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Левандовски: «Этот сезон - один из самых сложных за последнее время»

16 мая 2019, 12:44

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о давлении на команду в этом сезоне.

Давление во время тренировок? Не совсем, однако во время игр вы можете это заметить. В прошлые годы мы всегда становились чемпионами заранее, а теперь должны играть до самого конца. У нас были встречи с «Боруссией» Д по ходу этого сезона, в которых мы играли не очень хорошо. Если мы выиграем чемпионат, то этот сезон станет для нас одним из самых тяжелых за последние годы. 

Напомним, что «Бавария» поделила очки с «Лейпцигом» в матче 33-го тура чемпионата Германии.

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11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
17 мая в 01:57
Расслабились не по делу.
Bavaria_M
Bavaria_M
   155 / 840
16 мая в 19:10
А все из-за тебя бесполезного днища, вали уже
Artuom
Artuom
   78 / 840
16 мая в 12:59
Тяжелый только из-за спада самой Баварии. А конкуренты как были нестабильны, так и остались.
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