турнир Унаи!) Он идёт за очередным кубком ЛЕ
    ага, и в чемпионате последние игры сливает, чтобы только в ЛЧ не попасть на следующий год, а опять в ЛЕ
    Serg3.12
    Serg3.12
       17 / 1096
    сегодня в 00:12
    С выходом в финал, Арсенал!

    Ну и победы в Баку!
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил da da da
       25 / 1096
    сегодня в 00:10
    Эмери ТОП,лучший тренер в истории АПЛ после Пепа
    А сам Пеп хуже как минимум двух - Фергюсона и Венгера. Да и нынче не факт, что лучше Клоппа - немец за меньшие деньги создал монстра из по сути середняка, а Пеп начал с клубом-чемпионом.
    konst19
    konst19
       898 / 1096
    сегодня в 00:09
    В другой паре походу оба на пенальти согласны
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
       37 / 1096
    сегодня в 00:09
    Поздравления Арсеналу!)
    Это турнир Унаи!)
    Он идёт за очередным кубком ЛЕ
    da da da
    da da da
       178 / 1096
    сегодня в 00:07
    Эмери ТОП,лучший тренер в истории АПЛ после Пепа
    konst19
    konst19
       898 / 1096
    сегодня в 00:05
    Думал честно говоря что опозорится Арсенал. Но видно действительно хотят КЕ. Ну ничего больше и не осталось в этом сезоне
    mphuZ
    mphuZ
       255 / 1096
    сегодня в 00:04
    Фух! Победили на классе, хорошая реализация!
    Хотя всё равно было страшной от такой вальяжной игры, т.к. Арсенал не умеет обычно так играть :)

    Теперь ждём финал! Напоминаю, что решается судьба не только выхода в ЛЧ на следующий сезон, но и первый, современный европейский трофей в копилку клуба!
    abrek123
    abrek123
       574 / 1096
    сегодня в 00:04
    Пятая команда Ла Лиги оказалась не соперник,пятой команде АПЛ..Если еще и Челси выйдет тогда тотальное доминирование АПЛ во всех евро турнирах все четыре финалиста из АПЛ будут ппц..
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил allemz
       25 / 1096
    сегодня в 00:02
    Привет. Спасибо за инфу, дружище. Поэтому так сильно переживает за "лолижное очко")
    Ну, времена меняются, теперь пришла пора доминировать клубам АПЛ. Ты подожди годик, сегодня пока ещё фанаты Реала на стороне АПЛовцев, потому что Барселону выбили, да и сами фаны каталонцев понимают, что по делу вылетели.
    А вот ещё годик-другой клубы Англии выбьют испанцев - против будут все эти тоже)
    EAGuar As
    EAGuar As
       49 / 1096
    сегодня в 00:00
    С победой Арсенал
    youtomee
    youtomee
       454 / 1096
    сегодня в 00:00
    ну хоть здесь без камбэков...
    Сливки общества
    Сливки общества
       309 / 1096
    вчера в 23:59
    Арсенал спокоен, а Валенсия безвольна.
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