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Юрченко: «Почему вылетела команда, лучше спросить у тренерского штаба»

сегодня, 19:31
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)0 : 4Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Вратарь «Енисея» Давид Юрченко прокомментировал вылет команды из РПЛ.

Почему вылетела команда, лучше спрашивать у тренерского штаба, я не могу комментировать. Эмоции остались только негативные, к сожалению, больше ничего, нехорошо, что команда вылетела. Дома мы не так много матчей сыграли, хочется поблагодарить болельщиков за их поддержку, терпение, веру в нас, команду, коллектив и весь клуб, хочется сказать им спасибо. С партнерами ситуацию еще не обсуждали, сейчас это бессмысленно, потому что все кипят, все на эмоциях, поэтому адекватного обсуждения не получится, нужно чуть-чуть подождать.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   227 / 1076
сегодня в 20:56
тренер и руководство ни при чём если честно то вам вратарь «Енисея» Давид Юрченко просто не хватает на поле физики и видеть поле...
( личное мнение без обид..)
Leha-ha50
Leha-ha50
   19 / 1076
сегодня в 20:56
....Проскакал по городу алень.....
ABir
ABir
   241 / 1076
сегодня в 20:47
Плохо играли - вот и вылетели
EAGuar As
EAGuar As
   50 / 1076
сегодня в 20:40
Пусть в ФНЛ играют .
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   76 / 1076
сегодня в 20:36
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       200 / 1076
    сегодня в 20:32
    Потому что бюджет маленький
    pomor45
    pomor45
       90 / 1076
    сегодня в 20:30
    Енисей не вылетел. Он благополучно вернулся из разведки.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       16 / 1076
    сегодня в 20:28
    Ни имён...ни фамилий...ни игроков..ни тренеров...ни название команды...
    Они вообще там знакомы ...друг с другом )))
    ДАША Д
    ДАША Д
       147 / 1076
    сегодня в 20:27
    В следующем сезоне вернутся.
    МКС
    МКС
       32 / 1076
    сегодня в 20:25
    Проще всего заклеймить позором тренера

    Если у тебя яйца не той системы

    И ноги кривые
    STVA 1
    STVA 1
       46 / 1076
    сегодня в 19:56
    Все понятно ...такая команда обречена была .
    борька
    борька
       986 / 1076
    сегодня в 19:54
    В Красноярске нужно в хо4ей играть, волейбол, баскетбол, а футбол, не зимний вид спорта
    CВИН
    CВИН
       202 / 1076
    сегодня в 19:45
    поступили по свински с командой
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил drug01
       7 / 1076
    сегодня в 19:37
    Теперь поздно говорить!
    Никогда не поздно заклеймить тренера-спартача позором!
    Denkuz
    Denkuz
       91 / 1076
    сегодня в 19:36
    Покуда свиные нравы не изживут в Енисее, не видать успеха.
    drug01
    drug01
       150 / 1076
    сегодня в 19:35
    Теперь поздно говорить!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       7 / 1076
    сегодня в 19:35
    Почитать интервью пресс-службы "Енисея", тренера и игроков, такое впечатление, что у них там "Страх и ненависть в Красноярске", все друг на друга валят.

    Так точно невозможно в РПЛ было бы остаться.
    Бестрофейный
    Бестрофейный
       136 / 1076
    сегодня в 19:33
    У Аленя нечего спрашивать, этому алкашу всё пофигу.
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