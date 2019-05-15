Президент «Урала»: «Мы подали апелляцию на удаление Бикфалви»

Президент «Урала» Григорий Иванов остался недоволен работой VAR в матче Кубка России с «Арсеналом» и отметил, что клуб будет оспаривать спорную дисквалификацию .

Я считаю, что VAR испортил игру - не надо было назначать никакого пенальти, не было никакой красной карточки. Люди пришли смотреть футбол, а в итоге одна команда просто отбивалась, а в равных составах была нормальная игра, так бы и играли дальше. Никто не понял, что произошло и почему пошли смотреть VAR [в эпизоде с назначением пенальти], потом точно так же судья пошел смотреть, когда удалили Эрика. Мы подали апелляцию, так как там не было красной карточки, считаю, что в финале должны играть лучшие футболисты, если мы хотим поднять престиж Кубка России.