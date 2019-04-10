Джан: «Расисты - это идиоты, которым нужно держаться подальше от стадионов»

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан высказался о проблеме расизма в футболе.

Ранее болельщики «Кальяри» оскорбили нападающего «Юве» Моизе Кина, что вызвало серьезный резонанс в обществе.

Проблема расизма есть во всем мире, это грустно. Не важно, как ты выглядишь, откуда ты родом, какую религию ты исповедуешь или какого цвета твоя кожа - все мы люди.

Любой, кто не уважает эти принципы, идиот, которому нужно держаться подальше от стадионов и нашего общества.

Жаль, что эту проблему нельзя решить, но я считаю, что каждый из нас должен присоединиться к борьбе с расизмом.