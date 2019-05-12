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«Реал» проиграл в Сан-Себастьяне

12 мая 2019, 21:24
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«Реал» уступил «Реал Сосьедаду» в рамках 37-го тура Примеры.

«Реал» занимает 3 место в турнирной таблице (68 очков), а «Реал Сосьедад» расположился на 8 позиции (50 пунктов).

Сан-Себастьян, стадион Аноэта

«Реал Сосьедад» - «Реал» 3:1 (1:1)
Голы: Мерино 26, Сальдуа 57, Барренетчеа 67 - Диас 6

Нереализованный пенальти: Виллиан Жозе 40

«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа (Янузай 68), Диего Льоренте, Морено, Муньос, Пардо (Ильярраменди 77), Субельдия, Ойарсабаль, Мерино, Барренетчеа (Хуанми 86), Виллиан Жозе
Главный тренер: Альгвасил Иманол.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Вальехо, Начо, Марсело, Иско (Модрич 56), Каземиро, Кроос, Асенсио (Винисиус Жуниор 76), Бензема, Диас (Лукас 65)
Главный тренер: Зидан Зинедин.

Предупреждения: Карвахаль 42, Субельдия 59, Каземиро 75

Удаление: Вальехо 39

Судья: Мартинес Мунуэра Хуан.

В прошлом туре мадридцы обыграли «Вильярреал».

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Все комментарии
Пупсятко
Пупсятко
   104 / 840
13 мая в 16:45
Стыдно за Реал.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Анжиножечницa
   58 / 840
13 мая в 11:31
Нет,ты пойдешь женой нового президента Реала-Шишани 95.
Гавроша
Гавроша ответил Galaxy real way
   21 / 840
13 мая в 08:38
Зидан пока не тащит, ждем новый сезон.
Сейчас, на своих смуглых плечах вытянет.
League1
League1
   111 / 840
13 мая в 08:14
Всё ниже и ниже((
neomessi
neomessi
   379 / 840
13 мая в 06:28
С победой РС и его болельщиков.
Galaxy real way
Galaxy real way
   279 / 840
13 мая в 04:55
Зидан пока не тащит, ждем новый сезон.
fekir-1111
fekir-1111 ответил 95-shishani-95
   601 / 840
13 мая в 03:58
Говорилось, что Перес выделит Зидану 500 на трансферы, но не знаю, правда это или нет.
кабинетным и трансферы не помогут кому ни лень тот и нагибает.
fekir-1111
fekir-1111 ответил Pancher_95
   601 / 840
13 мая в 03:53
Посмотрим когда моська уйдет как будет играть Барселона
    Pancher_95
    Pancher_95 ответил vale46
       370 / 840
    13 мая в 03:25
    Посмотрим когда моська уйдет как будет играть Барселона
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
       198 / 840
    13 мая в 02:06
    а что гений Зидана уже не работает ?
    Rex04
    Rex04 ответил 95-shishani-95
    13 мая в 00:32
    После такого позорного сезона вы до сих пор болеете за Реал,а..х ...т...
    амурец
    амурец
       115 / 840
    13 мая в 00:04
    ну точно доигрывают сезон, без особого интузизма, понятно сезон провален, но так играть на от...бись тоже нельзя
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       47 / 840
    13 мая в 00:02
    «Реал» проиграл «Сосьедаду» (1:3) в матче 37-го тура чемпионата Испании.

    Мадридцы лишились шансов занять второе место и, таким образом, второй год подряд финишируют вне топ-2.
    Подобное произошло с «Реалом» впервые за 45 лет. В сезонах-1972/73 и 1973/74 «Реал» становился четвертым и восьмым соответственно.
    --------------
    Ещё бы, с таким то "вратарём" как Дыртуа!
    Второй и третий голы это вообще! Может даже я бы их отбил!!!
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответил youtomee
       47 / 840
    12 мая в 23:58
    а 500 это уже подтвержденный бюджет на трансферы? я просто не особо следил за новостями Реала
    Говорилось, что Перес выделит Зидану 500 на трансферы, но не знаю, правда это или нет.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       47 / 840
    12 мая в 23:57
    «Реал» в гостях уступил «Реал Сосьедаду» в матче 37-го тура чемпионата Испании.

    Королевский клуб потерпел 11-е поражение в текущем сезоне ЛаЛиги, что стало худшим выступлением для команды в XXI веке.

    Также впервые с сезона-1998/99 «Реал» проиграл за сезон 17 матчей во всех соревнованиях.

