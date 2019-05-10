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Шервуд: «Бэйл скорее уедет в Китай, чем в АПЛ»

сегодня, 15:04

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Тим Шервуд считает, что вингер «Реала» Гарет Бэйл не вернется в Англию, поскольку не захочет принимать новый вызов.

Не вижу Бэйла в «Тоттенхэме» чисто по финансовым соображениям. Это было бы романтично, но «шпорам» пришлось бы заплатить кучу денег и платить Бэйлу деньги, сопоставимые с теми, которые получает Санчес в МЮ.

Будущее место работы Гарета зависит от его мотивации. Я думаю, что он скорее уедет в Китай, чем вернется в АПЛ. Если он захочет сохранить свою зарплату и образ жизни в Мадриде, то поедет в Китай.

По слухам, сам игрок не хочет покидать «Реал». 

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   148 / 1100
сегодня в 15:40
В Китае его место.
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2 ответил Гавриленко
   69 / 1100
сегодня в 15:33
Знаете, что самое хорошее? Что Великий Спартак на равных бился со всеми этими четырьмя "финалистишками"!
Да что там, он на равных с "Санкт-Галленом" и ПАОКом бился, да вот проиграл, и на равных с "Динамо" Киевом рубился, да вот в обоих матчах по 4 мяча пропустил))
Гавриленко
Гавриленко
   24 / 1100
сегодня в 15:11
Знаете, что самое хорошее? Что Великий Спартак на равных бился со всеми этими четырьмя "финалистишками"!
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2
   69 / 1100
сегодня в 15:08
Кому нужен этот спринтер сейчас)

Тем более такой ленивый. Господи, прожить 6 лет в Мадриде и хотя бы немного не выучить испанский язык.

Уже все понимают, что карьера Гарета как топ-игрока закончена.
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