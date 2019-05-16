Агент Ферлана Менди: «Левый защитник - это редкая и дорогая роль»

Агент защитника «Лиона» в интервью для Tuttosport заявил, что игрок не планирует покидать французский клуб в ближайшее время. Ранее интерес к футболисту проявляла «Барселона».

40-50 млн евро? Левый защитник - это редкая и дорогая роль. «Лион» не выставлял игрока на трансферный рынок, а президент клуба хочет, чтобы Менди отыграл еще один год. Однако всё будет зависеть от предложений: если будет подходящая заявка, то мы будем искать взаимное соглашение, которое устроит всех. Выбор Менди будет не только экономическим, иначе бы мы уже уехали в Китай.