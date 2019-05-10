Шервуд: «Бэйл скорее уедет в Китай, чем в АПЛ»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Тим Шервуд считает, что вингер «Реала» Гарет Бэйл не вернется в Англию, поскольку не захочет принимать новый вызов.
Не вижу Бэйла в «Тоттенхэме» чисто по финансовым соображениям. Это было бы романтично, но «шпорам» пришлось бы заплатить кучу денег и платить Бэйлу деньги, сопоставимые с теми, которые получает Санчес в МЮ.
Будущее место работы Гарета зависит от его мотивации. Я думаю, что он скорее уедет в Китай, чем вернется в АПЛ. Если он захочет сохранить свою зарплату и образ жизни в Мадриде, то поедет в Китай.
По слухам, сам игрок не хочет покидать «Реал».
Тем более такой ленивый. Господи, прожить 6 лет в Мадриде и хотя бы немного не выучить испанский язык.
Уже все понимают, что карьера Гарета как топ-игрока закончена.
Тем более такой ленивый. Господи, прожить 6 лет в Мадриде и хотя бы немного не выучить испанский язык.
Уже все понимают, что карьера Гарета как топ-игрока закончена.