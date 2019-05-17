Бердыев готов взять паузу в карьере. К тренеру могут обратиться 2 клуба РПЛ

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев планирует временно отойти от своей деятельности и ждать интересных предложений.
66-летний тренер очень амбициозен, он хочет работать в одном из лучших клубов России, играть в Лиге чемпионов. Но на данный момент таких вариантов нет, поскольку все места заняты.
Вероятно, что к Бердыеву могут обратиться из «Динамо» или «Сочи». Также есть постоянный интерес со стороны Казахстана, ведь местные клубы регулярно участвуют в еврокубках, о которых мечтает тренер.
Ожидается, что вскоре Бердыев объявит об уходе из «Рубина».
А вот то, что он туда пошел, было его ошибкой!
Я выступал против, с учётом безобразного финансового состояния Рубина, плохой психологии в команде и вокруг неё.
Курбан Бекиевич надеялся, что ему удастся исправить ситуацию, а оказалось, что он в ней ЗАВЯЗ и не смог справиться.
Уж слишком ТУГИМ оказался финансовый и психологический узел проблем.
А то, что Бердыев принял решение уйти - это к лучшему.
Зачем почём зря тратить время и нервы на не свойственную ему работу.
Только время потерял.
Теперь надо искать новый клуб для работы.
На месте руководства Динамо я бы пригласил Бердыева в Динамо, а Хохлов в помощниках набираться опыта и футбольной мудрости.
Для Динамо это выход из КРИЗИСА и притом очень хороший вариант быстрее его преодолеть.
С Хохловым Динамо будет мучиться в новом сезоне, а с Курбаном Бердыевым Динамо сможет, с места да в футбольный карьер, бороться за призы и стабилизацию игры во всех линиях.
Пусть руководство Динамо не валяет дурака и приглашает Курбана Бердыева на пост главного тренера команды и будет Динамо СЧАСТЬЕ возрождения.
Желаем Курбану Бердыеву футбольных успехов в новой команде.
Очередь выстроится желающих пригласить.
Надо руководству Динамо первыми перехватить отличного тренера.
Время деньги, а деньги надо беречь и не терять ВРЕМЯ!
А вот то, что он туда пошел, было его ошибкой!
Я выступал против, с учётом безобразного финансового состояния Рубина, плохой психологии в команде и вокруг неё.
Курбан Бекиевич надеялся, что ему удастся исправить ситуацию, а оказалось, что он в ней ЗАВЯЗ и не смог справиться.
Уж слишком ТУГИМ оказался финансовый и психологический узел проблем.
А то, что Бердыев принял решение уйти - это к лучшему.
Зачем почём зря тратить время и нервы на не свойственную ему работу.
Только время потерял.
Теперь надо искать новый клуб для работы.
На месте руководства Динамо я бы пригласил Бердыева в Динамо, а Хохлов в помощниках набираться опыта и футбольной мудрости.
Для Динамо это выход из КРИЗИСА и притом очень хороший вариант быстрее его преодолеть.
С Хохловым Динамо будет мучиться в новом сезоне, а с Курбаном Бердыевым Динамо сможет, с места да в футбольный карьер, бороться за призы и стабилизацию игры во всех линиях.
Пусть руководство Динамо не валяет дурака и приглашает Курбана Бердыева на пост главного тренера команды и будет Динамо СЧАСТЬЕ возрождения.
Желаем Курбану Бердыеву футбольных успехов в новой команде.
Очередь выстроится желающих пригласить.
Надо руководству Динамо первыми перехватить отличного тренера.
Время деньги, а деньги надо беречь и не терять ВРЕМЯ!
У Томаса большая история работы с Рубином...
У Томаса большая история работы с Рубином...
Я хочу получать столько, потому что я спец. Я решаю такие вопросы, потому что я отвечаю за результат.
Примерно так говорит бердыев потенциальным работодателем.
В ростове финансовых скандалов не было. А в казани в контроле над бабками было много желающих, вот и переругались в первый приход бердыева.
А сейчас его за идею заманили, а денег вообще не дают.
И не надо над ним надсмехаться. Человек конкретно говорит: дайте сто зелёных миллионов (к примеру) и не куда не лезьте. Когда федун провалится с очередным по счету тренером, он согласится. Хотя вряд ли, он этих трениров как перчатки меняет скоро как 20 лет.
У зенита и локо так всё хорошо. У краснодара смена тренера не самая болезненая тема. А больше ни у кого серьёзных бабок нет. А потому быть Бердыеву безработным.
Я хочу получать столько, потому что я спец. Я решаю такие вопросы, потому что я отвечаю за результат.
Примерно так говорит бердыев потенциальным работодателем.
В ростове финансовых скандалов не было. А в казани в контроле над бабками было много желающих, вот и переругались в первый приход бердыева.
А сейчас его за идею заманили, а денег вообще не дают.
И не надо над ним надсмехаться. Человек конкретно говорит: дайте сто зелёных миллионов (к примеру) и не куда не лезьте. Когда федун провалится с очередным по счету тренером, он согласится. Хотя вряд ли, он этих трениров как перчатки меняет скоро как 20 лет.
У зенита и локо так всё хорошо. У краснодара смена тренера не самая болезненая тема. А больше ни у кого серьёзных бабок нет. А потому быть Бердыеву безработным.