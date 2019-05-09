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«Тоттенхэм» на последних секундах вырвал путевку в финал Лиги чемпионов

сегодня, 00:00
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)2 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» не удержал нужный счет и пропустил «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов. Решающий гол голландцы пропустили на последних секундах встречи.

Амстердам, стадион «Йохан Кройф Арена».

«Аякс» - «Тоттенхэм» - 2:3 (2:0)
Голы: де Лигт 5, Зийех 35 - Моура 55, Моура 59, Моура 90+5.
Первый матч 1:0

«Аякс»: Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико, Шене (Вельтман 60), де Йонг, Зийех, ван де Бек (Магальян 90), Тадич, Дольберг (Синкгравен 67)
Главный тренер: Тен Хаг Эрик.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер (Ламела 81), Алдервейрелд, Вертонген, Роуз (Дэвис 82), Сиссоко, Ваньяма (Льоренте 46), Алли, Эриксен, Сон, Моура
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

Предупреждения: Сиссоко 16, Дольберг 50, Роуз 76, Зийех 77, Онана 90+5.

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Все комментарии
Сергей Шакуто
Сергей Шакуто
   484 / 1098
сегодня в 01:57
Видимо счет 3-0 самый опасный в данных полуфиналах.... Тоттенхем и всех болельщиков с победой!!!! Очень хотелось бы Кейна увидеть в финале!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ruslik1982
   2 / 1098
сегодня в 01:51
вот и я думаю что Юрген ждал голандцев ,Мане бы изрешитил их оборону ,а вот теперь будет 50/50
Ruslik1982
Ruslik1982
   111 / 1098
сегодня в 01:50
так в финале к тому же 2 вечных неудачника, Клопп и Почеттино, после финала на одного неудачника станет меньше )
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Happyboy Barca
   2 / 1098
сегодня в 01:50
но это все футбольные камбэки ,не то когда пены рисуют за дуновение ветра айтекин
Ruslik1982
Ruslik1982
   111 / 1098
сегодня в 01:49
чего все жалеют Аякс, не понимаю. если бы Аякс прошел то Ливер вынес бы его в одни ворота, а так есть надежда увидеть и в финале камбеки, отскоки и валидол
Akatsuki72
Akatsuki72
   404 / 1098
сегодня в 01:47
Второй отличный полуфинал! Жаль АЯКС, но они сами виноваты в итоговом результате. Но обе команды заслужили выход в финал, АЯКС даже чуть больше, но нужно было продолжать играть в свой футбол, тем более силы ещё были, а в итоге стали играть в том в ключе, в котором они не умеют. Удержание результата и игра в обороне не их сильная сторона, тем более первый тайм показал, что Тоттенхэм может вскрывать эту хлипкую стеночку.
Гавриленко
Гавриленко
   23 / 1098
сегодня в 01:35
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
       583 / 1098
    сегодня в 01:30
    невероятный маьч , браво обоим
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27
    сегодня в 01:28
    Рад за Тотенхем,нравитчя мне их игра с прошлого сезона когда играли против Юве в 1/8 ,тогда захотел увидеть Почетино в Юве,в финале буду болеть за них, самый удивительный финал ЛЧ за последние 15 лет.
    alexov222
    alexov222
       453 / 1098
    сегодня в 01:26
    пока,джобс...о,великий ..ха-ха-ха-ха
    cska plus
    cska plus
       39 / 1098
    сегодня в 01:26
    Везде и всё вышло наоборот.
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответил Гавриленко
       111 / 1098
    сегодня в 01:25
    НАРОД НУ РЕАЛЬНО, ПУСТЬ ЗА цска И зенит ВЕЧНЫЙ СТЫД, НО КОГДА ЖЕ ЗА ПОДЛЫЕ КАБИНЕТЫ БЫЛО СТЫДНО КАК НЕ СЕЙЧАС?! АЯКС ВЕСЬ МЕНЬШЕ ЗАРПЛАТЫ ЭРНАНДЕСА В ГИНЕРЩИНЕ СТОИТ, КАК БОРЮТСЯ, ДЕ ЛИГТ В 19 ЛЕТ В ПОЛУФИНАЛЕ ТТХ ГРУЗИТ, ЧАЛОВ В 21 ГОД В РФПЛ ДИНАМО И АНЖИ У ТТХ ИЗ КЕНИИ ВАНЬЯМА ЕСТЬ, КАРЛ! ИЗ КЕНИИ! А ВСЯКИХ АХМЕТОВЫХ И ОПЛЯКОВЫХ ДАЖЕ В ЧЕМПИОНАТ ФИНЛЯНДИИ НЕ БЕРУТ((((( КОГДА ЭТОМУ ПРИДЁТ КОНЕЦ?
    их бы может и взяли в чемпионат Финляндии, но что они дураки? лучше сидеть на лавке в РПЛ и получать зарплаты на уровне игроков основы топ-чемпионатов
    juvenale
    juvenale
       6 / 1098
    сегодня в 01:25
    ROLENTO
    ROLENTO
       152 / 1098
    сегодня в 01:24
    Надеюсь шпоры в финале победят.
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca ответил Wolf77785
       133 / 1098
    сегодня в 01:24
    а в чем рома-порту?) обычная игра такая, без дикого камбэка вроде как
