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«Челси» перестрелял «Айнтрахт» в серии пенальти и вышел в финал Лиги Европы

сегодня, 00:47
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтЗакончился после серии пенальти

В ответном полуфинальном матче Лиги Европы «Челси» удалось одержать победу над «Айнтрахтом» по итогам серии пенальти.

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»

«Челси» - «Айнтрахт» 1:1 (1:0, по пенальти 4:3)
Голы: Лофтус-Чик 28 - Йович 49

Первый матч 1:1

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен (Дзаппакоста 74), Луис, Эмерсон, Ковачич, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Баркли 86), Виллиан (Педро 62), Жиру (Игуаин 96), Азар
Главный тренер: Сарри Маурицио.

«Айнтрахт»: Трапп, Абрахам, Хинтереггер, Фалетт, Да Коста, Роде (Де Гузман 70), Хасэбе, Костич, Гачинович (Пасьенса 118), Ребич (Аллер 90+3), Йович
Главный тренер: Хюттер Адольф.

Предупреждения: Фалетт 39, Роде 40, Ковачич 52, Аспиликуэта 82, Абрахам 90+1, Дзаппакоста 120+1

Другим финалистом Лиги Европы стал лондонский «Арсенал».

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC
   109 / 1095
сегодня в 02:18
Тут как я вижу идут споры какая лига лучше АПЛ или ЛаЛига,ребята всё просто показатель это еврокубки,давайте посчитаем
ЛаЛига
Лига Чемпионов 18 раз
Лига Европы 11 раз
Супер кубок УЕФА 14 раз
АПЛ
Лига Чемпионов ( уже с учётом сезона 18/19) 13 раз
Лига Европы (уже с учётом сезона 18/19) 8 раз
Суперкубок УЕФА 5 раз
Всё это без кубка кубков,там кстати испанцы тоже покруче будут!
Итого : 43:26 в пользу ЛаЛиги,по моему это веский показатель
Ну в этом сезоне слов нет АПЛ конечно ЛаЛиге знатно накостылял,особенно Ливерпуль который просто унизил и опозорил Барселону!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Козинак
   365 / 1095
сегодня в 02:06
Нейтральные болельщики не смотрят на матч например барса Севилья.
Козинак
Козинак ответил ЦСКА 06
   325 / 1095
сегодня в 02:05
И поэтому все смотрят кроме матчей Барсы с Реалом матчи Барсы и Атлетико, Реала и Атлетико, Барсы и Севильи, Реала и Севильи, Барсы и Вильярреала, Реала и Вильярреала, Барсы и Валенсии,Реала и Валенсии, Атлетико и Севильи и т.д.
da da da
da da da ответил RMUKMU
   163 / 1095
сегодня в 02:04
Сразу видно, что ты не знаешь как седьмые клубы Англии относятся к ЛЕ.
знаю,я говорю в целом.
назвал Бернли потом сейчас Сельта аутсайдер,назвал Эвертон потому по состау они далеко не аутсайдер.)
сейчас вот из "английских"середняков сильный футбол показывают Уэтфорд и Вулверхептон.
RMUKMU
RMUKMU ответил da da da
   176 / 1095
сегодня в 01:55
2-3 года Сельта играла в 1/2 ЛЕ,и как играла. навряд ли Бернли или Эвертон пройдут до такой стадии,что и говорит об уровне середняках.)
Сразу видно, что ты не знаешь как седьмые клубы Англии относятся к ЛЕ.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Духовные Скрепы
   365 / 1095
сегодня в 01:51
Конечно из за одного сезона нельзя говорить что апл лучше всех в Европе и т д и т п. Но несмотря на то что в Европе Англия слабая но в своем Чемпионате они очень сильны и я могу поспорить что та же Барселона не смогла бы так долго доминировать в чемпе как в Испании. я лично не противник Испании я болею там за реал но все равно я думаю нейтральным болельщикам больше интересен апл чем чи. В чи им интересен только эль Классико и все
RMUKMU
RMUKMU ответил Духовные Скрепы
   176 / 1095
сегодня в 01:51
А что тогда показатель если не успешные очные встречи и успехи на еврокубках?Доходы?Медийность?Тогда да, лучшая лига это апл а лучший клуб это МЮ, так как пол китая/азии болеет за мю :) Нереально сопоставить топ 20 ЛаЛиги и топ 20 Апл, нет такого турнира да и было бы это не интересно. Логично же чтобы лучшие клубы своих стран соревновались между собой. Никому не интересно, кто будет сильнее из пары хаддерсфилд-уэска.
О чём вообще речь если топ клубы вроде Реала, Барселоны, Челси, Ливерпуля, МЮ привязаны к национальным чемпионатам лишь формально.
Зависит ли уровень топ клубов от уровня воспитания молодых футболистов в стране? Нет.
Коррелирует ли уровень топ клубов с силой середняков и аутсайдеров их национальных лиг? Нет.
Зависят ли топ клубы от качества национальной тренерской школы? Нет.
Объективно, даже в слабейшей лиге из топ-6 в её слабейшем сезоне могут благодаря грамотному управлению и финансированию появиться две команды одна из которых справедлива победит в ЛЧ, другая - в ЛЕ. Потому что на дворе не 1970-е, 2010-е.
Козинак
Козинак
   325 / 1095
сегодня в 01:45
Ла-лига сильнее АПЛ, сами даже признаете
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил Козинак
   321 / 1095
сегодня в 01:42
Если бы было 5 игр, то Ливерпуль был бы унижен
В первой игре откровенный отскок Барселоны, Ливерпуль ее полностью переиграл,мяч просто не залетал в ворота, а вторую игру особо нет смысла озвучивать,20 летний пацан и болл бой из Йоркшира полностью переиграли все оборону кулес.
Духовные Скрепы
Духовные Скрепы ответил da da da
   460 / 1095
сегодня в 01:38
2-3 года Сельта играла в 1/2 ЛЕ,и как играла. навряд ли Бернли или Эвертон пройдут до такой стадии,что и говорит об уровне середняках.)
в плэй офф еще играли Леванте, Бетис, Вильяреал и многие другие клубы с низов.
Атлетик с одними басками в составе доходил до финала, и на пути раскатал МЮ. Что показатель силы если не еврокубки? :D
azkan
azkan
   39 / 1095
сегодня в 01:38
Кто знает, почему Челси играл в старой футболке?
Духовные Скрепы
Духовные Скрепы ответил azkan
   460 / 1095
сегодня в 01:35
Нет, на кубок ЛЕ мне по фиг. Возьмут хорошо. У дяди Сарри будет в следующем сезоне меньше цели. Не возьмут, еще лучше. Будут играть пять клубов от АПЛ. Тогда точно другим лигам нечего будет ловить)
Ну клубу то не пофиг, это дополнительный трофей и деньги в бюджет.
в 2016 уже было такое, 5 команд из одной лиги :)
Духовные Скрепы
Духовные Скрепы ответил злой болельщик
   460 / 1095
сегодня в 01:28
Когда после десяти лет голодовки, наступает внезапное изобилие, люди хотят верить, что так было и будет всегда...)
прям в точку :)
da da da
da da da ответил Духовные Скрепы
   163 / 1095
сегодня в 01:28
А что тогда показатель если не успешные очные встречи и успехи на еврокубках?Доходы?Медийность?Тогда да, лучшая лига это апл а лучший клуб это МЮ, так как пол китая/азии болеет за мю :) Нереально сопоставить топ 20 ЛаЛиги и топ 20 Апл, нет такого турнира да и было бы это не интересно. Логично же чтобы лучшие клубы своих стран соревновались между собой. Никому не интересно, кто будет сильнее из пары хаддерсфилд-уэска.
2-3 года Сельта играла в 1/2 ЛЕ,и как играла.
навряд ли Бернли или Эвертон пройдут до такой стадии,что и говорит об уровне середняках.)
Духовные Скрепы
Духовные Скрепы ответил RMUKMU
   460 / 1095
сегодня в 01:25
Вообще-то выступление в еврокубках не показатель уровня лиги. Уровень лиги это уровень 10-20 команд.
А что тогда показатель если не успешные очные встречи и успехи на еврокубках?Доходы?Медийность?Тогда да, лучшая лига это апл а лучший клуб это МЮ, так как пол китая/азии болеет за мю :)

