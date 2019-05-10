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«Локомотив» разгромил «Рубин»

сегодня, 20:53
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Локомотив» одержал победу над «Рубином» в матче 28-го тура чемпионата России.

«Локомотив» (52 очка) располагается на втором месте, «Рубин» (35 очков) - десятый.

Москва, стадион РЖД Арена

«Локомотив» - «Рубин» 4:0 (2:0)
Голы: Антон Миранчук 3 (пенальти), Смолов 10, Крыховяк 73, Кварацхелия 87

Нереализованный пенальти: Коновалов 83

«Локомотив»: Гильерме, Хеведес (Лапшов 88), Чорлука, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев (Идову 90), Крыховяк, Жемалетдинов, Алексей Миранчук (Кварацхелия 77), Антон Миранчук, Смолов
Главный тренер: Сёмин Юрий.

«Рубин»: Коновалов, Цаллагов, Сорокин, Уремович, Камболов, Степанов (Устинов 75), Башкиров (Могилевец 74), Подберёзкин, Коновалов, Байрамян, Полоз (Сагитов 78)
Главный тренер: Бердыев Курбан.

Предупреждения: Подберёзкин 2, Подберёзкин 55, Жемалетдинов 66, Сагитов 79, Рыбус 82

Удаление: Подберёзкин 55

Судья: Безбородов Владислав.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   37 / 1099
сегодня в 22:07
Туркмен снова опозорился.
Дима Головашич
Дима Головашич
   260 / 1099
сегодня в 22:04
Вот так легко и непринуждённо решает судьба матча на первых минутах. В воскресенье родным хрякам оторвут ноги, ударят локтем по голове, но ничего не будет; ни удалений, ни пенальти, ни штрафных. А тут-то да, сразу всё, как по заказу.
Казанский
Казанский
   108 / 1099
сегодня в 22:03
Да уж((Ждал поражения,но не такого разгромного((
beefs
beefs
   221 / 1099
сегодня в 22:00
победа ожидаема, счет смутил, но по игре...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Гавриленко
   16 / 1099
сегодня в 21:59
В 2016 на Евро сборная слутсково заняла ЧЕТВЁРТОЕ, ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО(((((( Четыре буквы, вечно 4е(((( стыдно за цска!
А Спартак каждый год феерит в ЕК ??? Прям выносит всех в одну калитку???
LOpp
LOpp
   13 / 1099
сегодня в 21:55
Локо второе место не отдаст
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Jeck Denielse
   50 / 1099
сегодня в 21:53
Байкал...... пролей свет.... Что там с Денисовым....с арендой Крыховяка....с контрактом Фернандеша...с будущим Миранчуков...??? Не таи...... Локо теперь и наш участник ЛЧ..от Лиги....и всем интересно...я думаю..
Надо ещё этот сезон доиграть, а в межсезонье видно будет.
Крыховяка ещё подписать хотят, Миранчуки остаются, если только с Европы хорошее предложение не появится. С Денисовым и Фернандешем ещё не понятно.
Вообщем то нового ничего не сказал. Слухов опять будет много, так, что я больше по факту смотреть буду. Усиление никогда не помешает.
Твой вопрос немного провокационный, ведь ты тоже со стопроцентной уверенностью не можешь сказать, что будет с Зенитом, за примером долго ходить не надо, в зимнюю паузу взяли и продали одного из ведущих игроков (Паредеса). Так, что всему своё время.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Гавриленко
   16 / 1099
сегодня в 21:53
Так он воспитанник цска(((( ах ха ха!!!
Потому он и не ЦСКА. Я тебе десяток ваших воспитанников могу назвать , которые отбывают номера в других командах!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Kuvkil
   14 / 1099
сегодня в 21:52
Хороший матч, но после удаления должны были уверенней разматывать
А зачем ...когда 3:0...
И через 3 дня Кубок....
FILL3286
FILL3286 ответил Гавриленко
   51 / 1099
сегодня в 21:51
В 2016 на Евро сборная слутсково заняла ЧЕТВЁРТОЕ, ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО(((((( Четыре буквы, вечно 4е(((( стыдно за цска!
Конюшня вечно последняя была и будет,на евро реально с пельменем были ПОСЛЕДНИЕ,а на мире со стасиком замалым не вышли в полуфинал,если бы не дырофеев43
FILL3286
FILL3286 ответил Гавриленко
   51 / 1099
сегодня в 21:49
Да он не знает, он же за цска фанатеет((((
Он конебомжам только поддакивает и заступается за них!!! Он в футболе,как дзюба в зените- ДЕРЕВО!!!!хаахха
Гавриленко
Гавриленко ответил Leha-ha50
   23 / 1099
сегодня в 21:49
Так он воспитанник цска((((
ах ха ха!!!
Гавриленко
Гавриленко ответил FILL3286
   23 / 1099
сегодня в 21:48
В 2016 на Евро сборная слутсково заняла ЧЕТВЁРТОЕ, ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО((((((
Четыре буквы, вечно 4е(((( стыдно за цска!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил AmIIIeR89
   14 / 1099
сегодня в 21:48
Первая игра в сезоне, в которой Локо играл а не мучился в бронепоезде?
Мне тоже показалось что без Фернандеша,Денисова,Тарасова,Фарфана,Эдера и Баринова Локо выглядел даже слегка лучше чем с ними....)))

