Наумов: «Для „Локомотива“ расставание с Денисовым катастрофой не станет»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о том, что полузащитник москвичей Игорь Денисов не выходит на связь с клубом.

Я не в клубе. Точно не знаю, что там у них произошло. Вообще такие талантливые люди, как Денисов, всегда непростые в плане характера. С талантами работать сложно... Но Семин – мудрый, опытный мужик. Он разберется. Мне кажется, Денисов еще способен помочь «Локомотиву», если ситуация наладится.

Для «Локомотива» расставание с Денисовым катастрофой не станет. Скорее – для игрока. Хотя, пожалуй, без него команде будет непросто. Он лидер не только на поле, но и в раздевалке. Когда я был у них на сборах в Марбелье, прекрасно помню, как Игорь разговаривал с молодыми игроками, как они его внимательно слушали. Это очень важно для атмосферы. Если с ним действительно подписали новый контракт, я не думаю, что соглашение теперь нужно разрывать. Надо соблюдать свои обязательства.

Однако это только мой взгляд со стороны. Я хочу приехать в Москву на последний тур. Встречусь с Семиным, поговорю. Вот тогда картина для меня прояснится. Да я и с Денисовым могу пообщаться на эту тему. Там видно будет. Пока рано делать выводы.