Индзаги: «„Аталанте“ не дали пенальти, но также не удалили Масиелло»

Наставник «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Аталантой» (2:0) в финале Кубка Италии.
Это был замечательный вечер, особенно замечательный тем, что это случилось на нашем стадионе.
Матч был насыщенным, и во втором тайме мы сыграли лучше, выжав максимум из стандартных положений. Это было очень похоже на нашу встречу с «Аталантой» в Серии А, но на этот раз игра пошла по нашему сценарию.
Мы заслужили эту победу, так как очень усердно работали последние три года.
Я убрал Баштуша, потому что он висел на жёлтой карточке, и я не мог рисковать этим в матче с таким соперником. Инцидент с игрой рукой у Баштуша? Я признаю, что там был пенальти, но я также хочу сказать, что Андреа Масиелло должен был быть удалён с поля за фол на Корреа.
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, в свою очередь, жёстко раскритиковал арбитров матча с «Лацио».