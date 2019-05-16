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Экс-президент «Барселоны»: «Цена на Гризманна завышена»

16 мая 2019, 08:55

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал возможный переход в команду нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Недавно француз сообщил об уходе из клуба по окончании сезона. Сумма отступных в его контракте составляет 120 млн евро.

Думаю, многие болельщики не хотят этого трансфера, в том числе и из-за цены, которая завышена.

Есть и другие прекрасные игроки, которые могли бы заменить Гризманна.

Но если он всё же придет, то все каталонцы поддержат его, как это было и со всеми остальными футболистами.

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Все комментарии
This is BarCa
This is BarCa ответил RMUKMU
   632 / 840
16 мая в 15:58
Ну если Неймар стоит 220, то Гризманн стоит не 120, а 250 млн.
Расслаб булки, это старая цена Нея, теперь он стоит намного дороже.
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
16 мая в 14:06
Вполне процентов 15-20 можно сбить.
BARCDJIN
BARCDJIN
   103 / 840
16 мая в 13:36
Нормальная цена, он тот кто будет чпокать реал..
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   58 / 840
16 мая в 12:00
Гризман лучше,чем Дембеле и Коутиньо,поэтому и цена нормальная.Лапорта хочет в президенты,поэтому критикует негодяя.Лучше бы критиковал после позоров а не когда делает хорошее приобретение
peleneym
peleneym
   789 / 840
16 мая в 11:19
И сильно!
Caniggia
Caniggia
   44 / 840
16 мая в 09:58
Нереально завышена, лямов на 50! Он уже не молод.
RMUKMU
RMUKMU
   171 / 840
16 мая в 09:57
Ну если Неймар стоит 220, то Гризманн стоит не 120, а 250 млн.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   498 / 840
16 мая в 09:57
Сильно завышена.
dzvinka
dzvinka
   75 / 840
16 мая в 09:48
коут не даст соврать, поддержат, ахахахахаха
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
16 мая в 09:42
И на хрена барсе баян?
cevin cigan
cevin cigan
   77 / 840
16 мая в 09:23
А когда барсуки покупают всякий шлак по 150? Гризман хоть испытанный боец,в Ла-Лиги как рыба в воде.
112910315
112910315
   1 / 840
16 мая в 09:00
Естественно завышена, когда Реал покупает Азара за 100 млн. А Гризманн это не Азар, далеко ему до Азара.
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