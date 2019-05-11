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Мусаев: «„Енисей“ играет в футбол практически во всех матчах»

сегодня, 16:26
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)0 : 4Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу своих подопечных над «Енисеем» (4:0) в матче 28-го тура РПЛ.

Соперник играл организованно, было не так много свободных зон. Знали, что у них будут появляться разрывы, когда будем отнимать мяч. Мы не спешили, знали, что все получится, если продолжим играть в свой футбол. Обмена турами с «Енисеем»? Сомнений не было. Было важно, чтобы игра прошла на хорошем поле. Сейчас для Красноярска поле в хорошем состоянии. Любой команде важно играть на хорошем поле. И «Енисей» играет в футбол практически во всех матчах, несмотря на то, что находится в конце турнирной таблицы. Так что решение поменяться турами было удобно всем.

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Gessenschaft
Gessenschaft
   296 / 1076
сегодня в 17:34
А СПАРТАК НЕ ИГРАЕТ, ЗАТО ХОРОШО РАБОТАЕТ С СУДЬЯМИ. И ЖДЕТ ГРЯДУЩИХ ЮБИЛЕЕВ!

БУГАГА
Egorium
Egorium
   215 / 1076
сегодня в 17:11
Мусаев ради вежливости все это сказал?
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 1076
сегодня в 17:03
глядя на результаты я бы попробовал этой командой играть в хоккей
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