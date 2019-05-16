Левандовски: «Этот сезон - один из самых сложных за последнее время»

Нападающий «Баварии» рассказал о давлении на команду в этом сезоне.

Давление во время тренировок? Не совсем, однако во время игр вы можете это заметить. В прошлые годы мы всегда становились чемпионами заранее, а теперь должны играть до самого конца. У нас были встречи с «Боруссией» Д по ходу этого сезона, в которых мы играли не очень хорошо. Если мы выиграем чемпионат, то этот сезон станет для нас одним из самых тяжелых за последние годы.