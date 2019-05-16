Кикнадзе высказался о будущем Смолова и Крыховяка

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался на тему будущего и в московской команде.

Есть ли вероятность, что Смолов уйдёт? (Усмехается.) Как только мы какой-нибудь контракт заключим, сразу о нём сообщим. А до этих пор…. Ну это же кухня. Есть вероятность или нет. Ну как можно с таким нападающим расставаться? Посмотрите, как он играет. А там посмотрим. Жизнь покажет. Окно открывается. Мы работаем, ведём разные переговоры по разным игрокам, как на приход, так и на дальнейшее продолжение карьеры футболистов в других командах.

Есть ли к нему интерес? Как только что-то будет сделано, сообщим.