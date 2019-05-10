Погребняк добыл очко для «Урала» в матче с «Оренбургом»

сегодня, 13:30

В матче 28-го тура РПЛ «Оренбург» не удержал победу над «Уралом».

«Оренбург» набрал 37 очков и вышел на 7-е место в таблице, у «Урала» 34 балла (11-я позиция).

Ростоши, стадион «Газовик».

«Оренбург» - «Урал» - 2:2 (0:0)

Голы: Сутормин 73, Галаджан 87 - Ойеволе 50 (автогол), Погребняк 90+6.

«Оренбург»: Фролов, Ойеволе (Афонин 80), Малых, Терехов, Сиваков, Шахов, Сутормин, Рикарду Алвеш (Галаджан 74), Попович, Мишкич, Деспотович (Кулишев 86)

Главный тренер: Федотов Владимир В.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Поляков, Меркулов, Страндберг, Бикфалви, Емельянов (Фидлер 80), Араторе (Егорычев 66), Бумаль Майега, Эль-Кабир, Панюков (Погребняк 78)

Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

Предупреждения: Араторе 42, Терехов 55, Малых 60, Галаджан 90+4.

Судья: Еськов Алексей.

Отметим, что в прошлом туре «Оренбург» уступил «Рубину», а «Урал» - «Спартаку».