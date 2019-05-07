ГлавнаяНовости

Леонардо: «Бакайоко? Каждый должен нести ответственность за свои ошибки»

сегодня, 02:57
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 1Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

Спортивный директор «Милана» Леонардо прокомментировал инцидент, произошедший во время матча с «Болоньей» (2:1). В середине первого тайма случилась перепалка между полузащитником «Милана» Тьему Бакайоко и главным тренером команды Дженнаро Гаттузо. Наставник «россонери» передумал выпускать француза на замену из-за того, что тот долго готовился к выходу на поле. После этого между ними произошёл словесный конфликт.

Произошедшее с Бакайоко будет обсуждаться внутри команды, и мы не будем освещать какие-либо предпринятые нами действия.

За последние несколько недель у него было немало причин для головной боли, но ошибки остаются ошибками, и мы вынуждены вмешаться. У Тьему есть много положительных качеств, но каждый должен нести ответственность за свои ошибки.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гаттузо: «Поговорю с Бакайоко на своём языке»
Сегодня, 02:07 Комментарии3
СлухиИгроки ПСЖ ополчились против Паредеса
29 апреля Комментарии58
Неймар ударил болельщика после поражения в Кубке Франции
28 апреля ВидеоКомментарии120
«Барнсли» подал жалобу на Бартона, разбившего лицо тренеру команды
16 апреля Комментарии4
Лейва посоветовал заткнуться миланскому журналисту в инвалидной коляске
16 апреля Комментарии11
Гулиев vs Кокорин и Мамаев. А в чём, собственно, разница?
13 апреляВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии60
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100