ГлавнаяНовости

«Краснодар» составит «Локомотиву» конкуренцию в борьбе за Еременко

16 мая 2019, 23:06

Согласно информации источника, в услугах полузащитника «Ростова» Романа Еременко заинтересован не только «Локомотив», но и «Краснодар».

Фаворитом остаются «железнодорожники», поскольку в этом переходе очень заинтересован лично Юрий Сёмин.

Сообщалось, что с большой долей вероятности Еременко уйдет из «Ростова».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Урала»
Сегодня, 23:22 Комментарии4
Агент: «Возможно, летом будем думать об аренде Чернова»
Сегодня, 23:03 Комментарии3
Агент: «Большая вероятность, что Ионов покинет „Ростов“»
Сегодня, 22:31 Комментарии9
СлухиДва игрока «Севильи» могут продолжить карьеру в России
Сегодня, 17:16 Комментарии41
«Крылья Советов» не собираются подписывать голкипера «Спартака»
Сегодня, 08:13 Комментарии19
Черевченко прокомментировал слухи о «Црвене Звезде»
Сегодня, 01:14 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
handreb
handreb
   66 / 843
17 мая в 16:38
В Локомотив тормозить команду вместе с кэшбэком.
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
17 мая в 12:28
Да быть такого не может.
МКС
МКС
   30 / 843
17 мая в 10:47
Ерема будет играть там, где больше платят

Обычная хохлятская сущность

И никакой лирики
Константин Белых
Константин Белых
   127 / 843
17 мая в 10:42
Вперед Быки берите его.. С паховой грыжей и возрастом 33 года весной.. Пригодится для стройки боеспособного коллектива.
OLESOCC
OLESOCC
   501 / 843
17 мая в 10:29
А его что, выгоняют из Ростова?!.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 843
17 мая в 10:10
Борьба нешуточная за наркошу...
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
   431 / 843
17 мая в 09:52
Не надо нам его
berda2003
berda2003
   330 / 843
17 мая в 09:40
что за напасть: погоня за престарелыми ...
Caniggia
Caniggia
   42 / 843
17 мая в 09:07
В Локо сто пудов ибо ЛЧ! Но в Ростове точно не останется, поскольку это Карпухинское автобусное нечто.
МапС
МапС
   113 / 843
17 мая в 08:50
Ерёма ждёт в Ростове Глушака, который выжил его из Спартака. Никуда не уйдёт - мстя будет страшна!
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
   416 / 843
17 мая в 08:42
не уйдет Ерема !
fckrasnodar
fckrasnodar
   667 / 843
17 мая в 08:21
СНГ не разрешит что бы наркошу взяли в клуб, так что про интерес Краснодара, это бред написали
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 843
17 мая в 08:05
Ростов как посредник может сделать себе небольшой навар.
Зато народные раздают их бесплатно или с годовой своей зряплатой впридачу...
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 843
17 мая в 07:36
Загубили свиньи Ерёму.
Faustello
Faustello ответил Leha-ha50
   23 / 843
17 мая в 07:27
Чего же зимой то никто не хотел приютить выброшенного из хлева футболиста??? А теперь целая очередь выстроилась??? Ростов подобрал, обогрел, помог набрать форму , как тут же появились халявщики!!!
Только Краснодар не нужно приплетать, у СНГ любофь к Ерёменко как к игроку (он ему давно нравится), но в своём большом недавнем вью он конкретно сказал что к сожалению по этическим вопросам (связанным с воспитанием молодежи в академии и футбольных школ) он не может допустить в основной команде такие примеры как Мамаев и Еременко.
Так что про Краснодар - это утятина.
Faustello
Faustello ответил ПерекатиПоле
   23 / 843
17 мая в 07:23
Нафига наркоман запятнавший себя спартаком Локо или Краснодару? Легионер, 32 года.
Если его хорошо отжать, то можно кайфануть ))
shlomo
shlomo
   166 / 843
17 мая в 07:12
Не нужен, ни одному ни другому.....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   204 / 843
17 мая в 06:32
Ну Ерема фокусник. На последок во всех клубах поиграет....)
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Leha-ha50
   289 / 843
17 мая в 06:18
Чего же зимой то никто не хотел приютить выброшенного из хлева футболиста??? А теперь целая очередь выстроилась??? Ростов подобрал, обогрел, помог набрать форму , как тут же появились халявщики!!!
А что, они все хотят его взять бесплатно ? Причем здесь " халявщики" ?
cska plus
cska plus
   3 / 843
17 мая в 04:24
Битва за наркошу.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   507 / 843
17 мая в 04:18
"Краснодару" нужен тренер, а не игроки.
kasyak7
kasyak7
   151 / 843
17 мая в 02:41
Одному Спартаку он не нужен.
valt134
valt134
   139 / 843
17 мая в 02:08
Ерема «ещё в седле». За него стоит пободаться.
Mangur
Mangur
   520 / 843
17 мая в 01:26
нормально .Нужен краснодару
minai
minai
   290 / 843
17 мая в 00:37
Парадокс, но эт к кому дорожка окажется длиннее.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
17 мая в 00:32
Пока клубы которым Роман оказался не нужен борятся за ЛЕ....он будет играть в ЛЧ...))))

Отличный игрок...удачи ему!!!!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   49 / 843
17 мая в 00:14
Нафига наркоман запятнавший себя спартаком Локо или Краснодару? Легионер, 32 года.
Danrog
Danrog
   99 / 843
17 мая в 00:11
Ростов для Еременко слабоват.
Морозовский
Морозовский
   7 / 843
17 мая в 00:06
Ерёма в Депо уйдёт! Там больше ему платить будут - остальное для Ерёмы лирика!
Kuprin
Kuprin
   179 / 843
17 мая в 00:04
а Федун его бесплатно выкинул))))))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100