«Локомотив» обыграл «Ростов» и сыграет в финале Кубка России с «Уралом»

«Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в ответном полуфинальном матче Кубка России. В финале турнира «железнодорожники» сыграют с «Уралом».
Ростов-на-Дону, стадион «Ростов Арена»
«Ростов» - «Локомотив» 0:2 (0:1)
Голы: Жемалетдинов 45+1, Смолов 62
«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Новосельцев, Гацкан, Чернов, Плиев (Щадин 86), Глебов, Антонсен Норманн, Зайнутдинов (Калачев 71), Попов, Ионов (Шомуродов 62)
Главный тренер: Карпин Валерий.
«Локомотив»: Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Хеведес (Михалик 70), Игнатьев, Жемалетдинов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Смолов (Кварацхелия 90+1), Эдер (Тарасов 84)
Главный тренер: Сёмин Юрий.
Предупреждения: Зайнутдинов 7, Кверквелия 37, Жемалетдинов 44, Глебов 76, Плиев 79
Судья: Лапочкин Сергей.
Только в случае победы.
Если кубок возьмет Локо, то в Европу пройдет 6-я в чемпионате...
Только в случае победы.
Если кубок возьмет Локо, то в Европу пройдет 6-я в чемпионате...
В третьем раунде уфимцы играли с люксембургским Прогресом и победили с общим счётом 4-3. В первом матче с ними башкирский клуб одержал свою первую победу в еврокубках.
В раунде плей-офф уфимцам достался вновь обретающий силу шотландский «Глазго Рейнджерс» под руководством Стивена Джеррарда. Встреча прошла на знаменитом стадионе «Айброкс». В этом матче «Уфа» потерпела своё первое поражение в еврокубках. Второй матч закончился ничьей, 1:1, но поражение в первом матче поставило крест на надеждах "Уфы" пройти в следующий раунд турнира.
Ну вот Уфа не заняла место Тосно и сразу в группу не попала, а занял Краснодар четвертый место Тосно и сразу в группу попал)))Зенит занял место Краснодара, а Уфа место Зенита выходит так..
В третьем раунде уфимцы играли с люксембургским Прогресом и победили с общим счётом 4-3. В первом матче с ними башкирский клуб одержал свою первую победу в еврокубках.
В раунде плей-офф уфимцам достался вновь обретающий силу шотландский «Глазго Рейнджерс» под руководством Стивена Джеррарда. Встреча прошла на знаменитом стадионе «Айброкс». В этом матче «Уфа» потерпела своё первое поражение в еврокубках. Второй матч закончился ничьей, 1:1, но поражение в первом матче поставило крест на надеждах "Уфы" пройти в следующий раунд турнира.
Ну вот Уфа не заняла место Тосно и сразу в группу не попала, а занял Краснодар четвертый место Тосно и сразу в группу попал)))Зенит занял место Краснодара, а Уфа место Зенита выходит так..
Но я точно знаю, что вместо ликвидированного Тосно играла Уфа с шестого места. Все остальные дела были согласно занятым местам...
Но я точно знаю, что вместо ликвидированного Тосно играла Уфа с шестого места. Все остальные дела были согласно занятым местам...
То есть, если в текущем розыгрыше победит московский "Спартак", и подопечные Массимо Карреры финишируют в тройке, то прямую путёвку в Лигу Европы получит команда, занявшая четвёртое место. Условный ЦСКА. Да не обидятся фанаты "Краснодара". Другим двум командам предстоит проходить квалификацию Лиги Европы. Если победитель Кубка России участвует в Лиге чемпионов, то команда, занявшая пятое место в чемпионате начнёт с третьего квалификационного раунда, а занявшая шестое со второго. Если победитель Кубка России не участвует в Лиге чемпионов, довольствуясь прямым попаданием в групповой этап Лиги Европы, то вышеозвученный путь проделают команды, занявшие четвертое и пятое места соответственно. Напоминаем, что в Лиге Европы после третьего квалификационного раунда есть ещё один раунд плей-офф, лишь после него начинается групповой турнир...
Все нашел 4 заняла место Тосно..Зенит занял 4 место и попал сразу в третий раунд квалификации, а Уфа шестая заняла 5 место Зенита и начала со второго раунда квалификации..
То есть, если в текущем розыгрыше победит московский "Спартак", и подопечные Массимо Карреры финишируют в тройке, то прямую путёвку в Лигу Европы получит команда, занявшая четвёртое место. Условный ЦСКА. Да не обидятся фанаты "Краснодара". Другим двум командам предстоит проходить квалификацию Лиги Европы. Если победитель Кубка России участвует в Лиге чемпионов, то команда, занявшая пятое место в чемпионате начнёт с третьего квалификационного раунда, а занявшая шестое со второго. Если победитель Кубка России не участвует в Лиге чемпионов, довольствуясь прямым попаданием в групповой этап Лиги Европы, то вышеозвученный путь проделают команды, занявшие четвертое и пятое места соответственно. Напоминаем, что в Лиге Европы после третьего квалификационного раунда есть ещё один раунд плей-офф, лишь после него начинается групповой турнир...
Все нашел 4 заняла место Тосно..Зенит занял 4 место и попал сразу в третий раунд квалификации, а Уфа шестая заняла 5 место Зенита и начала со второго раунда квалификации..