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«Анжи» уступил «Арсеналу» и вылетел из Премьер-Лиги

сегодня, 18:21
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Тульский «Арсенал» обыграл «Анжи» в матче 28-го тура чемпионата России.

«Арсенал» (45 очков) располагается на пятом месте, «Анжи» (20 очков) - предпоследний.

Каспийск, стадион Анжи-Арена

«Анжи» - «Арсенал» 0:1 (0:1)
Гол: Бакаев 34 (пенальти)

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, Чистяков, Ондуа, Гайдаров (Иванченко 65), Закиров, Ахъядов, Долгов, Понсе (Агаларов 74)
Главный тренер: Адиев Магомед.

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Горбатенко, Костадинов, Ткачев, Бакаев, Джорджевич (Ожегович 16), Кангва (Мирзов 62)
Главный тренер: Черевченко Игорь.

Предупреждения: Калошин 60, Костадинов 70, Ожегович 89, Иванченко 90

Судья: Лапочкин Сергей.

Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом».

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Все комментарии
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   334 / 1101
сегодня в 19:10
Адиев не смог настрить перед игрой на битву!Павленко тоже!Ну ничего страшного,ФНЛ так ФНЛ,поиграем и вернёмся!Удачи Анжи!А где "озеро" и "никто" не вижу их радостных постов?
kotmyshka
kotmyshka
   136 / 1101
сегодня в 19:09
ожидаемо
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   685 / 1101
сегодня в 19:07
Ну наконец-то справедливость восторжествовала! Хотя не удивлюсь если и в нынешнем сезоне дагов за уши вытянут опять в вышку)
andromend
andromend
   380 / 1101
сегодня в 19:05
Как бы там не было но хочется выразить уважение футболистам Анжи. Не смотря на все проблемы в команде играли не жалея себя.
CВИН
CВИН
   275 / 1101
сегодня в 19:05
Анжи не спас спартак , абидно и досаДНО!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   304 / 1101
сегодня в 19:04
Поздравляю Арсенал с победой
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   232 / 1101
сегодня в 19:03
Как там на 6-м месте, тарасня? Столько же позора или больше?
Байкал-38
Байкал-38
   79 / 1101
сегодня в 19:00
Всё поплыл "юрист", сушите вёсла.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
   888 / 1101
сегодня в 18:59
Всем судьям,кто судил против Анжи,Бог-Судья!!!
beefs
beefs
   210 / 1101
сегодня в 18:57
До свидания, друзья...
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007 ответил Oleg1956
   323 / 1101
сегодня в 18:54
Салам Назар. Я думаю простой слив да и нет команды потому что не было и нет тренера не смотря что он как человек хороший. Теперь буду ждать что скажет Кадиев но что то мне кажется если будут деньги только на первый дивизион.
Запомни, кто над тобой отписался, у него сегодня праздник,
самый ненавистный тролль сезона для большинства южан,
Ростова, Терека, и Анжи...Краснодар еще не раскусил просто....
Nafnafik
Nafnafik
   157 / 1101
сегодня в 18:53
Стыдно за спартак в таком положении.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Jeck Denielse
   33 / 1101
сегодня в 18:53
У торосят два выезда, против сверх мотивированных Крылышек и Оренбурга. После завтрашнего шарфопада - влетят всем.
EAGuar As
EAGuar As
   49 / 1101
сегодня в 18:53
Арсенал догнал ЦСКА . Хлопнул по плечу , сказал : " Лыжню !"
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
   888 / 1101
сегодня в 18:52
Анжи вылетел!!!Хвала Аллаhу,в любом положении!!!Значит,есть в этом благо!!!Спасибо всем,кто от души болел и играл за Анжи,тренерскому составу,всем руководителям!!!За трудностями,будет ин Ша Аллаh,облегчения.Вдруг,поменяют регламент,и оставят Анжи и Енисей в рпл,и доведут число команд до 18.😉
Байкал-38
Байкал-38
   79 / 1101
сегодня в 18:52
Нервишки пошаливают у "юриста"
Oleg1956
Oleg1956 ответил Port-Petrovsk007
