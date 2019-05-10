Моуриньо считает, что сказка нынешнего «Аякса» закончилась

Португальский специалист Жозе Моуриньо считает, что «Аякс» ждет перестройка после нынешнего сезона.

Недавно команда вылетела из Лиги чемпионов, уступив в полуфинале «Тоттенхэму».

Разумеется, их хотят заполучить гранды европейского футбола. Не только потому, что они дошли до полуфинала самого престижного клубного турнира Старого Света, но и благодаря их таланту. Голландский чемпионат — не тот турнир, который сможет их удержать. Разумеется, в Нидерландах хорошая школа, и спустя несколько лет команда вновь пополнится качественными игроками. Но боюсь, что на данный момент это окончание сказки для нынешнего «Аякса».