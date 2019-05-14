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Черчесов не хочет, чтобы Головин с «Монако» попали в переходные игры

14 мая 2019, 16:53

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не хочет, чтобы «Монако», за которое выступает полузащитник Александр Головин, попал в переходные матчи чемпионата Франции.

Окончательный список зависит от нюансов календаря, хочется, чтобы 30 мая собрались уже все и с первого дня начали готовиться, чтобы мы никого не ждали. Кстати, это касается и Головина, который с «Монако» может попасть в переходные матчи, не хотелось бы этого.

Ранее Черчесов назвал оптимальным расширенный состав сборной России. 

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Все комментарии
Albasin
Albasin
   17 / 840
15 мая в 02:33
Не мешайте Головину совершенствоваться.
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
14 мая в 19:06
Усач так же желал,чтобы Головин непременно рос в "Монако".Он и растёт,но только вниз,вместе с этой манакой.
ДСА
ДСА
   89 / 840
14 мая в 17:05
Добра Головину желает.
severnyj84
severnyj84
   88 / 840
14 мая в 16:58
Как будто кто-то Черчесова спрашивать будет.
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