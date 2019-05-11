Мусаев: «„Енисей“ играет в футбол практически во всех матчах»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу своих подопечных над «Енисеем» (4:0) в матче 28-го тура РПЛ .

Соперник играл организованно, было не так много свободных зон. Знали, что у них будут появляться разрывы, когда будем отнимать мяч. Мы не спешили, знали, что все получится, если продолжим играть в свой футбол. Обмена турами с «Енисеем»? Сомнений не было. Было важно, чтобы игра прошла на хорошем поле. Сейчас для Красноярска поле в хорошем состоянии. Любой команде важно играть на хорошем поле. И «Енисей» играет в футбол практически во всех матчах, несмотря на то, что находится в конце турнирной таблицы. Так что решение поменяться турами было удобно всем.