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Брага: «В Италии думают, что Де Росси собирается в Россию за миллионами»

16 мая 2019, 15:25

Итальянский журналист Микаэль Брага прокомментировал слухи о том, что «Зенит» может пригласить к себе полузащитника Даниэле Де Росси, который в конце сезона покинет «Рому».

Не думаю, что «Зенит» на самом деле интересуется Де Росси. Вы ведь сами знаете, что большинство трансферных слухов не оправдывается. Ещё даже не началось межсезонье, а мы уже читаем такой бред. В Италии думают, что Де Росси собирается в Россию за миллионами. Всё как обычно.

Пишут, что уговорить Де Росси перейти в «Зенит» может Маркизио, – в таком случае он поведёт себя как спортивный директор питерского клуба. Но как игрок Маркизио сейчас нужен «Зениту» меньше, чем Де Росси, потому что очень мало выходил на поле в последнем сезоне.

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Все комментарии
чемпионство с душком
чемпионство с душком ответил Anisovich
17 мая в 12:01
Сам понял, что написал?
да, а ты?
ЮЗИК
ЮЗИК
16 мая в 20:59
Будет ошибкой такое приглашение
Союзник противников
Союзник противников
16 мая в 20:41
А за чем ещё? В чём иной интерес???
Anisovich
Anisovich ответил чемпионство с душком
16 мая в 17:36
в Зените играют за миллионы... за 15 миллионов болельщиков!
Сам понял, что написал?
Байкал-38
Байкал-38
16 мая в 16:44
В России думают, что брага это хмельной напиток!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
16 мая в 16:08
Может за миллионами, а может еще в футбол поиграть.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
16 мая в 15:42
в Зените играют за миллионы... за 15 миллионов болельщиков!
Albasin
Albasin
16 мая в 15:27
Хватило Маркизио, кормушка прикрылась.
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