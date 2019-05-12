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Умяров: «Я всегда руководил партнерами»

12 мая 2019, 21:44
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился впечатлениями после матча с «Уфой» в рамках 28-го тура РПЛ

Перед матчем не знал, что буду играть в стартовом составе. По тренировкам было непонятно. Конечно, надо продолжать совершенствоваться. В каких-то моментах сыграл хорошо, в каких-то плохо. Жаль, что в самой концовке не забили — так было бы спокойнее доигрывать. С Фернандо и Зобниным мы старались меняться позициями, посмотрим, что скажет тренер.

Всегда руководил партнерами, еще с детства. Поэтому не было ничего необычного. 

После игры в раздевалке Федун поздравил с дебютом. Остальное пусть останется между нами.

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Все комментарии
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 840
13 мая в 14:23
Руководитель никчемный из свинской команды.
Anisovich
Anisovich
   68 / 840
13 мая в 12:27
Глушаков тоже руководил.
Пупсятко
Пупсятко
   104 / 840
12 мая в 22:10
Испортит карьеру в свинарной команде.
волгoдoн
волгoдoн
   128 / 840
12 мая в 21:48
те кто отказывался-умярали)
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