«Реал» проиграл в Сан-Себастьяне

«Реал» уступил «Реал Сосьедаду» в рамках 37-го тура Примеры.
«Реал» занимает 3 место в турнирной таблице (68 очков), а «Реал Сосьедад» расположился на 8 позиции (50 пунктов).
Сан-Себастьян, стадион Аноэта
«Реал Сосьедад» - «Реал» 3:1 (1:1)
Голы: Мерино 26, Сальдуа 57, Барренетчеа 67 - Диас 6
Нереализованный пенальти: Виллиан Жозе 40
«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа (Янузай 68), Диего Льоренте, Морено, Муньос, Пардо (Ильярраменди 77), Субельдия, Ойарсабаль, Мерино, Барренетчеа (Хуанми 86), Виллиан Жозе
Главный тренер: Альгвасил Иманол.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Вальехо, Начо, Марсело, Иско (Модрич 56), Каземиро, Кроос, Асенсио (Винисиус Жуниор 76), Бензема, Диас (Лукас 65)
Главный тренер: Зидан Зинедин.
Предупреждения: Карвахаль 42, Субельдия 59, Каземиро 75
Удаление: Вальехо 39
Судья: Мартинес Мунуэра Хуан.
В прошлом туре мадридцы обыграли «Вильярреал».
Мадридцы лишились шансов занять второе место и, таким образом, второй год подряд финишируют вне топ-2.
Подобное произошло с «Реалом» впервые за 45 лет. В сезонах-1972/73 и 1973/74 «Реал» становился четвертым и восьмым соответственно.
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Ещё бы, с таким то "вратарём" как Дыртуа!
Второй и третий голы это вообще! Может даже я бы их отбил!!!
Мадридцы лишились шансов занять второе место и, таким образом, второй год подряд финишируют вне топ-2.
Подобное произошло с «Реалом» впервые за 45 лет. В сезонах-1972/73 и 1973/74 «Реал» становился четвертым и восьмым соответственно.
--------------
Ещё бы, с таким то "вратарём" как Дыртуа!
Второй и третий голы это вообще! Может даже я бы их отбил!!!
Королевский клуб потерпел 11-е поражение в текущем сезоне ЛаЛиги, что стало худшим выступлением для команды в XXI веке.
Также впервые с сезона-1998/99 «Реал» проиграл за сезон 17 матчей во всех соревнованиях.
В текущем сезоне «Реал» занимает третье место в турнирной таблице ЛаЛиги, в активе команды Зинедина Зидана 68 очков.
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Может ещё обновить в следующем туре.
Позорники
Королевский клуб потерпел 11-е поражение в текущем сезоне ЛаЛиги, что стало худшим выступлением для команды в XXI веке.
Также впервые с сезона-1998/99 «Реал» проиграл за сезон 17 матчей во всех соревнованиях.
В текущем сезоне «Реал» занимает третье место в турнирной таблице ЛаЛиги, в активе команды Зинедина Зидана 68 очков.
----------------------
Может ещё обновить в следующем туре.
Позорники
Ты мне пишешь про Ла Лигу и второсортный Кубок Испании!
"Ха-ха" это больше к тебе относится
Ты мне пишешь про Ла Лигу и второсортный Кубок Испании!
"Ха-ха" это больше к тебе относится
Вся надежда на летние трансферы!
Вся надежда на летние трансферы!