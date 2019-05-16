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Индзаги: «„Аталанте“ не дали пенальти, но также не удалили Масиелло»

16 мая 2019, 07:58
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 2Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Наставник «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Аталантой» (2:0) в финале Кубка Италии. 

Это был замечательный вечер, особенно замечательный тем, что это случилось на нашем стадионе.

Матч был насыщенным, и во втором тайме мы сыграли лучше, выжав максимум из стандартных положений. Это было очень похоже на нашу встречу с «Аталантой» в Серии А, но на этот раз игра пошла по нашему сценарию.

Мы заслужили эту победу, так как очень усердно работали последние три года. 

Я убрал Баштуша, потому что он висел на жёлтой карточке, и я не мог рисковать этим в матче с таким соперником. Инцидент с игрой рукой у Баштуша? Я признаю, что там был пенальти, но я также хочу сказать, что Андреа Масиелло должен был быть удалён с поля за фол на Корреа.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, в свою очередь, жёстко раскритиковал арбитров матча с «Лацио».

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Все комментарии
Aerobniy
Aerobniy
   183 / 840
16 мая в 13:23
Лацио с победой!
Nafnafik
Nafnafik
   82 / 840
16 мая в 09:33
Короче, был скандальный матч.
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