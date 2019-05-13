ГлавнаяНовости

Деле Алли сможет сыграть в финале Лиги чемпионов

13 мая 2019, 14:36
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль01.06.2019 в 22:00 Не начался

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о самочувствии полузащитника Деле Алли. Футболист провел один тайм в матче с «Эвертоном», но на вторую половину встречи уже не вышел.

Он не участвовал в разминке и чувствовал себя нехорошо. В первом тайме Деле показал очень слабое выступление, поскольку не смог справиться с ситуацией.

И всё же это была мера предосторожности. Не думаю, что есть серьезная проблема. Просто он устал. В обычных обстоятельствах он бы не вышел в стартовом составе, а так мы начали матч с ним и провели замену, пока проблема не начала сказываться.

Напомним, 1 июня «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Фирмино вернулся к тренировкам в общей группе «Ливерпуля»
Вчера, 16:54 ФотоКомментарии5
Кейн: «Я буду готов к финалу Лиги чемпионов»
20 мая Комментарии10
Семеду выписан из больницы
20 мая Комментарии2
Хамес Родригес может пропустить Кубок Америки
19 мая Комментарии2
Фекир не поможет «Лиону» в матче с «Каном»
17 мая Комментарии3
Рамос не сыграет с «Бетисом»
17 мая Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   765 / 840
13 мая в 19:14
пусть сыграют сильнейшие с обоих команд и победит сильнейший!
Anisovich
Anisovich ответил вячеслав остапенко
   68 / 840
13 мая в 16:39
Левирпуль победит
Не Левирпуль, а Ливерпуль.
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
13 мая в 16:03
Кейн тоже собирается.
cska plus
cska plus
   3 / 840
13 мая в 15:59
Куры должны подготовиться так, чтобы выкинуть колбасню.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   134 / 840
13 мая в 15:57
Левирпуль победит
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 840
13 мая в 14:43
Лечись
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100