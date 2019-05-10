Карпин: «Наконец-то „Ростов“ не пропустил»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 28-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:0).

Можно сказать, что мы не наиграли на победу. Все началось сначала. У Паршивлюка травма: плечо. Причем в том моменте, в котором якобы не было фола. Зуева заменили. У Сигурдарсона видимо сотрясение. Там головами столкнулись с игроком соперника. Они вряд ли сыграют в следующем туре вместе с Паршивлюком. Если у него плечо вылетело, то, скорее всего, не примет участие в предстоящем матче. А вот Зуев и Мевля могут восстановиться.

Наконец-то не пропустили, плюс посмотрели на ребят, которые давно не играли. Щадин неплохо сыграл, но лучшим был Песьяков.