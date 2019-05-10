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«Динамо» и «Ростов» расписали мировую

сегодня, 16:02
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

В матче 28-го тура РПЛ «Динамо» и «Ростов» не выявили победителя.

«Динамо» набирает 31 очко (12-е место), у дончан 38 баллов и 7-я строчка.

Химки, стадион «Арена-Химки».

«Динамо» - «Ростов» - 0:0

«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов , Жоаозиньо (Грулев 60), Теттех, Мигел Кардозу, Луценко, Панченко (Марков 68)
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк (Плиев 20), Новосельцев, Сигурдссон, Мевля (Шомуродов 71), Гацкан, Ионов, Щадин, Зуев (Калачев 46), Антонсен Норманн, Сигурдарсон
Главный тренер: Карпин Валерий.

Предупреждение: Калачев 90+5.

Судья: Мешков Виталий.

В другой игре дня «Оренбург» сыграл вничью с «Уралом».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил FCSM всегда первый
   18 / 1100
сегодня в 17:27
Если даже и окажемся там то только после Зенита!
Да брось ты о грустном.......
Смотри какой прекрасный майский вечер......
"Арсенал" уже ведёт 1:0.....)))
EAGuar As
EAGuar As
   48 / 1100
сегодня в 17:24
Нормальный итог .
АнжиДаг
АнжиДаг ответил Озеров
   782 / 1100
сегодня в 17:23
Опять вискарь техническим спиртом разбавили
Лутше савсем не пить , как я
ermak6848
ermak6848
   169 / 1100
сегодня в 17:22
по уровню на сегодня одинаковые футбольные клубы
АнжиДаг
АнжиДаг
   782 / 1100
сегодня в 17:17
Дагаварняк чиста
beefs
beefs
   225 / 1100
сегодня в 17:16
Предсказуемая ничья...
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый ответил Jeck Denielse
   42 / 1100
сегодня в 17:16
Если даже и окажемся там то только после Зенита!
Озеров
Озеров
сегодня в 17:15
Опять вискарь техническим спиртом разбавили
cska plus
cska plus
   37 / 1100
сегодня в 17:13
Никто не удивился.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил FCSM всегда первый
   18 / 1100
сегодня в 17:12
зенит это приходящее и уходящее. А Спартак всегда знаменит и победами и поражениями. Всегда и всюду Спартак упоминают. Спартак даже если вылетит в фнл будет знаменит и известен. Все это признают. Только не болельщики зенита.
Очень даже признаём....
Только пожалуйста напиши ещё чего нибудь про Спартак и ФНЛ...
Гавроша
Гавроша ответил FILL3286
   25 / 1100
сегодня в 17:07
Ну почему то стыдно за лазурятник и конюшню!!
Сейчас спартак на 6 место подвинут.
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый ответил parallels
   42 / 1100
сегодня в 17:05
зенит это приходящее и уходящее. А Спартак всегда знаменит и победами и поражениями. Всегда и всюду Спартак упоминают. Спартак даже если вылетит в фнл будет знаменит и известен. Все это признают. Только не болельщики зенита.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   540 / 1100
сегодня в 17:05
Уныло совсем
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Морозовский
   18 / 1100
сегодня в 17:05
Значит ты не параллллельный?.....
перпендикулярный.....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   18 / 1100
сегодня в 17:04
Очень интересная познавательная ветка......

Теперь всем понятно какой клуб слабый ,но на первом месте...а какой сильный ,но на 6-м...))))

Пришло время и об игре Динамо - Ростов поговорить....
Контуженый
Контуженый
   564 / 1100
сегодня в 17:04
А куда пропал херр гауляйтер шестой палаты?
Морозовский
Морозовский ответил Jeck Denielse
   7 / 1100
сегодня в 17:00
Где ты в моих комментах увидел что то про историю ???? Мне в отличии от тебя не нужны экскурсы в историю чтоб убедиться в успешности своего клуба.....а достаточно взглянуть на таблицу... На счёт твоего коммента про Советский Союз...пердив и т.д.....это ты зря....можешь смело плюнуть в лицо своему учителю "Футбольной истории"..... На счёт зеркала...)))...не могу пожелать вам того же.... Смотритесь наоборот по-реже....а то эффект от позора будет такой же как на сварку смотреть...)))
Значит ты не параллллельный?.....
Mangur
Mangur
   477 / 1100
сегодня в 16:55
Ничья.Динамо висит на ленточке.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Морозовский
   18 / 1100
сегодня в 16:55
Я. вас. прощаю! Это, чтоб вы историю не трогали! В зеркало, бакланы, почаще заглядывайте.
Где ты в моих комментах увидел что то про историю ????
Мне в отличии от тебя не нужны экскурсы в историю чтоб убедиться в успешности своего клуба.....а достаточно взглянуть на таблицу...

На счёт твоего коммента про Советский Союз...пердив и т.д.....это ты зря....можешь смело плюнуть в лицо своему учителю "Футбольной истории".....

На счёт зеркала...)))...не могу пожелать вам того же....
Смотритесь наоборот по-реже....а то эффект от позора будет такой же как на сварку смотреть...)))
КЭТиК
КЭТиК
   196 / 1100
сегодня в 16:50
Динамо по крохам держится за Премьер-Лигу.
Озеров
Озеров
сегодня в 16:49
Осторожно на ветке

Бомжи Спартачей пытаются унизить

И тут же к джопсу в гестапо бегут с жалобами
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   20 / 1100
сегодня в 16:47
Еще один результат на пользу народных. Только Арсенал их держит в тонусе, а жаль...
Denkuz
Denkuz
   90 / 1100
сегодня в 16:46
Играло Динамо, а разговор про свиней.
parallels
parallels ответил FCSM всегда первый
   5 / 1100
сегодня в 16:43
Ну да точно. Вы же 40 раз чемпионат выигрывали. Конечно :)
при чём тут победы? никто не отрицает, что зенит большую часть времени своего существования был середняком, вроде ростова. и даже вылет из высшей лиги (всего 1 за сотню лет) никак не влияет на историю. или для тебя история = трофеи?
счет 7-0
счет 7-0
   161 / 1100
сегодня в 16:42
    FCSM всегда первый
    FCSM всегда первый ответил parallels
       42 / 1100
    сегодня в 16:42
    Вся история лазурного проэкта в матче открытия толчок арены с Уралом! История на все времена!
    Морозовский
    Морозовский ответил Jeck Denielse
       7 / 1100
    сегодня в 16:41
    Прошу пардона....Вы в себе ???
    Я. вас. прощаю! Это, чтоб вы историю не трогали! В зеркало, бакланы, почаще заглядывайте.
    FCSM всегда первый
    FCSM всегда первый ответил parallels
       42 / 1100
    сегодня в 16:40
    Ну да точно. Вы же 40 раз чемпионат выигрывали. Конечно :)
    Danrog
    Danrog
       103 / 1100
    сегодня в 16:40
    А стыдно все равно за свиней-спартак.
    FCSM всегда первый
    FCSM всегда первый ответил Jeck Denielse
       42 / 1100
    сегодня в 16:39
    Кто бы говорил
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