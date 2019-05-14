Черчесов: «АПЛ — сильный чемпионат, а Дзюба — сильный игрок»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал высказывание нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы о том, что он хочет попробовать свои силы в Англии.
Дзюба попал в расширенный список сборной для подготовки к матчам отборочного раунда к Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Смотрел его интервью, он сразу сказал: «Впереди два важных матча». Я рад, что капитан с таким настроем. У Артема есть еще игры, посмотрим в каком состоянии он приедет. Мы, кстати, после 26 мая дадим футболистам пару дней отдыха, чтобы они дома побыли и перевели дух.
Как смотрю на то, чтобы Дзюба поиграл в Англии? Я могу только английский словарь ему подарить. Больше никак не могу ему помочь. АПЛ — сильный чемпионат, а Дзюба — сильный игрок. Надеюсь, их притянет друг к другу. Главное — принимать правильные решения.
Есть совсем слабые,кот играют в России и Дзюба из них.
Есть совсем слабые,кот играют в России и Дзюба из них.
а шутка насчёт "... Дзюба - сильный игрок." - понравилась.
а шутка насчёт "... Дзюба - сильный игрок." - понравилась.