   808 / 1101
сегодня в 18:51
Салам, Олег ! Нормальные соккерчане , у меня к ним вопросов нет. Ты наверно троллей имел в виду. Так они будут хаять все и всегда, ибо хлеб тролля- это хайп, интриги, провокации , желчь и дрязги . Касаемо наших.....вот этот матч убедил меня в одном из двух : либо это просто команда, лишенная напрочь мастерства, и при всем желании сил 2-3 качественных футболистов не хватает на то, чтобы добыть нужный результат для себя, либо в этой команде царит анархия и ей просто дано указание, тихой сапой, создавая видимость борьбы на поле, аккуратно сливаться.
Салам Назар. Я думаю простой слив да и нет команды потому что не было и нет тренера не смотря что он как человек хороший. Теперь буду ждать что скажет Кадиев но что то мне кажется если будут деньги только на первый дивизион.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   207 / 1101
сегодня в 18:51
Арсенал с Победой. Рад за Бакаева. Ну а Анжи??? С таким подходом к футболу, как сейчас в Дагестане в вышке просто делать не чего. Болелы пускай не обижаются.Будет еще праздник и на их улице...
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007
   323 / 1101
сегодня в 18:50
Байкал , тебе то какая разница, пройдут не пройдут,
главное и ключевое не в этом, а в том что ты воочию
ни одного матча не увидишь, футбол и ты- не синонимы )
Бестрофейный
Бестрофейный
   142 / 1101
сегодня в 18:50
Арсенал молодцы, вот народная команда, а не свинарник с ростовом.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   33 / 1101
сегодня в 18:50
Тарасня на 6-м месте, поплыл мазутный проект в сторону ФНЛ!!!
ДСА
ДСА
   152 / 1101
сегодня в 18:49
Тем не менее бились до последнего.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Nimbles
   79 / 1101
сегодня в 18:48
Анжи найдет себя в пердиве, лучше не возвращаться.
Не найдёт. Анжи вообще могут прекратить своё существование, лицензирование не пройдут. А если даже пройдут, то ФНЛ не потянут. Там на перелёты переезды ещё больше денег надо чем в РПЛ. Тем более руководство Анжи уже заявило, что в лучшем случае будут играть во второй лиге.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   33 / 1101
сегодня в 18:48
По личным встречам Арсенал обыгрывает конях, почему они на 5-м месте то?
Balanenok
Balanenok
   141 / 1101
сегодня в 18:48
Сегодня праздник у свинят, будут отмечать очередное падение.
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007 ответил Oleg1956
   323 / 1101
сегодня в 18:48
Ну вот и все дорогие сокерчане можете не беспокоится в следующем году вам не придется хаить Анжи ведь он так многим поперек горла стоял. Очень хочется что бы Дюпин нашел себе подходящую команду ну и молодежь пристроить жаоко ребят.
Салам, Олег ! Нормальные соккерчане , у меня к ним вопросов нет.
Ты наверно троллей имел в виду. Так они будут хаять все и всегда,
ибо хлеб тролля- это хайп, интриги, провокации , желчь и дрязги .

Касаемо наших.....вот этот матч убедил меня в одном из двух :
либо это просто команда, лишенная напрочь мастерства,
и при всем желании сил 2-3 качественных футболистов
не хватает на то, чтобы добыть нужный результат для себя,

либо в этой команде царит анархия и ей просто дано указание,
тихой сапой, создавая видимость борьбы на поле, аккуратно сливаться.
CВИН
CВИН
   275 / 1101
сегодня в 18:47
Лапочкин подвел , не по свински это
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 1101
сегодня в 18:46
Я думаю Спартак всё же обойдёт Арсенал.....
У Тулы впереди Кубок и Краснодар с гостевым Динамо....
А у Спартака календарь по-легче...
счет 7-0
счет 7-0
   149 / 1101
сегодня в 18:46
Арсенал с победой!
kastites
kastites
   69 / 1101
сегодня в 18:46
Арсенал ,супер!!!!!
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