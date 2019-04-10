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Джан: «Расисты - это идиоты, которым нужно держаться подальше от стадионов»

сегодня, 14:57

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан высказался о проблеме расизма в футболе.

Ранее болельщики «Кальяри» оскорбили нападающего «Юве» Моизе Кина, что вызвало серьезный резонанс в обществе.

Проблема расизма есть во всем мире, это грустно. Не важно, как ты выглядишь, откуда ты родом, какую религию ты исповедуешь или какого цвета твоя кожа - все мы люди.

Любой, кто не уважает эти принципы, идиот, которому нужно держаться подальше от стадионов и нашего общества. 

Жаль, что эту проблему нельзя решить, но я считаю, что каждый из нас должен присоединиться к борьбе с расизмом.

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Все комментарии
Alladins
Alladins ответил вячеслав остапенко
   47 / 958
сегодня в 15:21
Согласен с Джаном
А с чем конкретно?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   221 / 958
сегодня в 15:20
Согласен с Джаном
1 команда
1 команда ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   48 / 958
сегодня в 15:15
НУЖНО ОБЪЕДИНИТЬСЯ ПРОТИВ ЕВРЕЕВ, ВСЁ БЕДЫ ВО ВСЁМ МИРЕ ОТ ЭТИХ ЮДЕ ! ГЫ-ГЫ
Это тарасовский контингент.
Abverin
Abverin
   49 / 958
сегодня в 15:11
Проблема расизма в мире раздута искусственно, когда она была, про нее предпочитали не говорить.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   27 / 958
сегодня в 15:01
НУЖНО ОБЪЕДИНИТЬСЯ ПРОТИВ ЕВРЕЕВ, ВСЁ БЕДЫ ВО ВСЁМ МИРЕ ОТ ЭТИХ ЮДЕ !

ГЫ-ГЫ
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