«Краснодар» составит «Локомотиву» конкуренцию в борьбе за Еременко

Согласно информации источника, в услугах полузащитника «Ростова» Романа Еременко заинтересован не только «Локомотив», но и «Краснодар».
Фаворитом остаются «железнодорожники», поскольку в этом переходе очень заинтересован лично Юрий Сёмин.
Сообщалось, что с большой долей вероятности Еременко уйдет из «Ростова».
Обычная хохлятская сущность
И никакой лирики
Обычная хохлятская сущность
И никакой лирики
Зато народные раздают их бесплатно или с годовой своей зряплатой впридачу...
Зато народные раздают их бесплатно или с годовой своей зряплатой впридачу...
Так что про Краснодар - это утятина.
Так что про Краснодар - это утятина.
Отличный игрок...удачи ему!!!!
Отличный игрок...удачи ему!!!!