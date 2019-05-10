«Челси» перестрелял «Айнтрахт» в серии пенальти и вышел в финал Лиги Европы

В ответном полуфинальном матче Лиги Европы «Челси» удалось одержать победу над «Айнтрахтом» по итогам серии пенальти.
Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»
«Челси» - «Айнтрахт» 1:1 (1:0, по пенальти 4:3)
Голы: Лофтус-Чик 28 - Йович 49
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен (Дзаппакоста 74), Луис, Эмерсон, Ковачич, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Баркли 86), Виллиан (Педро 62), Жиру (Игуаин 96), Азар
Главный тренер: Сарри Маурицио.
«Айнтрахт»: Трапп, Абрахам, Хинтереггер, Фалетт, Да Коста, Роде (Де Гузман 70), Хасэбе, Костич, Гачинович (Пасьенса 118), Ребич (Аллер 90+3), Йович
Главный тренер: Хюттер Адольф.
Предупреждения: Фалетт 39, Роде 40, Ковачич 52, Аспиликуэта 82, Абрахам 90+1, Дзаппакоста 120+1
Другим финалистом Лиги Европы стал лондонский «Арсенал».
ЛаЛига
Лига Чемпионов 18 раз
Лига Европы 11 раз
Супер кубок УЕФА 14 раз
АПЛ
Лига Чемпионов ( уже с учётом сезона 18/19) 13 раз
Лига Европы (уже с учётом сезона 18/19) 8 раз
Суперкубок УЕФА 5 раз
Всё это без кубка кубков,там кстати испанцы тоже покруче будут!
Итого : 43:26 в пользу ЛаЛиги,по моему это веский показатель
Ну в этом сезоне слов нет АПЛ конечно ЛаЛиге знатно накостылял,особенно Ливерпуль который просто унизил и опозорил Барселону!
ЛаЛига
Лига Чемпионов 18 раз
Лига Европы 11 раз
Супер кубок УЕФА 14 раз
АПЛ
Лига Чемпионов ( уже с учётом сезона 18/19) 13 раз
Лига Европы (уже с учётом сезона 18/19) 8 раз
Суперкубок УЕФА 5 раз
Всё это без кубка кубков,там кстати испанцы тоже покруче будут!
Итого : 43:26 в пользу ЛаЛиги,по моему это веский показатель
Ну в этом сезоне слов нет АПЛ конечно ЛаЛиге знатно накостылял,особенно Ливерпуль который просто унизил и опозорил Барселону!
назвал Бернли потом сейчас Сельта аутсайдер,назвал Эвертон потому по состау они далеко не аутсайдер.)
сейчас вот из "английских"середняков сильный футбол показывают Уэтфорд и Вулверхептон.
назвал Бернли потом сейчас Сельта аутсайдер,назвал Эвертон потому по состау они далеко не аутсайдер.)
сейчас вот из "английских"середняков сильный футбол показывают Уэтфорд и Вулверхептон.
Зависит ли уровень топ клубов от уровня воспитания молодых футболистов в стране? Нет.
Коррелирует ли уровень топ клубов с силой середняков и аутсайдеров их национальных лиг? Нет.
Зависят ли топ клубы от качества национальной тренерской школы? Нет.
Объективно, даже в слабейшей лиге из топ-6 в её слабейшем сезоне могут благодаря грамотному управлению и финансированию появиться две команды одна из которых справедлива победит в ЛЧ, другая - в ЛЕ. Потому что на дворе не 1970-е, 2010-е.
Зависит ли уровень топ клубов от уровня воспитания молодых футболистов в стране? Нет.
Коррелирует ли уровень топ клубов с силой середняков и аутсайдеров их национальных лиг? Нет.
Зависят ли топ клубы от качества национальной тренерской школы? Нет.
Объективно, даже в слабейшей лиге из топ-6 в её слабейшем сезоне могут благодаря грамотному управлению и финансированию появиться две команды одна из которых справедлива победит в ЛЧ, другая - в ЛЕ. Потому что на дворе не 1970-е, 2010-е.
