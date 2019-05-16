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Агент Ферлана Менди: «Левый защитник - это редкая и дорогая роль»

16 мая 2019, 10:39

Агент защитника «Лиона» Ферлана Менди в интервью для Tuttosport заявил, что игрок не планирует покидать французский клуб в ближайшее время. Ранее интерес к футболисту проявляла «Барселона»

40-50 млн евро? Левый защитник - это редкая и дорогая роль. «Лион» не выставлял игрока на трансферный рынок, а президент клуба хочет, чтобы Менди отыграл еще один год. Однако всё будет зависеть от предложений: если будет подходящая заявка, то мы будем искать взаимное соглашение, которое устроит всех. Выбор Менди будет не только экономическим, иначе бы мы уже уехали в Китай. 

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
16 мая в 12:52
Зато левый агент это сплошь и рядом.
Ruslan3132
Ruslan3132
   55 / 840
16 мая в 10:47
ну да конечно ) в Реале 3е игроков есть получше чем Менди слева в защите.
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