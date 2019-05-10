«Динамо» и «Ростов» расписали мировую

В матче 28-го тура РПЛ «Динамо» и «Ростов» не выявили победителя.
«Динамо» набирает 31 очко (12-е место), у дончан 38 баллов и 7-я строчка.
Химки, стадион «Арена-Химки».
«Динамо» - «Ростов» - 0:0
«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов , Жоаозиньо (Грулев 60), Теттех, Мигел Кардозу, Луценко, Панченко (Марков 68)
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк (Плиев 20), Новосельцев, Сигурдссон, Мевля (Шомуродов 71), Гацкан, Ионов, Щадин, Зуев (Калачев 46), Антонсен Норманн, Сигурдарсон
Главный тренер: Карпин Валерий.
Предупреждение: Калачев 90+5.
Судья: Мешков Виталий.
В другой игре дня «Оренбург» сыграл вничью с «Уралом».
Смотри какой прекрасный майский вечер......
"Арсенал" уже ведёт 1:0.....)))
Смотри какой прекрасный майский вечер......
"Арсенал" уже ведёт 1:0.....)))
Только пожалуйста напиши ещё чего нибудь про Спартак и ФНЛ...
Только пожалуйста напиши ещё чего нибудь про Спартак и ФНЛ...
Теперь всем понятно какой клуб слабый ,но на первом месте...а какой сильный ,но на 6-м...))))
Пришло время и об игре Динамо - Ростов поговорить....
Теперь всем понятно какой клуб слабый ,но на первом месте...а какой сильный ,но на 6-м...))))
Пришло время и об игре Динамо - Ростов поговорить....
Мне в отличии от тебя не нужны экскурсы в историю чтоб убедиться в успешности своего клуба.....а достаточно взглянуть на таблицу...
На счёт твоего коммента про Советский Союз...пердив и т.д.....это ты зря....можешь смело плюнуть в лицо своему учителю "Футбольной истории".....
На счёт зеркала...)))...не могу пожелать вам того же....
Смотритесь наоборот по-реже....а то эффект от позора будет такой же как на сварку смотреть...)))
Мне в отличии от тебя не нужны экскурсы в историю чтоб убедиться в успешности своего клуба.....а достаточно взглянуть на таблицу...
На счёт твоего коммента про Советский Союз...пердив и т.д.....это ты зря....можешь смело плюнуть в лицо своему учителю "Футбольной истории".....
На счёт зеркала...)))...не могу пожелать вам того же....
Смотритесь наоборот по-реже....а то эффект от позора будет такой же как на сварку смотреть...)))
Бомжи Спартачей пытаются унизить
И тут же к джопсу в гестапо бегут с жалобами
Бомжи Спартачей пытаются унизить
И тут же к джопсу в гестапо бегут с жалобами