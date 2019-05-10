«Локомотив» разгромил «Рубин»

«Локомотив» одержал победу над «Рубином» в матче 28-го тура чемпионата России.
«Локомотив» (52 очка) располагается на втором месте, «Рубин» (35 очков) - десятый.
Москва, стадион РЖД Арена
«Локомотив» - «Рубин» 4:0 (2:0)
Голы: Антон Миранчук 3 (пенальти), Смолов 10, Крыховяк 73, Кварацхелия 87
Нереализованный пенальти: Коновалов 83
«Локомотив»: Гильерме, Хеведес (Лапшов 88), Чорлука, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев (Идову 90), Крыховяк, Жемалетдинов, Алексей Миранчук (Кварацхелия 77), Антон Миранчук, Смолов
Главный тренер: Сёмин Юрий.
«Рубин»: Коновалов, Цаллагов, Сорокин, Уремович, Камболов, Степанов (Устинов 75), Башкиров (Могилевец 74), Подберёзкин, Коновалов, Байрамян, Полоз (Сагитов 78)
Главный тренер: Бердыев Курбан.
Предупреждения: Подберёзкин 2, Подберёзкин 55, Жемалетдинов 66, Сагитов 79, Рыбус 82
Удаление: Подберёзкин 55
Судья: Безбородов Владислав.
Ранее «Анжи» уступил «Арсеналу» и вылетел из РПЛ.
Крыховяка ещё подписать хотят, Миранчуки остаются, если только с Европы хорошее предложение не появится. С Денисовым и Фернандешем ещё не понятно.
Вообщем то нового ничего не сказал. Слухов опять будет много, так, что я больше по факту смотреть буду. Усиление никогда не помешает.
Твой вопрос немного провокационный, ведь ты тоже со стопроцентной уверенностью не можешь сказать, что будет с Зенитом, за примером долго ходить не надо, в зимнюю паузу взяли и продали одного из ведущих игроков (Паредеса). Так, что всему своё время.
Крыховяка ещё подписать хотят, Миранчуки остаются, если только с Европы хорошее предложение не появится. С Денисовым и Фернандешем ещё не понятно.
Вообщем то нового ничего не сказал. Слухов опять будет много, так, что я больше по факту смотреть буду. Усиление никогда не помешает.
Твой вопрос немного провокационный, ведь ты тоже со стопроцентной уверенностью не можешь сказать, что будет с Зенитом, за примером долго ходить не надо, в зимнюю паузу взяли и продали одного из ведущих игроков (Паредеса). Так, что всему своё время.
И через 3 дня Кубок....
И через 3 дня Кубок....
ах ха ха!!!
ах ха ха!!!
Четыре буквы, вечно 4е(((( стыдно за цска!
Четыре буквы, вечно 4е(((( стыдно за цска!
Знать у Сёмина взаимозаменяемость и сыгранность всего состава - на уровне.....
Знать у Сёмина взаимозаменяемость и сыгранность всего состава - на уровне.....
ПЯТЫМ????
ПЯТЫМ????
Рубин просто никакой. Что делает в основе Подберезкин - просто непонятно. Уже матча три гробит команду на корню. Ни отбора , ни удара, пас - это вообще ужас!!! Но туркмену виднее - это его выбор.
Рубин просто никакой. Что делает в основе Подберезкин - просто непонятно. Уже матча три гробит команду на корню. Ни отбора , ни удара, пас - это вообще ужас!!! Но туркмену виднее - это его выбор.
пролей свет....
Что там с Денисовым....с арендой Крыховяка....с контрактом Фернандеша...с будущим Миранчуков...???
Не таи......
Локо теперь и наш участник ЛЧ..от Лиги....и всем интересно...я думаю..
пролей свет....
Что там с Денисовым....с арендой Крыховяка....с контрактом Фернандеша...с будущим Миранчуков...???
Не таи......
Локо теперь и наш участник ЛЧ..от Лиги....и всем интересно...я думаю..
Ну будут Зенит и Локо выступать в "позорном" турнире....в ненужной никому ЛЧ....так им и надо...
Всё равно всё внимание всего футбольного мира и реальные почести будут розданы после главного Турнира на Планете - "Фонбет-Катар-Турнире" ......ибо всё остальное даже не футбол...а так пыль...)))
А мы знаем что выигрывала этот турнир за 150 лет пока существует футбол....лишь одна команда...и удачи ей в дальнейшем...
Ну будут Зенит и Локо выступать в "позорном" турнире....в ненужной никому ЛЧ....так им и надо...
Всё равно всё внимание всего футбольного мира и реальные почести будут розданы после главного Турнира на Планете - "Фонбет-Катар-Турнире" ......ибо всё остальное даже не футбол...а так пыль...)))
А мы знаем что выигрывала этот турнир за 150 лет пока существует футбол....лишь одна команда...и удачи ей в дальнейшем...
(лучше только Зенит и Арсенал).....
У Локо сбалансированный состав...не думаю что будут какие то грандиозные трансферы..
Не знаю внутренней кухни....что там будет с Денисовым...Крыховяком...Фернандешем....но пару игроков наверно приобретут....
Удачного выступления в ЛЧ...
(лучше только Зенит и Арсенал).....
У Локо сбалансированный состав...не думаю что будут какие то грандиозные трансферы..
Не знаю внутренней кухни....что там будет с Денисовым...Крыховяком...Фернандешем....но пару игроков наверно приобретут....
Удачного выступления в ЛЧ...