    ну это да, а вот остальное
    alexov222
    alexov222 ответил 25процентный клоун
       453 / 1098
    сегодня в 01:24
    если бы не камбек Рона не увидели бы мы Юве в 1/4 а значит не увидели бы Аякс в 1/2 и значит не увидели бы петухов в финале. Спасибо,Рон
    спасибо,поржал))
    da da da
    da da da ответил Ruslik1982
       178 / 1098
    сегодня в 01:24
    все просто, многие ругают VAR, но вот с его появлением скучные денежные мешки отвалились без помощи судей, и мы видим лучшую лигу чемпионов за последние 10 лет
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         2 / 1098
      сегодня в 01:22
      Вейналдум и Ориги нужны Зидану ,они знают как и куда
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Wolf77785
         2 / 1098
      сегодня в 01:21
      не ,как Ориги забил первый дубль в жизни ))))
      Wolf77785
      Wolf77785 ответил Happyboy Barca
         97 / 1098
      сегодня в 01:20
      1/8 - Атлетико 2-0 Ювентус, 1/8 - Ювентус 3-0 Атлетико 1/8 - Аякс 1-2 Реал 1/8 - Реал 1-4 Аякс 1/8- МЮ 0-2 ПСЖ 1/8- ПСЖ 1-3 МЮ 1/8 - Рома 2-1 Порту 1/8 - Порту 3-1 Рома 1/4 - Тоттенхэм 1-0 МС 1/4 - МС 4-3 Тоттенхэм (почти камбэк) 1/2 - Барселона 3-0 Ливерпуль 1/2 - Ливерпуль 4-0 Барселона 1/2 - Тоттенхэм 0-1 Аякс 1/2 - Аякс 2-3 Тоттенхэм Столько камбэков в одном сезоне на каждой стадии плей офф. странно
      а в чем рома-порту?) обычная игра такая, без дикого камбэка вроде как
      Ruslik1982
      Ruslik1982
         111 / 1098
      сегодня в 01:20
      все просто, многие ругают VAR, но вот с его появлением скучные денежные мешки отвалились без помощи судей, и мы видим лучшую лигу чемпионов за последние 10 лет
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Wolf77785
         2 / 1098
      сегодня в 01:20
      Роналду должен быть в финале иначе это полуфинал
      Wolf77785
      Wolf77785 ответил 25процентный клоун
         97 / 1098
      сегодня в 01:19
      можно смотреть бесконечно на три вещи: - как забивает Рон через себя Юве - как камбэчит Рон с матрасами - и как забивает Ориги с уголового
      НА 3 вещи можно смотреть бесконечно:
      Как Аякс вынес реал
      Как Аякс вынес юве
      КАк Барса выбила реал за неделю с двух кубков! и реал потерял 3 трофея
      Happyboy Barca
      Happyboy Barca
         133 / 1098
      сегодня в 01:19
      1/8 - Атлетико 2-0 Ювентус,
      1/8 - Ювентус 3-0 Атлетико
      1/8 - Аякс 1-2 Реал
      1/8 - Реал 1-4 Аякс
      1/8- МЮ 0-2 ПСЖ
      1/8- ПСЖ 1-3 МЮ
      1/8 - Рома 2-1 Порту
      1/8 - Порту 3-1 Рома
      1/4 - Тоттенхэм 1-0 МС
      1/4 - МС 4-3 Тоттенхэм (почти камбэк)
      1/2 - Барселона 3-0 Ливерпуль
      1/2 - Ливерпуль 4-0 Барселона
      1/2 - Тоттенхэм 0-1 Аякс
      1/2 - Аякс 2-3 Тоттенхэм
      Столько камбэков в одном сезоне на каждой стадии плей офф. странно
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил alexov222
         2 / 1098
      сегодня в 01:18
      если бы не камбек Рона не увидели бы мы Юве в 1/4 а значит не увидели бы Аякс в 1/2 и значит не увидели бы петухов в финале.
      Спасибо,Рон
      mangoх12
      mangoх12
         36 / 1098
      сегодня в 01:18
      Наконец-то посмотрим настоящий футбол, а не купленные алжирцу и гелевому дельфину кубки с валяниеми Марсело и выкрутасами Рамоса.
      Bavaria_M
      Bavaria_M ответил alexov222
         265 / 1098
      сегодня в 01:18
      Вот тоже слышал, Да и почиттино говорил что будет, а что с ним? Главное чтоб все ваши были в строю и порвали ливер.
      Wolf77785
      Wolf77785
         97 / 1098
      сегодня в 01:18
      чистый дог, не удивлюсь, если позорно вытянут англ финал в ЛЕ, такого цирка давно не было, чтоб все команды так убого залетали, раньше, ток Реал так мог!
      alexov222
      alexov222 ответил Алла Пятышкина
         453 / 1098
      сегодня в 01:15
      ААААААА! Мои поздравления болельщикам Тоттенхэма Хотспур! Алекс, my congratulations! Вы великолепны, I am sorry. АПЛ в этом сезоне показала себя с хорошей стороны. Я просто хочу сказать, что ТХ удивителен, буду всей душой болеть за вас в финале.
      Алла,зайди ко мне на страницу,там все поймешь))
      STVA 1
      STVA 1
         43 / 1098
      сегодня в 01:14
      Жаль Аякс.
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