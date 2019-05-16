«Краснодар» составит «Локомотиву» конкуренцию в борьбе за Еременко

16 мая 2019, 23:06

Согласно информации источника, в услугах полузащитника «Ростова» заинтересован не только «Локомотив», но и «Краснодар».

Фаворитом остаются «железнодорожники», поскольку в этом переходе очень заинтересован лично Юрий Сёмин.

Сообщалось, что с большой долей вероятности Еременко уйдет из «Ростова».