Нереально сопоставить топ 20 ЛаЛиги и топ 20 Апл, нет такого турнира да и было бы это не интересно.
Логично же чтобы лучшие клубы своих стран соревновались между собой. Никому не интересно, кто будет сильнее из пары хаддерсфилд-уэска.
mugik1973
mugik1973
   330 / 1095
сегодня в 01:22
Немцы и через 74 года умудрились проиграть 9 мая
azkan
azkan ответил Духовные Скрепы
   39 / 1095
сегодня в 01:21
а не пофиг на игру?в 2012 году с игрой было не лучше, но выиграли же ЛЧ :)
Нет, на кубок ЛЕ мне по фиг. Возьмут хорошо. У дяди Сарри будет в следующем сезоне меньше цели. Не возьмут, еще лучше. Будут играть пять клубов от АПЛ.
Тогда точно другим лигам нечего будет ловить)
10 seconds to stars
10 seconds to stars
   196 / 1095
сегодня в 01:21
Тем не менее, сомневаюсь что Челси с такой игрой сможет претендовать на что-то значимое в лиги чемпионов.
злой болельщик
злой болельщик ответил Духовные Скрепы
   532 / 1095
сегодня в 01:20
вау, тут люди походу 1й год смотрят футбол. Просто у испанцев спад и перестройки, в следующем сезоне всё вернется на свои места :D Оставлю это тут на всякий... последние 10 сезонов: ЛЧ- 7 побед(ЛаЛига)-1 победа(АПЛхбудет 2) ЛЕ- 6 побед(ЛаЛига)-2 победы(АПЛхбудет 3) Ну да, АПЛ лудшэ!!1!
Когда после десяти лет голодовки, наступает внезапное изобилие, люди хотят верить, что так было и будет всегда...)
Духовные Скрепы
Духовные Скрепы ответил ROMA DROGBA
   460 / 1095
сегодня в 01:18
Не поверишь, даже во времена якобы доминирования лол лиги, АПЛ не переставал быть лучшей лигой сам по себе
а как ты это подсчитал?:D
Силу Лиги показывает выступление клубов на еврокубках, и даже есть таблица. Лига лучшая, но не может справиться с испанскими клубами на еврокубках, как так?

