Умяров: «Я всегда руководил партнерами»

Полузащитник «Спартака» поделился впечатлениями после матча с «Уфой» в рамках 28-го тура РПЛ .

Перед матчем не знал, что буду играть в стартовом составе. По тренировкам было непонятно. Конечно, надо продолжать совершенствоваться. В каких-то моментах сыграл хорошо, в каких-то плохо. Жаль, что в самой концовке не забили — так было бы спокойнее доигрывать. С Фернандо и Зобниным мы старались меняться позициями, посмотрим, что скажет тренер.

Всегда руководил партнерами, еще с детства. Поэтому не было ничего необычного.

После игры в раздевалке Федун поздравил с дебютом. Остальное пусть останется между нами.