Экс-президент «Барселоны»: «Цена на Гризманна завышена»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал возможный переход в команду нападающего «Атлетико» .

Недавно француз сообщил об уходе из клуба по окончании сезона. Сумма отступных в его контракте составляет 120 млн евро.

Думаю, многие болельщики не хотят этого трансфера, в том числе и из-за цены, которая завышена.

Есть и другие прекрасные игроки, которые могли бы заменить Гризманна.

Но если он всё же придет, то все каталонцы поддержат его, как это было и со всеми остальными футболистами.