А то что лига интереснее то это каждому свое, кому-то интереснее смотреть матчи ЛаЛиги, а кому-то матчи АПЛ. Дело вкуса.
RMUKMU
RMUKMU ответил Духовные Скрепы
   176 / 1095
сегодня в 01:14
вау, тут люди походу 1й год смотрят футбол. Просто у испанцев спад и перестройки, в следующем сезоне всё вернется на свои места :D Оставлю это тут на всякий... последние 10 сезонов: ЛЧ- 7 побед(ЛаЛига)-1 победа(АПЛхбудет 2) ЛЕ- 6 побед(ЛаЛига)-2 победы(АПЛхбудет 3) Ну да, АПЛ лудшэ!!1!
Вообще-то выступление в еврокубках не показатель уровня лиги.
Уровень лиги это уровень 10-20 команд.
George-CFC
George-CFC ответил ROMA DROGBA
   73 / 1095
сегодня в 01:12
Не хочу сглазить, но Суперкубок УЕФА - Ливерпуль - Челси.
Погнали!
злой болельщик
злой болельщик
   532 / 1095
сегодня в 01:11
Ладно с финалами ЛЧ и ЛЕ всё ясно, надо готовиться, сегодня уже начинаются очередные игры самого интересного и крутейшего чемпионата - Премьер Лиги!)
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Духовные Скрепы
   204 / 1095
сегодня в 01:10
Так я это и хочу написать, фанаты апл будто забыли что происходило последние 10 лет, клубы АПЛ выстрелили в одном сезоне и всё, понеслось, АПЛ лудшэ и т.д. До этого да, Реал долго был на дне, но ЛаЛигу тащила в те времена Барселона Гвардиолы. И было все довольно разнообразно, брали ЛЧ итальянцы, англичане, немцы и порту.
Не поверишь, даже во времена якобы доминирования лол лиги, АПЛ не переставал быть лучшей лигой сам по себе
azkan
azkan ответил Козинак
   39 / 1095
сегодня в 01:10
Если бы было 5 игр, то Ливерпуль был бы унижен
Не надо впрягать в такую мужественную игру , как хоккей Барселону!
Ливерпуль и в первом матче был сильней. Просто не повезло, а Барсе повезло.
Духовные Скрепы
Духовные Скрепы ответил ЦСКА 06
   460 / 1095
сегодня в 01:09
Последние 10 испанские лучше играют согласен. Но до этого лучше играли английские и итальянские клубы. Было время когда реал несколько лет не проходил 1/8 финала.
Так я это и хочу написать, фанаты апл будто забыли что происходило последние 10 лет, клубы АПЛ выстрелили в одном сезоне и всё, понеслось, АПЛ лудшэ и т.д.

До этого да, Реал долго был на дне, но ЛаЛигу тащила в те времена Барселона Гвардиолы. И было все довольно разнообразно, брали ЛЧ итальянцы, англичане, немцы и порту.
RMUKMU
RMUKMU
   176 / 1095
сегодня в 01:05
Браво Айнтрахт, браво Хюттер, браво спортдир Бобич, браво шеф-скаут Манга. Отличный получился сезон. Хоть и могут остаться без ЛЧ.
Но серию пенальти слили, конечно, бездарно. Хинтереггер очень хороший защитник, но как его можно было поставить на пенальти, зачем, он бы забил только если бы подкинул себе мяч на голову. Пасьенсия - не вошедший в матч неосновной игрок - тоже странный выбор. Да сербу Костичу доверять пенальти было нельзя, но почему бы не пробить великолепному Хасебе и Роде у которого приличный удар.
ars14
ars14
   518 / 1095
сегодня в 01:04
Интересная будет битва в финале,вперед Арсенал!!! Этот кубок очень важен
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Духовные Скрепы
   204 / 1095
сегодня в 01:04
ну да не обошлось без фарта, но все же, главное результат, помню еще в начале сезона Сарри говорил что клуб не готов к борьбе за золото.
В следующем сезоне везение кончится, а в купе с тем что его гениальные трансферы окончательно нас добьют, Челси окажется в гораздо более худшем положении. При бане клуб уже ничего не сможет исправить, или пригласить нормального тренера при этом.

Так что сейчас не тот момент, когда руководство осмелится его уволить. Все шарящие болельщики заранее настроены на полностью провальный следующий сезон
Таганский
Таганский
   43 / 1095
сегодня в 01:04
С финалом!!
Хотя, с такой игрой, как сегодня, невольно думаешь - а нужен ли он??
Круто одно - оба еврофинала АПЛовские!!
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