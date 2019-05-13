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Флетчер может стать техническим директором МЮ

13 мая 2019, 21:52

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер может стать техническим директором манкунианского клуба. При этом эта должность должна только появиться в МЮ.

Планируется, что техдиректором должен стать человек, который стал бы связующим звеном между руководством и тренером. В то же время он не будет трансферным гуру, отвечающим за переходы футболистов.

35-летний Флетчер пока не объявил о завершении карьеры игрока, однако его контракт со «Сток Сити» истекает и еще нет никаких слухов о новом соглашении.

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ILOVEMU
ILOVEMU
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14 мая в 09:01
Ручной тех.дир для Вротворта
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