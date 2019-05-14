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Черчесов: «АПЛ — сильный чемпионат, а Дзюба — сильный игрок»

14 мая 2019, 17:11

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал высказывание нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы о том, что он хочет попробовать свои силы в Англии.

Дзюба попал в расширенный список сборной для подготовки к матчам отборочного раунда к Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

Смотрел его интервью, он сразу сказал: «Впереди два важных матча». Я рад, что капитан с таким настроем. У Артема есть еще игры, посмотрим в каком состоянии он приедет. Мы, кстати, после 26 мая дадим футболистам пару дней отдыха, чтобы они дома побыли и перевели дух.

Как смотрю на то, чтобы Дзюба поиграл в Англии? Я могу только английский словарь ему подарить. Больше никак не могу ему помочь. АПЛ — сильный чемпионат, а Дзюба — сильный игрок. Надеюсь, их притянет друг к другу. Главное — принимать правильные решения.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   58 / 840
14 мая в 18:22
В России нет сильных игроков,если они были бы играли бы в грандах-М Сити,Барса,Реал,Ливер итд,средних тоже нет,были бы играли бы в Сельте,Лестере итд,слабых тоже нет,играли бы в Осасуне,Бордо итд.
Есть совсем слабые,кот играют в России и Дзюба из них.
kolpankolpan
kolpankolpan
   624 / 840
14 мая в 18:09
Скоро на пенсию , а его в апл в 31.Шило в заднице у говорунов.
Vladimir808
Vladimir808
   209 / 840
14 мая в 17:53
Артем не затеряется в АПЛ, если попадёт туда.
berda2003
berda2003
   318 / 840
14 мая в 17:27
словарь не поможет, надо ж ещё читать уметь...
а шутка насчёт "... Дзюба - сильный игрок." - понравилась.
LOpp
LOpp
   16 / 840
14 мая в 17:27
В заголовке не вижу связи.
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