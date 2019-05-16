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Кикнадзе высказался о будущем Смолова и Крыховяка

16 мая 2019, 03:51

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался на тему будущего Фёдора Смолова и Гжегоша Крыховяка в московской команде.

Есть ли вероятность, что Смолов уйдёт? (Усмехается.) Как только мы какой-нибудь контракт заключим, сразу о нём сообщим. А до этих пор…. Ну это же кухня. Есть вероятность или нет. Ну как можно с таким нападающим расставаться? Посмотрите, как он играет. А там посмотрим. Жизнь покажет. Окно открывается. Мы работаем, ведём разные переговоры по разным игрокам, как на приход, так и на дальнейшее продолжение карьеры футболистов в других командах. 

Есть ли к нему интерес? Как только что-то будет сделано, сообщим. 

Полноценный контракт с Крыховяком? Идёт оформление. Мы заключим контракт. Есть пункт в его нынешнем соглашении [о праве выкупа прав у ПСЖ]. Он давно уже, ещё до Нового года, сыграл необходимое количество матчей. Конечно, есть взаимная заинтересованность. Посмотрите, как играет человек.

Гендиректор «Локо» также прокомментировал текущую ситуацию с полузащитником команды Игорем Денисовым.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
17 мая в 14:23
За сколько ПСЖ отдаст Крыховяка которого покупал по разным сведениям от 26 до 33 млн ???
Наверно Гжегож недёшев и сегодня...(трансфермаркт оценивает его в 18 млн)....
Отличный игрок...спору нет...жаль если уедет из РПЛ....

По Смолову...
Истина - что то среднее между комментариями "Байкал-38" и "А-мне-пофигЯ-Был-Пьян"...на этой странице..ниже..
Balanenok
Balanenok
   93 / 840
16 мая в 10:10
Смолова гнать нужно, только числится.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   298 / 840
16 мая в 09:26
( про Смолова ) - Кому Го...но в сахарной пудре ? Дорого. Самовывоз . ))))))
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
16 мая в 08:25
У обоих спортсменов большое, светлое будущее в "Локомотиве"!
Sayman89
Sayman89 ответил А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   761 / 840
16 мая в 08:02
2 сезона
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
16 мая в 07:54
Смолов слишком дорогой футболист. Его никто не купит.
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
16 мая в 07:50
Крыховяк не только Локо украшает, но и всю РПЛ. Побольше бы вот таких легионеров.
По Смолову я и раньше высказывался, игрок с большой буквы, но есть проблемы и эти проблемы в голове, психологические. Как только он разберётся в себе, всё будет хорошо.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
16 мая в 07:38
Смолов и не был никогда приличным игроком. В Краснодаре сезон более менее отыграл и всё.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   127 / 840
16 мая в 07:37
Федя, как палка, может выстрелить. Крыховяк однозначно нужен.
cska plus
cska plus
   3 / 840
16 мая в 07:23
Честно говоря Смолов никакой.
Alex-96
Alex-96
   199 / 840
16 мая в 07:03
Крыховяка оставлять однозначно, Смолов тоже вроде свою игру нашел, пусть остается, альтернатива ему только Фарфан , ну Галаджана еще из аренды вернут.....
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   134 / 840
16 мая в 05:17
Смолов еще останется на два сезона а там видно будет
ermak6848
ermak6848
   176 / 840
16 мая в 05:10
время покажет кто нужен клубам...
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
16 мая в 04:14
В общем,идёт отбор кто заиграет, тот и остаётся.
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