Моуриньо: «Мой „Интер“ мог два дня стоять в защите. „Аякс“ так не умеет»

Португальский специалист Жозе Моуриньо прокомментировал вылет «Аякса» из Лиги чемпионов от «Тоттенхэма».

У «Тоттенхэма» хватало моментов в каждом из таймов. На протяжении всей встречи «Аякс» отступал. Но глубокая оборона работает только тогда, когда твоя команда доминирует в конкретной зоне. В «Интере», с Марко Матерацци, Вальтером Самуэлем и Лусио, мы могли стоять в защите на протяжении двух дней и никто бы нам не забил. У голландцев таких парней в распоряжении не было.

Решающее взятие ворот могло произойти на 85-й, а не на 95-й минуте. Да, это феноменальная команда со скромным бюджетом и невероятной философией. Но чтобы их победить, необходимо учитывать тактическую сторону игры. В 2017 году они совершили ту же ошибку в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Поэтому «Аяксу» необходимо переосмыслить некоторые вещи, если они хотят победить.