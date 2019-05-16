Кикнадзе высказался о будущем Смолова и Крыховяка

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался на тему будущего Фёдора Смолова и Гжегоша Крыховяка в московской команде.
Есть ли вероятность, что Смолов уйдёт? (Усмехается.) Как только мы какой-нибудь контракт заключим, сразу о нём сообщим. А до этих пор…. Ну это же кухня. Есть вероятность или нет. Ну как можно с таким нападающим расставаться? Посмотрите, как он играет. А там посмотрим. Жизнь покажет. Окно открывается. Мы работаем, ведём разные переговоры по разным игрокам, как на приход, так и на дальнейшее продолжение карьеры футболистов в других командах.
Есть ли к нему интерес? Как только что-то будет сделано, сообщим.
Полноценный контракт с Крыховяком? Идёт оформление. Мы заключим контракт. Есть пункт в его нынешнем соглашении [о праве выкупа прав у ПСЖ]. Он давно уже, ещё до Нового года, сыграл необходимое количество матчей. Конечно, есть взаимная заинтересованность. Посмотрите, как играет человек.
Гендиректор «Локо» также прокомментировал текущую ситуацию с полузащитником команды Игорем Денисовым.
Наверно Гжегож недёшев и сегодня...(трансфермаркт оценивает его в 18 млн)....
Отличный игрок...спору нет...жаль если уедет из РПЛ....
По Смолову...
Истина - что то среднее между комментариями "Байкал-38" и "А-мне-пофигЯ-Был-Пьян"...на этой странице..ниже..
Наверно Гжегож недёшев и сегодня...(трансфермаркт оценивает его в 18 млн)....
Отличный игрок...спору нет...жаль если уедет из РПЛ....
По Смолову...
Истина - что то среднее между комментариями "Байкал-38" и "А-мне-пофигЯ-Был-Пьян"...на этой странице..ниже..
По Смолову я и раньше высказывался, игрок с большой буквы, но есть проблемы и эти проблемы в голове, психологические. Как только он разберётся в себе, всё будет хорошо.
По Смолову я и раньше высказывался, игрок с большой буквы, но есть проблемы и эти проблемы в голове, психологические. Как только он разберётся в себе, всё будет хорошо.