Брага: «В Италии думают, что Де Росси собирается в Россию за миллионами»

Итальянский журналист Микаэль Брага прокомментировал слухи о том, что «Зенит» может пригласить к себе полузащитника , который в конце сезона покинет «Рому».

Не думаю, что «Зенит» на самом деле интересуется Де Росси. Вы ведь сами знаете, что большинство трансферных слухов не оправдывается. Ещё даже не началось межсезонье, а мы уже читаем такой бред. В Италии думают, что Де Росси собирается в Россию за миллионами. Всё как обычно.

Пишут, что уговорить Де Росси перейти в «Зенит» может Маркизио, – в таком случае он поведёт себя как спортивный директор питерского клуба. Но как игрок Маркизио сейчас нужен «Зениту» меньше, чем Де Росси, потому что очень мало выходил на поле в последнем сезоне.