Знать у Сёмина взаимозаменяемость и сыгранность всего состава - на уровне.....
Wolf77785
Wolf77785
   118 / 1099
сегодня в 21:47
Да уж 0-4 отлететь середняку..
FILL3286
FILL3286 ответил Гавриленко
   51 / 1099
сегодня в 21:46
В этом году вообще был ужас, 3х4!!!! цска 4й, локомотив 4й, монакоголовин 4й! А каким зенит будет???? ПЯТЫМ????
ахахах!!! в тему все(((( опять как то стыдно за проект голубой!!!
Wolf77785
Wolf77785 ответил Ваня лучший
   118 / 1099
сегодня в 21:45
Первое. Локо точно в ЛЧ это факт. Второе. С учетои прошлогоднего опыта Локо должен выступить лучше и выйти в плей офф, хотя много зависит от жеребьевки. Третье. С учетом изложенного у меня ощущение, что Локо выступит в ЛЧ лучше Зенита.Поскольку состава Локо более надежный и сыгранный.
лишь бы бредовой вброс сделать, мы уже видели, как лучше вы и паровоз заняли 4 место, только статисты!!
Гавриленко
Гавриленко ответил Jeck Denielse
   23 / 1099
сегодня в 21:42
Да он не знает, он же за цска фанатеет((((
Гавриленко
Гавриленко ответил FCSM всегда первый
   23 / 1099
сегодня в 21:41
В этом году вообще был ужас, 3х4!!!! цска 4й, локомотив 4й, монакоголовин 4й! А каким зенит будет????
ПЯТЫМ????
Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 1099
сегодня в 21:41
Локо с заслуженной победой!!!
Рубин просто никакой. Что делает в основе Подберезкин - просто непонятно. Уже матча три гробит команду на корню. Ни отбора , ни удара, пас - это вообще ужас!!! Но туркмену виднее - это его выбор.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   289 / 1099
сегодня в 21:39
Первая игра в сезоне, в которой Локо играл а не мучился в бронепоезде?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 1099
сегодня в 21:38
Байкал......

пролей свет....
Что там с Денисовым....с арендой Крыховяка....с контрактом Фернандеша...с будущим Миранчуков...???

Не таи......
Локо теперь и наш участник ЛЧ..от Лиги....и всем интересно...я думаю..
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   34 / 1099
сегодня в 21:35
Локомотив с победой.
FILL3286
FILL3286 ответил FCSM всегда первый
   51 / 1099
сегодня в 21:35
Локо с цска не позорят. Это их уровень 4 место занимать всегда. Сейчас ещё бомжики подтянутся
Да последние то и так все понятно,а я вот жду только от Игоря пули,на пару с бекао,может все таки даст ему(((((
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил FILL3286
   14 / 1099
сегодня в 21:34
зенит и локо будут позорить Россию напару с конюшней,если они хотябы в дворовую ЛЕ попадут
Да угомонись ты неугомонный...)))
Ну будут Зенит и Локо выступать в "позорном" турнире....в ненужной никому ЛЧ....так им и надо...

Всё равно всё внимание всего футбольного мира и реальные почести будут розданы после главного Турнира на Планете - "Фонбет-Катар-Турнире" ......ибо всё остальное даже не футбол...а так пыль...)))
А мы знаем что выигрывала этот турнир за 150 лет пока существует футбол....лишь одна команда...и удачи ей в дальнейшем...
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый ответил FILL3286
   36 / 1099
сегодня в 21:32
Локо с цска не позорят. Это их уровень 4 место занимать всегда. Сейчас ещё бомжики подтянутся
Гавриленко
Гавриленко ответил FILL3286
   23 / 1099
сегодня в 21:32
И за них всех будет СТЫДНО
Kuvkil
Kuvkil
сегодня в 21:29
Хороший матч, но после удаления должны были уверенней разматывать
Александр Светличный
Александр Светличный
   565 / 1099
сегодня в 21:28
С ПОБЕДОЙ НАШЕГО ЛОКО! ЗАВТРА У ПАЛЫЧА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, ХОРОШИЙ ПОДАРОК ЕМУ СЕГОДНЯ ОТ РЕБЯТ!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 1099
сегодня в 21:28
Локо на удивление отлично прошёл весеннюю часть турнира......
(лучше только Зенит и Арсенал).....
У Локо сбалансированный состав...не думаю что будут какие то грандиозные трансферы..
Не знаю внутренней кухни....что там будет с Денисовым...Крыховяком...Фернандешем....но пару игроков наверно приобретут....
Удачного выступления в ЛЧ...
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