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Моуриньо: «Мой „Интер“ мог два дня стоять в защите. „Аякс“ так не умеет»

сегодня, 10:59
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)2 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Португальский специалист Жозе Моуриньо прокомментировал вылет «Аякса» из Лиги чемпионов от «Тоттенхэма».

У «Тоттенхэма» хватало моментов в каждом из таймов. На протяжении всей встречи «Аякс» отступал. Но глубокая оборона работает только тогда, когда твоя команда доминирует в конкретной зоне. В «Интере», с Марко Матерацци, Вальтером Самуэлем и Лусио, мы могли стоять в защите на протяжении двух дней и никто бы нам не забил. У голландцев таких парней в распоряжении не было.

Решающее взятие ворот могло произойти на 85-й, а не на 95-й минуте. Да, это феноменальная команда со скромным бюджетом и невероятной философией. Но чтобы их победить, необходимо учитывать тактическую сторону игры. В 2017 году они совершили ту же ошибку в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Поэтому «Аяксу» необходимо переосмыслить некоторые вещи, если они хотят победить.

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Ruslik1982
Ruslik1982
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сегодня в 11:20
Маур похоже метит в Аякс чтобы построить там автобус )
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 11:06
Благодарю за требл! Которого нет и. Гоббов.Аха)))
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