Атлетик с одними басками в составе доходил до финала, и на пути раскатал МЮ. Что показатель силы если не еврокубки? :D
Атлетик с одними басками в составе доходил до финала, и на пути раскатал МЮ. Что показатель силы если не еврокубки? :D
в 2016 уже было такое, 5 команд из одной лиги :)
в 2016 уже было такое, 5 команд из одной лиги :)
навряд ли Бернли или Эвертон пройдут до такой стадии,что и говорит об уровне середняках.)
навряд ли Бернли или Эвертон пройдут до такой стадии,что и говорит об уровне середняках.)
Нереально сопоставить топ 20 ЛаЛиги и топ 20 Апл, нет такого турнира да и было бы это не интересно.
Логично же чтобы лучшие клубы своих стран соревновались между собой. Никому не интересно, кто будет сильнее из пары хаддерсфилд-уэска.
Нереально сопоставить топ 20 ЛаЛиги и топ 20 Апл, нет такого турнира да и было бы это не интересно.
Логично же чтобы лучшие клубы своих стран соревновались между собой. Никому не интересно, кто будет сильнее из пары хаддерсфилд-уэска.
Тогда точно другим лигам нечего будет ловить)
Тогда точно другим лигам нечего будет ловить)
Силу Лиги показывает выступление клубов на еврокубках, и даже есть таблица. Лига лучшая, но не может справиться с испанскими клубами на еврокубках, как так?
А то что лига интереснее то это каждому свое, кому-то интереснее смотреть матчи ЛаЛиги, а кому-то матчи АПЛ. Дело вкуса.
Силу Лиги показывает выступление клубов на еврокубках, и даже есть таблица. Лига лучшая, но не может справиться с испанскими клубами на еврокубках, как так?
А то что лига интереснее то это каждому свое, кому-то интереснее смотреть матчи ЛаЛиги, а кому-то матчи АПЛ. Дело вкуса.
Уровень лиги это уровень 10-20 команд.
Уровень лиги это уровень 10-20 команд.
Погнали!
Погнали!
Ливерпуль и в первом матче был сильней. Просто не повезло, а Барсе повезло.
Ливерпуль и в первом матче был сильней. Просто не повезло, а Барсе повезло.
До этого да, Реал долго был на дне, но ЛаЛигу тащила в те времена Барселона Гвардиолы. И было все довольно разнообразно, брали ЛЧ итальянцы, англичане, немцы и порту.
До этого да, Реал долго был на дне, но ЛаЛигу тащила в те времена Барселона Гвардиолы. И было все довольно разнообразно, брали ЛЧ итальянцы, англичане, немцы и порту.
Но серию пенальти слили, конечно, бездарно. Хинтереггер очень хороший защитник, но как его можно было поставить на пенальти, зачем, он бы забил только если бы подкинул себе мяч на голову. Пасьенсия - не вошедший в матч неосновной игрок - тоже странный выбор. Да сербу Костичу доверять пенальти было нельзя, но почему бы не пробить великолепному Хасебе и Роде у которого приличный удар.
Но серию пенальти слили, конечно, бездарно. Хинтереггер очень хороший защитник, но как его можно было поставить на пенальти, зачем, он бы забил только если бы подкинул себе мяч на голову. Пасьенсия - не вошедший в матч неосновной игрок - тоже странный выбор. Да сербу Костичу доверять пенальти было нельзя, но почему бы не пробить великолепному Хасебе и Роде у которого приличный удар.
Так что сейчас не тот момент, когда руководство осмелится его уволить. Все шарящие болельщики заранее настроены на полностью провальный следующий сезон
Так что сейчас не тот момент, когда руководство осмелится его уволить. Все шарящие болельщики заранее настроены на полностью провальный следующий сезон
Хотя, с такой игрой, как сегодня, невольно думаешь - а нужен ли он??
Круто одно - оба еврофинала АПЛовские!!
Хотя, с такой игрой, как сегодня, невольно думаешь - а нужен ли он??
Круто одно - оба еврофинала АПЛовские!!