«Тоттенхэм» на последних секундах вырвал путевку в финал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» не удержал нужный счет и пропустил «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов. Решающий гол голландцы пропустили на последних секундах встречи.
Амстердам, стадион «Йохан Кройф Арена».
«Аякс» - «Тоттенхэм» - 2:3 (2:0)
Голы: де Лигт 5, Зийех 35 - Моура 55, Моура 59, Моура 90+5.
Первый матч 1:0
«Аякс»: Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико, Шене (Вельтман 60), де Йонг, Зийех, ван де Бек (Магальян 90), Тадич, Дольберг (Синкгравен 67)
Главный тренер: Тен Хаг Эрик.
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер (Ламела 81), Алдервейрелд, Вертонген, Роуз (Дэвис 82), Сиссоко, Ваньяма (Льоренте 46), Алли, Эриксен, Сон, Моура
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
Предупреждения: Сиссоко 16, Дольберг 50, Роуз 76, Зийех 77, Онана 90+5.
Как Аякс вынес реал
Как Аякс вынес юве
КАк Барса выбила реал за неделю с двух кубков! и реал потерял 3 трофея
Как Аякс вынес реал
Как Аякс вынес юве
КАк Барса выбила реал за неделю с двух кубков! и реал потерял 3 трофея
1/8 - Ювентус 3-0 Атлетико
1/8 - Аякс 1-2 Реал
1/8 - Реал 1-4 Аякс
1/8- МЮ 0-2 ПСЖ
1/8- ПСЖ 1-3 МЮ
1/8 - Рома 2-1 Порту
1/8 - Порту 3-1 Рома
1/4 - Тоттенхэм 1-0 МС
1/4 - МС 4-3 Тоттенхэм (почти камбэк)
1/2 - Барселона 3-0 Ливерпуль
1/2 - Ливерпуль 4-0 Барселона
1/2 - Тоттенхэм 0-1 Аякс
1/2 - Аякс 2-3 Тоттенхэм
Столько камбэков в одном сезоне на каждой стадии плей офф. странно
1/8 - Ювентус 3-0 Атлетико
1/8 - Аякс 1-2 Реал
1/8 - Реал 1-4 Аякс
1/8- МЮ 0-2 ПСЖ
1/8- ПСЖ 1-3 МЮ
1/8 - Рома 2-1 Порту
1/8 - Порту 3-1 Рома
1/4 - Тоттенхэм 1-0 МС
1/4 - МС 4-3 Тоттенхэм (почти камбэк)
1/2 - Барселона 3-0 Ливерпуль
1/2 - Ливерпуль 4-0 Барселона
1/2 - Тоттенхэм 0-1 Аякс
1/2 - Аякс 2-3 Тоттенхэм
Столько камбэков в одном сезоне на каждой стадии плей офф. странно
Спасибо,Рон
Спасибо,Рон