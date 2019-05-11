Юрченко: «Почему вылетела команда, лучше спросить у тренерского штаба»

Вратарь «Енисея» Давид Юрченко прокомментировал вылет команды из РПЛ.
Почему вылетела команда, лучше спрашивать у тренерского штаба, я не могу комментировать. Эмоции остались только негативные, к сожалению, больше ничего, нехорошо, что команда вылетела. Дома мы не так много матчей сыграли, хочется поблагодарить болельщиков за их поддержку, терпение, веру в нас, команду, коллектив и весь клуб, хочется сказать им спасибо. С партнерами ситуацию еще не обсуждали, сейчас это бессмысленно, потому что все кипят, все на эмоциях, поэтому адекватного обсуждения не получится, нужно чуть-чуть подождать.
( личное мнение без обид..)
( личное мнение без обид..)
Они вообще там знакомы ...друг с другом )))
Они вообще там знакомы ...друг с другом )))
Если у тебя яйца не той системы
И ноги кривые
Если у тебя яйца не той системы
И ноги кривые
Так точно невозможно в РПЛ было бы остаться.
Так точно невозможно в РПЛ было бы остаться.