Флетчер может стать техническим директором МЮ

13 мая 2019, 21:52

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» может стать техническим директором манкунианского клуба. При этом эта должность должна только появиться в МЮ .

Планируется, что техдиректором должен стать человек, который стал бы связующим звеном между руководством и тренером. В то же время он не будет трансферным гуру, отвечающим за переходы футболистов.

35-летний Флетчер пока не объявил о завершении карьеры игрока, однако его контракт со «Сток Сити» истекает и еще нет никаких слухов о новом соглашении.