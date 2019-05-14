Черчесов не хочет, чтобы Головин с «Монако» попали в переходные игры

Главный тренер сборной России не хочет, чтобы «Монако», за которое выступает полузащитник , попал в переходные матчи чемпионата Франции.

Окончательный список зависит от нюансов календаря, хочется, чтобы 30 мая собрались уже все и с первого дня начали готовиться, чтобы мы никого не ждали. Кстати, это касается и Головина, который с «Монако» может попасть в переходные матчи, не хотелось бы этого.