Нара: «Лучшие тренеры мира хотят подписать Икарди»

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Интера» , в эфире Tiki Taka рассказала о состоянии дел с продлением контракта.

Я уже устала повторять, что он хочет остаться в «Интере». В первый же день трансферного окна отключу телефон. Предложения есть, но Икарди останется в «Интере». Вот и всё.

С ним контактировали лучшие команды, лучшие тренеры мира хотят его подписать, но Мауро желает быть с «Интером» независимо от того, кто будет наставником команды.

Спаллетти говорит, что «Интеру» он не нужен. Об этом пишут газеты...