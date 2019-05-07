Леонардо: «Бакайоко? Каждый должен нести ответственность за свои ошибки»

Спортивный директор «Милана» Леонардо прокомментировал инцидент, произошедший во время матча с «Болоньей» (2:1). В середине первого тайма случилась перепалка между полузащитником «Милана» Тьему Бакайоко и главным тренером команды Дженнаро Гаттузо. Наставник «россонери» передумал выпускать француза на замену из-за того, что тот долго готовился к выходу на поле. После этого между ними произошёл словесный конфликт.

Произошедшее с Бакайоко будет обсуждаться внутри команды, и мы не будем освещать какие-либо предпринятые нами действия.

За последние несколько недель у него было немало причин для головной боли, но ошибки остаются ошибками, и мы вынуждены вмешаться. У Тьему есть много положительных качеств, но каждый должен нести ответственность за свои ошибки.