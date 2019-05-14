Черчесов назвал оптимальным расширенный состав сборной России

Главный тренер сборной России объяснил, зачем вызвал 37 футболистов на сбор для подготовки к матчам отбора чемпионата Европы 2020 года.

Мы никогда не объявляли расширенный состав, но так как сезон походит к концу, футболисты должны понимать свой статус в команде, на что рассчитывать. Он нужен для того, чтобы игроки для себя планировали и в уме держали, что они должны быть психологически готовы приехать в сборную. Мы думаем, когда объявить окончательный состав, 22 мая финал Кубка России. Посмотрим, кто попадет в финал, можем объявить 21 или 23 мая.

37 фамилий в списке, думаю, это оптимальное количество, опыт подсказывает, что случаются травмы, нужно смотреть и страховаться. Мы вызвали шесть вратарей, но обратите внимание, что два из них могут играть в переходных матчах, они в лучшем случае попадут к нам 3 июня, половину сбора их может не быть.