Черчесов: «АПЛ — сильный чемпионат, а Дзюба — сильный игрок»

14 мая 2019, 17:11

Главный тренер сборной России прокомментировал высказывание нападающего «Зенита» о том, что он хочет попробовать свои силы в Англии.

Дзюба попал в расширенный список сборной для подготовки к матчам отборочного раунда к Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).