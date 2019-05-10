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Карпин: «Наконец-то „Ростов“ не пропустил»

сегодня, 16:41
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 28-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:0).

Можно сказать, что мы не наиграли на победу. Все началось сначала. У Паршивлюка травма: плечо. Причем в том моменте, в котором якобы не было фола. Зуева заменили. У Сигурдарсона видимо сотрясение. Там головами столкнулись с игроком соперника. Они вряд ли сыграют в следующем туре вместе с Паршивлюком. Если у него плечо вылетело, то, скорее всего, не примет участие в предстоящем матче. А вот Зуев и Мевля могут восстановиться.

Наконец-то не пропустили, плюс посмотрели на ребят, которые давно не играли. Щадин неплохо сыграл, но лучшим был Песьяков.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   32 / 1100
сегодня в 17:32
Блин,во всём стал находить позитивчик! Валера,если вылетишь из Кубка от "Локо",то тебе два тура на сборы чемоданов-Это Ростов!
Nafnafik
Nafnafik
   166 / 1100
сегодня в 16:47
Волера поныл немного.
STVA 1
STVA 1
   47 / 1100
сегодня в 16:43
Валер , так и не забил!!
Balanenok
Balanenok
   157 / 1100
сегодня в 16:43
Великое достижение пердивного клуба.
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