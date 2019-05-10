Шервуд: «Бэйл скорее уедет в Китай, чем в АПЛ»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Тим Шервуд считает, что вингер «Реала» Гарет Бэйл не вернется в Англию, поскольку не захочет принимать новый вызов.

Не вижу Бэйла в «Тоттенхэме» чисто по финансовым соображениям. Это было бы романтично, но «шпорам» пришлось бы заплатить кучу денег и платить Бэйлу деньги, сопоставимые с теми, которые получает Санчес в МЮ .