«Анжи» уступил «Арсеналу» и вылетел из Премьер-Лиги

Тульский «Арсенал» обыграл «Анжи» в матче 28-го тура чемпионата России.
«Арсенал» (45 очков) располагается на пятом месте, «Анжи» (20 очков) - предпоследний.
Каспийск, стадион Анжи-Арена
«Анжи» - «Арсенал» 0:1 (0:1)
Гол: Бакаев 34 (пенальти)
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, Чистяков, Ондуа, Гайдаров (Иванченко 65), Закиров, Ахъядов, Долгов, Понсе (Агаларов 74)
Главный тренер: Адиев Магомед.
«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Горбатенко, Костадинов, Ткачев, Бакаев, Джорджевич (Ожегович 16), Кангва (Мирзов 62)
Главный тренер: Черевченко Игорь.
Предупреждения: Калошин 60, Костадинов 70, Ожегович 89, Иванченко 90
Судья: Лапочкин Сергей.
Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом».
самый ненавистный тролль сезона для большинства южан,
Ростова, Терека, и Анжи...Краснодар еще не раскусил просто....
самый ненавистный тролль сезона для большинства южан,
Ростова, Терека, и Анжи...Краснодар еще не раскусил просто....
главное и ключевое не в этом, а в том что ты воочию
ни одного матча не увидишь, футбол и ты- не синонимы )
главное и ключевое не в этом, а в том что ты воочию
ни одного матча не увидишь, футбол и ты- не синонимы )
Ты наверно троллей имел в виду. Так они будут хаять все и всегда,
ибо хлеб тролля- это хайп, интриги, провокации , желчь и дрязги .
Касаемо наших.....вот этот матч убедил меня в одном из двух :
либо это просто команда, лишенная напрочь мастерства,
и при всем желании сил 2-3 качественных футболистов
не хватает на то, чтобы добыть нужный результат для себя,
либо в этой команде царит анархия и ей просто дано указание,
тихой сапой, создавая видимость борьбы на поле, аккуратно сливаться.
Ты наверно троллей имел в виду. Так они будут хаять все и всегда,
ибо хлеб тролля- это хайп, интриги, провокации , желчь и дрязги .
Касаемо наших.....вот этот матч убедил меня в одном из двух :
либо это просто команда, лишенная напрочь мастерства,
и при всем желании сил 2-3 качественных футболистов
не хватает на то, чтобы добыть нужный результат для себя,
либо в этой команде царит анархия и ей просто дано указание,
тихой сапой, создавая видимость борьбы на поле, аккуратно сливаться.
У Тулы впереди Кубок и Краснодар с гостевым Динамо....
А у Спартака календарь по-легче...
У Тулы впереди Кубок и Краснодар с гостевым Динамо....
А у Спартака календарь по-легче...