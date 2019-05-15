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Президент «Урала»: «Мы подали апелляцию на удаление Бикфалви»

15 мая 2019, 22:36
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов остался недоволен работой VAR в матче Кубка России с «Арсеналом» и отметил, что клуб будет оспаривать спорную дисквалификацию Эрика Бикфалви.

Я считаю, что VAR испортил игру - не надо было назначать никакого пенальти, не было никакой красной карточки. Люди пришли смотреть футбол, а в итоге одна команда просто отбивалась, а в равных составах была нормальная игра, так бы и играли дальше. Никто не понял, что произошло и почему пошли смотреть VAR [в эпизоде с назначением пенальти], потом точно так же судья пошел смотреть, когда удалили Эрика. Мы подали апелляцию, так как там не было красной карточки, считаю, что в финале должны играть лучшие футболисты, если мы хотим поднять престиж Кубка России.

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EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
16 мая в 00:15
В финале не сыграет .
kasyak7
kasyak7
   148 / 840
16 мая в 00:10
Вар это глупость в футболе,тем более в России.
Беспределов
Беспределов
15 мая в 23:10
Беспредел какой то
CВИН
CВИН
   284 / 840
15 мая в 23:05
Звоните Федуну
Aerobniy
Aerobniy
   183 / 840
15 мая в 23:04
Бесполезный номер, никто апелляцию не примет, вы же не свиньи.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
15 мая в 22:53
Пустой номер!!!
abrek123
abrek123
   122 / 840
15 мая в 22:48
Нечего не добьешься по правилам это красная, он всем весом тела наступил оторвав левую ногу от земли думаю это и решило эпизод на красную,вот если левую ногу не отрывал от земли и весь вес не переносил на правую которой наступил там судья желтую бы дал,а так пустая аппеляция как по мне...
wingback
wingback
   167 / 840
15 мая в 22:43
Подарили грише финал за верную службу масквабаду...
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