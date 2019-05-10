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Моуриньо считает, что сказка нынешнего «Аякса» закончилась

сегодня, 12:10

Португальский специалист Жозе Моуриньо считает, что «Аякс» ждет перестройка после нынешнего сезона.

Недавно команда вылетела из Лиги чемпионов, уступив в полуфинале «Тоттенхэму».

Разумеется, их хотят заполучить гранды европейского футбола. Не только потому, что они дошли до полуфинала самого престижного клубного турнира Старого Света, но и благодаря их таланту. Голландский чемпионат — не тот турнир, который сможет их удержать. Разумеется, в Нидерландах хорошая школа, и спустя несколько лет команда вновь пополнится качественными игроками. Но боюсь, что на данный момент это окончание сказки для нынешнего «Аякса».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1095
сегодня в 13:49
Не Жозик писал эту сказку и не ему ее заканчивать!!!
dzvinka
dzvinka
   16 / 1095
сегодня в 13:10
само собой, на это и стоит бизнес модель Голландской лиги, они ведь не мешочники на нефти, или же бютжетожоры аматорской лиги, они совмещают приятное с полезным. Все нормально с Аяксом, было, есть, и будет.
Egorium
Egorium
   175 / 1095
сегодня в 12:29
Сказку скоро растащат.
Aleks Captain
Aleks Captain
   612 / 1095
сегодня в 12:26
"Аякс" ваша сказка закончилась - я еду к Вам, сказал Маур!
drug01
drug01
   146 / 1095
сегодня в 12:22
Очень жаль!!!
STVA 1
STVA 1
   46 / 1095
сегодня в 12:22
Ежу понятно , что в ближайшее ТО ее разберут!
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