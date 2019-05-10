Погребняк добыл очко для «Урала» в матче с «Оренбургом»

В матче 28-го тура РПЛ «Оренбург» не удержал победу над «Уралом».
«Оренбург» набрал 37 очков и вышел на 7-е место в таблице, у «Урала» 34 балла (11-я позиция).
Ростоши, стадион «Газовик».
«Оренбург» - «Урал» - 2:2 (0:0)
Голы: Сутормин 73, Галаджан 87 - Ойеволе 50 (автогол), Погребняк 90+6.
«Оренбург»: Фролов, Ойеволе (Афонин 80), Малых, Терехов, Сиваков, Шахов, Сутормин, Рикарду Алвеш (Галаджан 74), Попович, Мишкич, Деспотович (Кулишев 86)
Главный тренер: Федотов Владимир В.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Поляков, Меркулов, Страндберг, Бикфалви, Емельянов (Фидлер 80), Араторе (Егорычев 66), Бумаль Майега, Эль-Кабир, Панюков (Погребняк 78)
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
Предупреждения: Араторе 42, Терехов 55, Малых 60, Галаджан 90+4.
Судья: Еськов Алексей.
Отметим, что в прошлом туре «Оренбург» уступил «Рубину», а «Урал» - «Спартаку».
Не понимаю возмущение игроков и тренерского штаба Оренбурга, насчёт "переигрывания" добавочного времени.
Я думаю у судьи были основания добавить к добавленному. А лучше бы оренбуржцы так атаковали судью, когда он засчитал гол из двойного офсайда в ворота Урала.
Ничья закономерна.
Не понимаю возмущение игроков и тренерского штаба Оренбурга, насчёт "переигрывания" добавочного времени.
Я думаю у судьи были основания добавить к добавленному. А лучше бы оренбуржцы так атаковали судью, когда он засчитал гол из двойного офсайда в ворота Урала.
Ничья закономерна.
Опять стыдно за зенит
Опять стыдно за зенит
Кто на этот раз виноват
Федун?
Судьи?
Или все таки яйца
Кто на этот раз виноват
Федун?
Судьи?
Или все таки яйца
Теперь болеем за АрсеналТ что бы торосятник без ЛЕ оставили и за Краснодар в ЛЧ.
Теперь болеем за АрсеналТ что бы торосятник без ЛЕ оставили и за Краснодар в ЛЧ.
Миллер плачет
Скоро длинные руки Федуна и до газпрема с зенитом дотянутся
Миллер плачет
Скоро длинные руки Федуна и до газпрема с зенитом дотянутся
Еськов конечно начудил с добавочным временем!!!
Еськов конечно начудил с добавочным временем!!!
ХАХАХАХАХХА ХАХАХХАХ
НЫТЬ НЫТЬ НЫТЬ НЫТЬ
ОПЯТЬ СУДЬИ???? ХАХХ
ХАХАХХА ХАХАХАХАХХАХ
НЫТЬ НЫТЬ НЫТЬ НЫТЬ!
ХАХАХАХАХХА ХАХАХХАХ
НЫТЬ НЫТЬ НЫТЬ НЫТЬ
ОПЯТЬ СУДЬИ???? ХАХХ
ХАХАХХА ХАХАХАХАХХАХ
НЫТЬ НЫТЬ НЫТЬ НЫТЬ!
Так и надо филиалу бомжей!!
В фнл в след сезоне 100%
ХА ХА ХА ХА
Так и надо филиалу бомжей!!
В фнл в след сезоне 100%
ХА ХА ХА ХА