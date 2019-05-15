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«Локомотив» обыграл «Ростов» и сыграет в финале Кубка России с «Уралом»

15 мая 2019, 21:24
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в ответном полуфинальном матче Кубка России. В финале турнира «железнодорожники» сыграют с «Уралом».

Ростов-на-Дону, стадион «Ростов Арена»

«Ростов» - «Локомотив» 0:2 (0:1)
Голы: Жемалетдинов 45+1, Смолов 62

Первый матч 2:2

«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Новосельцев, Гацкан, Чернов, Плиев (Щадин 86), Глебов, Антонсен Норманн, Зайнутдинов (Калачев 71), Попов, Ионов (Шомуродов 62)
Главный тренер: Карпин Валерий.

«Локомотив»: Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Хеведес (Михалик 70), Игнатьев, Жемалетдинов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Смолов (Кварацхелия 90+1), Эдер (Тарасов 84)
Главный тренер: Сёмин Юрий.

Предупреждения: Зайнутдинов 7, Кверквелия 37, Жемалетдинов 44, Глебов 76, Плиев 79

Судья: Лапочкин Сергей.

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Все комментарии
KURUM
KURUM
   658 / 840
18 мая в 21:12
Кубок должен уехать на Урал..
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил Serg3.12
   38 / 840
16 мая в 14:30
Не в этом суть).я прекрасно понимаю что Ростов сейчас это крепкий середняк .Чему кстати рад.
Старлей84
Старлей84 ответил Сергей Тихонов
16 мая в 14:17
Только в случае победы над Локо в финале
Ты не прав друг. Если мне не изменяет память, то победитель Кубка России автоматически получает путевку в квалификацию Лиги Европы, а если он уже по итогам чемпионата страны итак получил место в Еврокубках (Локо как ра3 гарантировал себе там место), то путевка не сгорает, а переходит другому финалисту кубка. Так что Урал сыграет в квалификации Лиги Европы уже даже независимо от того выиграет он или нет в финале.
minai
minai
   285 / 840
16 мая в 13:58
Поздравляю Локомотив с кубком России.
kastites
kastites
   156 / 840
16 мая в 10:13
Печально
Indian
Indian
16 мая в 09:55
Ростов забил на чемпионат, потому что все силы направлены на кубок, говорили они...
shlomo
shlomo
   166 / 840
16 мая в 09:47
Хороший будет финал....
berda2003
berda2003
   318 / 840
16 мая в 09:39
слили карпина окончательно... с выпендрёжем перебор.
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 840
16 мая в 08:45
В итоге нас ждет повторение финала кубка России - 2017) Ростов при Валере в этом сезоне прилично смотрится! Но все же пока они не ровня Локомотиву. С выходом в финал, болельщики паровоза!
kts
kts
   464 / 840
16 мая в 08:44
Повезло Локомотиву с WAR и отсутствием Еременко. Ростов выглядел достойно.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответил Номер 1 на этом проэкте
   195 / 840
16 мая в 08:10
Урал полюбому выходит в еврокубки ?
Только в случае победы над Локо в финале
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
16 мая в 08:07
Номер 1, нет, не по любому.
Только в случае победы.
Если кубок возьмет Локо, то в Европу пройдет 6-я в чемпионате...
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
   619 / 840
16 мая в 07:49
Урал полюбому выходит в еврокубки ?
cska plus
cska plus
   3 / 840
16 мая в 05:02
Только теоретически можно сказать, что Локо фаворит.
johncamp
johncamp
   692 / 840
16 мая в 03:44
Урал, Ёбург, я с тобой, нужно пройти локо, необходимо, я в вас верю
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
16 мая в 03:10
Abrek123, в том и дело, что команда заменитель не попадет в группу напрямую, т.к. не заслужила этого сама. Вот и отборы...
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
16 мая в 02:49
Локомотив с победой!
амурец
амурец
   115 / 840
16 мая в 02:30
нормально, теперь ждём кубок
мaтроскин
мaтроскин
16 мая в 01:42
Ждём финал, болеть за Шпалыча
Alpribas
Alpribas ответил kotmyshka
   76 / 840
16 мая в 00:50
Фаворит ясен, но мячик круглый
А мозги какие?
Faustello
Faustello
   22 / 840
15 мая в 23:58
Шпалыч тащит команду, легендарный дед!
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
15 мая в 23:55
Фаворит ясен, но мячик круглый
beefs
beefs
   165 / 840
15 мая в 23:53
Локо с кубком...
abrek123
abrek123 ответил Ангел неБесГрешен
   122 / 840
15 мая в 23:49
Abrek123, где то ты устаревших сведений нарыл, когда Каррера народных тренировал. Но я точно знаю, что вместо ликвидированного Тосно играла Уфа с шестого места. Все остальные дела были согласно занятым местам...
«Уфа» начал своё выступление в Лиге Европы сезона 2018/2019 со второго квалификационного раунда. В соперники уфимцам при жеребьёвке достался словенский «Домжале», которых башкиры переиграли лишь благодаря голу на выезде.

