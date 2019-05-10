ГлавнаяНовости

Погребняк добыл очко для «Урала» в матче с «Оренбургом»

сегодня, 13:30
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

В матче 28-го тура РПЛ «Оренбург» не удержал победу над «Уралом».

«Оренбург» набрал 37 очков и вышел на 7-е место в таблице, у «Урала» 34 балла (11-я позиция).

Ростоши, стадион «Газовик».

«Оренбург» - «Урал» - 2:2 (0:0)
Голы: Сутормин 73, Галаджан 87 - Ойеволе 50 (автогол), Погребняк 90+6.

«Оренбург»: Фролов, Ойеволе (Афонин 80), Малых, Терехов, Сиваков, Шахов, Сутормин, Рикарду Алвеш (Галаджан 74), Попович, Мишкич, Деспотович (Кулишев 86)
Главный тренер: Федотов Владимир В.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Поляков, Меркулов, Страндберг, Бикфалви, Емельянов (Фидлер 80), Араторе (Егорычев 66), Бумаль Майега, Эль-Кабир, Панюков (Погребняк 78)
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

Предупреждения: Араторе 42, Терехов 55, Малых 60, Галаджан 90+4.

Судья: Еськов Алексей.

Отметим, что в прошлом туре «Оренбург» уступил «Рубину», а «Урал» - «Спартаку».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Челси» перестрелял «Айнтрахт» в серии пенальти и вышел в финал Лиги Европы
Сегодня, 00:47 ВидеоКомментарии149
Хет-трик Обамеянга выводит «Арсенал» в финал Лиги Европы
Вчера, 23:49 ВидеоКомментарии81
«Тоттенхэм» на последних секундах вырвал путевку в финал Лиги чемпионов
Вчера, 00:00 ВидеоКомментарии503
«Ливерпуль» совершил невероятный камбэк и вышел в финал Лиги чемпионов
07 мая ВидеоКомментарии1157
«Сити» и «Ливерпуль» одержали победы и другие результаты 37-го тура АПЛ
07 мая Комментарии3
«Манчестер Сити» обыграл «Лестер»
06 мая ВидеоКомментарии144
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   81 / 1095
сегодня в 14:31
Матч получился жарким, немного испортил картину судья, хотя и подогрел команды.
Не понимаю возмущение игроков и тренерского штаба Оренбурга, насчёт "переигрывания" добавочного времени.
Я думаю у судьи были основания добавить к добавленному. А лучше бы оренбуржцы так атаковали судью, когда он засчитал гол из двойного офсайда в ворота Урала.
Ничья закономерна.
EAGuar As
EAGuar As
   48 / 1095
сегодня в 14:29
И ничья хорошо .
КЭТиК
КЭТиК
   181 / 1095
сегодня в 14:16
Наконец от Паши отдача есть!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 1095
сегодня в 14:15
Филл номерной, скорее всего народные проплатили, шобы хотя бы на шестом месте увисеть...
drug01
drug01
   146 / 1095
сегодня в 14:10
Спасибо большое молодец!
FILL3286
FILL3286
   111 / 1095
сегодня в 14:06
баклажаны снова не проплатили победу филиалу?? опять денег мало дали? а как 6 очков берут((ахах
Опять стыдно за зенит
ОПС
ОПС
   334 / 1095
сегодня в 14:04
Четыре добавленных, а прошло считай что 6. Нестыковочка получается.
МКС
МКС
   39 / 1095
сегодня в 14:00
Че та Федотова не слышно

Кто на этот раз виноват

Федун?

Судьи?

Или все таки яйца
sergey08
sergey08
   197 / 1095
сегодня в 14:00
Погребняк помыл очко???
parallels
parallels
   5 / 1095
сегодня в 13:56
кто там визжит с 5 места? громче! нам не слышно! 😅
FILL3286
FILL3286 ответил ПерекатиПоле
   111 / 1095
сегодня в 13:55
Жаль, пролетел Оренбург мимо ЕК. Теперь болеем за АрсеналТ что бы торосятник без ЛЕ оставили и за Краснодар в ЛЧ.
Там делать не чего ни проекту,ни филиалу,только позор!
Самедов Агил
Самедов Агил
   128 / 1095
сегодня в 13:55
Мне одному показалось или у нас с вами разные часы с орбитром, таблица 4 минуты...гол на шестой, это извините как так господин еськов?
mihaluch
mihaluch
   99 / 1095
сегодня в 13:53
Погреб вылез из подполья и забил.
112910315
112910315
   20 / 1095
сегодня в 13:52
Алексей Еськов точно футбольный судья)
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   38 / 1095
сегодня в 13:51
Жаль, пролетел Оренбург мимо ЕК.
Теперь болеем за АрсеналТ что бы торосятник без ЛЕ оставили и за Краснодар в ЛЧ.
МКС
МКС
   39 / 1095
сегодня в 13:50
Федун опять купил судей

Миллер плачет

Скоро длинные руки Федуна и до газпрема с зенитом дотянутся
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   198 / 1095
сегодня в 13:47
Ай да Паша...... Иллюзионист) 😊
saha100
saha100
   275 / 1095
сегодня в 13:45
Позор Зениту. Вечный стыд и сразу лазурятника.
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1095
сегодня в 13:45
Деспотович идеально выбирает позицию и убийственно плохо реализует моменты!!!
Еськов конечно начудил с добавочным временем!!!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил ЮГ РОССИИ
   38 / 1095
сегодня в 13:44
Место д-мо в ФНЛ, они сами туда стремятся.
saha100
saha100
   275 / 1095
сегодня в 13:43
Очко Погребняка
LOpp
LOpp
   11 / 1095
сегодня в 13:43
В РПЛ тоже жара, как в ЛЧ и ЛЕ, думаю так и продолжится до унылого договорняка в Питере
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Морозовский
   282 / 1095
сегодня в 13:41
Еськову отдельное спасибо за превращение серой игры в красочное, весёлое представление!
Человек честно отрабатывает свой конверт .
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил ПерекатиПоле
   47 / 1095
сегодня в 13:41
Там и без мазутных есть кому занести.Надо же спасать Д от фнл
FILL3286
FILL3286
   111 / 1095
сегодня в 13:41
бомжи ныть
FILL3286
FILL3286
   111 / 1095
сегодня в 13:40
НЫТЬ НЫТЬ НЫТЬ НЫТЬ
ХАХАХАХАХХА ХАХАХХАХ
НЫТЬ НЫТЬ НЫТЬ НЫТЬ
ОПЯТЬ СУДЬИ???? ХАХХ
ХАХАХХА ХАХАХАХАХХАХ
НЫТЬ НЫТЬ НЫТЬ НЫТЬ!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
   47 / 1095
сегодня в 13:40
Уральское дерби Оренбурга с Уралом против Еськова
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   136 / 1095
сегодня в 13:40
Пашка-деревяшка красавец! Спас ставку!
Морозовский
Морозовский
   7 / 1095
сегодня в 13:39
Еськову отдельное спасибо за превращение серой игры в красочное, весёлое представление!
FILL3286
FILL3286
   111 / 1095
сегодня в 13:38
ХА ХА ХА ХА
Так и надо филиалу бомжей!!
В фнл в след сезоне 100%
ХА ХА ХА ХА
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100