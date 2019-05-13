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Нара: «Лучшие тренеры мира хотят подписать Икарди»

13 мая 2019, 11:44

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, в эфире Tiki Taka рассказала о состоянии дел с продлением контракта.

Я уже устала повторять, что он хочет остаться в «Интере». В первый же день трансферного окна отключу телефон. Предложения есть, но Икарди останется в «Интере». Вот и всё.

С ним контактировали лучшие команды, лучшие тренеры мира хотят его подписать, но Мауро желает быть с «Интером» независимо от того, кто будет наставником команды.

Спаллетти говорит, что «Интеру» он не нужен. Об этом пишут газеты...

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Все комментарии
Жека10
Жека10 ответил JackDaw
   373 / 840
14 мая в 09:04
Нара-87 утратила реальность. А подкаблучник скоро пойдёт сниматься в порнофильмах.
    Василий 50
    Василий 50
       454 / 840
    14 мая в 08:02
    Слишком много говорят о нем.
    Bastardo
    Bastardo ответил Так Себе Аналитик
       389 / 840
    14 мая в 01:15
    Трудно понять Мауро и Нару. Он же весь сезон был недоволен тренерами и партнёрами, ещё и есть интерес топ-клубов, так на кой фиг ему оставаться?
    Ты действительно думаешь, что в этих топ-клубах знают о свох интересах к Икарди?
    рус фан
    рус фан
       239 / 840
    13 мая в 19:09
    Икарди перерос Интер на данном этапе, но видимо Наре удобно по бутикам миланским тоскаться. Да и вообще послушай женщину и сделай наоборот.
    cska plus
    cska plus
       3 / 840
    13 мая в 16:11
    Пусть ещё и тёщу подключит ещё веселее станет.
    Bavaria_M
    Bavaria_M
       155 / 840
    13 мая в 15:29
    Вот цирк то
    Верг
    Верг
       272 / 840
    13 мая в 13:55
    Самое смешное что у него были хорошие переговоры с реалом, но вмешалась шнара и испортила отношение с перецом! баламута такого врятли кто захочет в серьезный клуб. пойдет по стопам балотелли уедет во францию играть. Вон монако нужен игрок!
    Abverin
    Abverin
       186 / 840
    13 мая в 13:38
    Нара всё чудит.
    JackDaw
    JackDaw
    13 мая в 13:07
    Нара-87 утратила реальность. А подкаблучник скоро пойдёт сниматься в порнофильмах.
    dzvinka
    dzvinka
       75 / 840
    13 мая в 13:02
    эти двое творят какую-то дичь, они сами хоть знают чего хотят... кроме бабла?))
    Пупсятко
    Пупсятко
       104 / 840
    13 мая в 12:29
    Скоро в Сассуоло не возьмут.
    Abris
    Abris
       160 / 840
    13 мая в 12:23
    Нара накурилась что ли?
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       24 / 840
    13 мая в 12:17
    Трудно понять Мауро и Нару. Он же весь сезон был недоволен тренерами и партнёрами, ещё и есть интерес топ-клубов, так на кой фиг ему оставаться?
    ILOVEMU
    ILOVEMU
       524 / 840
    13 мая в 11:55
    Ванда Шнара, звучит, однако...
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