В третьем раунде уфимцы играли с люксембургским Прогресом и победили с общим счётом 4-3. В первом матче с ними башкирский клуб одержал свою первую победу в еврокубках.

В раунде плей-офф уфимцам достался вновь обретающий силу шотландский «Глазго Рейнджерс» под руководством Стивена Джеррарда. Встреча прошла на знаменитом стадионе «Айброкс». В этом матче «Уфа» потерпела своё первое поражение в еврокубках. Второй матч закончился ничьей, 1:1, но поражение в первом матче поставило крест на надеждах "Уфы" пройти в следующий раунд турнира.

Ну вот Уфа не заняла место Тосно и сразу в группу не попала, а занял Краснодар четвертый место Тосно и сразу в группу попал)))Зенит занял место Краснодара, а Уфа место Зенита выходит так..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
15 мая в 23:38
Abrek123, где то ты устаревших сведений нарыл, когда Каррера народных тренировал.
Но я точно знаю, что вместо ликвидированного Тосно играла Уфа с шестого места. Все остальные дела были согласно занятым местам...
abrek123
abrek123 ответил Ангел неБесГрешен
   122 / 840
15 мая в 23:21
Путаешь, Тосно как победитель кубка напрямую проходил бы в группу ЛЕ. Зениту с пятого места пришлось бы на тур больше в квале проходить. Но вместо Тосно была шестая Уфа, а не пятый Зенит...
Если победитель Кубка России квалифицируется в Лигу чемпионов, его место в Лиге Европы отдаётся команде, занявшей четвертое место в чемпионате России, а не второму финалисту Кубка. Это изменение было внесено начиная с сезона 2015/2016.

То есть, если в текущем розыгрыше победит московский "Спартак", и подопечные Массимо Карреры финишируют в тройке, то прямую путёвку в Лигу Европы получит команда, занявшая четвёртое место. Условный ЦСКА. Да не обидятся фанаты "Краснодара". Другим двум командам предстоит проходить квалификацию Лиги Европы. Если победитель Кубка России участвует в Лиге чемпионов, то команда, занявшая пятое место в чемпионате начнёт с третьего квалификационного раунда, а занявшая шестое со второго. Если победитель Кубка России не участвует в Лиге чемпионов, довольствуясь прямым попаданием в групповой этап Лиги Европы, то вышеозвученный путь проделают команды, занявшие четвертое и пятое места соответственно. Напоминаем, что в Лиге Европы после третьего квалификационного раунда есть ещё один раунд плей-офф, лишь после него начинается групповой турнир...

Все нашел 4 заняла место Тосно..Зенит занял 4 место и попал сразу в третий раунд квалификации, а Уфа шестая заняла 5 место Зенита и начала со второго раунда квалификации..
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Паровозов
   50 / 840
15 мая в 23:17
Не, я к Локо ровно. Когда молодцы, тогда молодцы.
Паровозов
Паровозов ответил ПерекатиПоле
   87 / 840
15 мая в 23:12
Локо молодцы. Чемпионский титул потеряли, но к титулу стремятся.
С тобой всё в порядке ? Много лет на сайте никогда не видел похвалы от тебя в адрес Локо)
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   50 / 840
15 мая в 23:10
Локо молодцы. Чемпионский титул потеряли, но к титулу стремятся.
Balanenok
Balanenok
   93 / 840
15 мая в 23:08
Финал без пердивщиков.
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