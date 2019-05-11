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Наумов: «Для „Локомотива“ расставание с Денисовым катастрофой не станет»

сегодня, 16:52

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о том, что полузащитник москвичей Игорь Денисов не выходит на связь с клубом.

Я не в клубе. Точно не знаю, что там у них произошло. Вообще такие талантливые люди, как Денисов, всегда непростые в плане характера. С талантами работать сложно... Но Семин – мудрый, опытный мужик. Он разберется. Мне кажется, Денисов еще способен помочь «Локомотиву», если ситуация наладится.

Для «Локомотива» расставание с Денисовым катастрофой не станет. Скорее – для игрока. Хотя, пожалуй, без него команде будет непросто. Он лидер не только на поле, но и в раздевалке. Когда я был у них на сборах в Марбелье, прекрасно помню, как Игорь разговаривал с молодыми игроками, как они его внимательно слушали. Это очень важно для атмосферы. Если с ним действительно подписали новый контракт, я не думаю, что соглашение теперь нужно разрывать. Надо соблюдать свои обязательства.

Однако это только мой взгляд со стороны. Я хочу приехать в Москву на последний тур. Встречусь с Семиным, поговорю. Вот тогда картина для меня прояснится. Да я и с Денисовым могу пообщаться на эту тему. Там видно будет. Пока рано делать выводы.

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Все комментарии
holms918
holms918
   903 / 1076
сегодня в 18:01
Нашлись дела по важнее.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 1076
сегодня в 17:22
График работы - "Полтора часа через неделю".......ещё и прогуливать умудряются.....))))
Да за зарплату ...которая не в каждом банкомате поместится....)))

Не понимаю я этих миллионеров.....
Abverin
Abverin
   127 / 1076
сегодня в 17:03
Толку от него в последнее время мало.
STVA 1
STVA 1
   47 / 1076
сегодня в 17:02
ИгАрь по ходу забил на все)))
ДСА
ДСА
   134 / 1076
сегодня в 16:57
Надо бы его нагнуть.
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