    В текущем сезоне «Реал» занимает третье место в турнирной таблице ЛаЛиги, в активе команды Зинедина Зидана 68 очков.
    ----------------------
    Может ещё обновить в следующем туре.
    Позорники
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответил Rex04
       47 / 840
    12 мая в 23:54
    Барселона Реал 5-0,4-0,4-1,4-0 за последние три сезон хаха Мадрид!
    Для особо одаренных повторю, написано"в ЛЧ"!
    Ты мне пишешь про Ла Лигу и второсортный Кубок Испании!
    "Ха-ха" это больше к тебе относится
    10 seconds to stars
    10 seconds to stars
       411 / 840
    12 мая в 23:49
    Я уж думал, что Реал где-то вне зоны лч пасётся. А он аж на 3 месте! Хм...
    Agamaga
    Agamaga ответил Ruslik1982
       204 / 840
    12 мая в 23:41
    У них гуталин ещё имеется))
    Гавроша
    Гавроша
       21 / 840
    12 мая в 23:01
    Ну и что им дал третий за сезон тренер?
    youtomee
    youtomee ответил 95-shishani-95
       495 / 840
    12 мая в 22:59
    Эриксена через сезон написано. Хамес принадлежит Реалу. Остальных 4-х можно будет взять за эти 500 млн евро, даже за меньшую сумму. Азар- Ковачич+50-60 Мбаппе допустим 250 Де Лигт- 70-80 Ван Де Бек- тоже 70-80 60+250+80+80=470
    а 500 это уже подтвержденный бюджет на трансферы? я просто не особо следил за новостями Реала
    eleven LC
    eleven LC ответил Ruslik1982
       168 / 840
    12 мая в 22:55
    Ответ принят!
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       159 / 840
    12 мая в 22:51
    болельщики Реала израсходовали уже весь вазелин, а сезон еще не закончился ) на следующий делайте больше запасы )
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответил eleven LC
       159 / 840
    12 мая в 22:47
    Честно признаться ,кроме победы Реала на второсортном КЧМ и позора Барсы на Энфилде и вспомнить нечего в этом сезоне хорошего,даже возвращение Зидана не помогло! Вся надежда на летние трансферы!
    как раз наоборот, в каком еще сезоне увидишь столько позорных матчей Реала, столько унижения от Барселоны, когда за неделю 3 раза обыграла и лишила 2х кубков ) это фантастический сезон и Месси все так же в строю ) и следующий сезон не вызывает никаких опасений, так как Реал пригласил к себе обратно физрука, который как тренер 0 и выезжал только за счет трудяги Роналду )
    eleven LC
    eleven LC
       168 / 840
    12 мая в 22:44
    Честно признаться ,кроме победы Реала на второсортном КЧМ и позора Барсы на Энфилде и вспомнить нечего в этом сезоне хорошего,даже возвращение Зидана не помогло!
    Вся надежда на летние трансферы!
    Ruslan3132
    Ruslan3132
       55 / 840
    12 мая в 22:36
    когда уже закончится этот тяжелый сезон!
    MESSIDGIN
    MESSIDGIN ответил vale46
    12 мая в 22:24
    Реал опозорили на Бернабеу 1-4,и сезон он доигрывает с первого тура начиная!
    Да Реал кто тока не чп...ал в этом сезоне...От Леганеса до Сосьедада..на мой взгляд это самый слабый сезон Переса за 10 лет..
    vale46
    vale46 ответил Pancher_95
       838 / 840
    12 мая в 22:20
    Реал опозорили на Бернабеу 1-4,и сезон он доигрывает с первого тура начиная!
    Aerobniy
    Aerobniy
       183 / 840
    12 мая в 22:15
    Сезон провален.
    nba05
    nba05 ответил 95-shishani-95
       467 / 840
    12 мая в 22:09
    Эриксена через сезон написано. Хамес принадлежит Реалу. Остальных 4-х можно будет взять за эти 500 млн евро, даже за меньшую сумму. Азар- Ковачич+50-60 Мбаппе допустим 250 Де Лигт- 70-80 Ван Де Бек- тоже 70-80 60+250+80+80=470
    ну это конечно здорово, что ты так думаешь, но Де Лигт в Реал очевидно не пойдет, он на 99 процентов в Барселоне, Мбаппе шейхи не отпустят
    RUPRICHT
    RUPRICHT
       616 / 840
    12 мая в 22:09
    ПЕЧАЛЬНО НО ФАКТ ПРОДУЛИ!!?*??ТРЕТЬЕ МЕСТО ЖЕЛЕЗНО!!!
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