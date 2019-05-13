Деле Алли сможет сыграть в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Тоттенхэма» рассказал о самочувствии полузащитника . Футболист провел один тайм в матче с «Эвертоном», но на вторую половину встречи уже не вышел.

Он не участвовал в разминке и чувствовал себя нехорошо. В первом тайме Деле показал очень слабое выступление, поскольку не смог справиться с ситуацией.

И всё же это была мера предосторожности. Не думаю, что есть серьезная проблема. Просто он устал. В обычных обстоятельствах он бы не вышел в стартовом составе, а так мы начали матч с ним и провели замену, пока проблема не начала сказываться.