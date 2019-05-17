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Бердыев готов взять паузу в карьере. К тренеру могут обратиться 2 клуба РПЛ

17 мая 2019, 10:40

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев планирует временно отойти от своей деятельности и ждать интересных предложений.

66-летний тренер очень амбициозен, он хочет работать в одном из лучших клубов России, играть в Лиге чемпионов. Но на данный момент таких вариантов нет, поскольку все места заняты.

Вероятно, что к Бердыеву могут обратиться из «Динамо» или «Сочи». Также есть постоянный интерес со стороны Казахстана, ведь местные клубы регулярно участвуют в еврокубках, о которых мечтает тренер.

Ожидается, что вскоре Бердыев объявит об уходе из «Рубина».

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Все комментарии
рже
рже
   436 / 843
17 мая в 22:09
У Бердыева нет тактики кроме автобуса,под такой футбол тянет на сон,пусть отдыхает!!!
n272nm
n272nm ответил LOpp
   571 / 843
17 мая в 20:07
после увольнения Аленичева назначали Карреру, а могли и Бердыева. Не факт, что с Бердыевым стали бы чемпионами. Поэтому, все что не делается все к лучшему.
Не хочу обидеть, но с Каррерой вы стали чемпионами случайно. Конкуренты сбавили обороты, плюс вам прилично везло, вы не раз выигрывали, забивая голы на последних минутах. Заслуженно, вопросов нет, ведь проблемы конкурентов чемпиона не волнуют, но тем не менее. Собственно сие подтвердилось тем, что Карреры уже нет в Спартаке. Плюс ко всему, это мое мнение - мне казалось, что Бердыев поставил бы игру и Спартак был бы гораздо сильнее. Бикеич, как показывает практика, держит планку не первый год и в разных клубах. Только сейчас его команда не выступила на уровне, но по причинам не зависящим от тренера.
Denkuz
Denkuz ответил Телогрейка
   91 / 843
17 мая в 19:15
Семак уже в кабинете главного газпрома душит прямо в кресле
Зачем чушь писать?
Sysanin101
Sysanin101
   282 / 843
17 мая в 18:53
Нельзя сказать, что уход Курбана Бердыева из Рубина был ожидаем.
А вот то, что он туда пошел, было его ошибкой!
Я выступал против, с учётом безобразного финансового состояния Рубина, плохой психологии в команде и вокруг неё.
Курбан Бекиевич надеялся, что ему удастся исправить ситуацию, а оказалось, что он в ней ЗАВЯЗ и не смог справиться.
Уж слишком ТУГИМ оказался финансовый и психологический узел проблем.
А то, что Бердыев принял решение уйти - это к лучшему.
Зачем почём зря тратить время и нервы на не свойственную ему работу.
Только время потерял.
Теперь надо искать новый клуб для работы.
На месте руководства Динамо я бы пригласил Бердыева в Динамо, а Хохлов в помощниках набираться опыта и футбольной мудрости.
Для Динамо это выход из КРИЗИСА и притом очень хороший вариант быстрее его преодолеть.
С Хохловым Динамо будет мучиться в новом сезоне, а с Курбаном Бердыевым Динамо сможет, с места да в футбольный карьер, бороться за призы и стабилизацию игры во всех линиях.
Пусть руководство Динамо не валяет дурака и приглашает Курбана Бердыева на пост главного тренера команды и будет Динамо СЧАСТЬЕ возрождения.
Желаем Курбану Бердыеву футбольных успехов в новой команде.
Очередь выстроится желающих пригласить.
Надо руководству Динамо первыми перехватить отличного тренера.
Время деньги, а деньги надо беречь и не терять ВРЕМЯ!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   90 / 843
17 мая в 18:07
В сборную родной Туркмении )))
Телогрейка
Телогрейка
   704 / 843
17 мая в 17:29
Семак уже в кабинете главного газпрома душит прямо в кресле
Tostao
Tostao
   128 / 843
17 мая в 16:48
"Динамо" уже дало опровержение по Бердыеву.
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
17 мая в 15:35
Его финансовые запросы эти клубы не потянут.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
17 мая в 15:06
Бердыев уже брал один раз небольшую паузу перед Ростовом. Так что ему пойдёт на пользу.
Doping87
Doping87 ответил ошалевший
   253 / 843
17 мая в 15:04
А выиграл от этого только Зенит.
d_fincher
d_fincher
   194 / 843
17 мая в 14:27
В Спартак его надо. Кононова на мыло.
Пупсятко
Пупсятко
   104 / 843
17 мая в 14:09
Бердыеву на пенсию пора, исчерпал себя.
abrek123
abrek123
   121 / 843
17 мая в 14:06
В топ клубе его вряд ли увидим, за десятки лет многие из топ клубов могли пригласить я уверен,но не стали этого делать понимая с таким футболом топом не станешь..Думаю низ какой нибудь пригласить может чтоб закрепится хоть в середняках чемпионата и то не уверен из ФНЛ лезут хорошие тренера со своим стержнем...
BIANCONERI27
BIANCONERI27
   548 / 843
17 мая в 13:42
Не получилось из Рубина сделать конфетку номер 2((
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 843
17 мая в 13:24
Брать паузу в его возрасте большая роскошь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
17 мая в 13:18
Мне кажется - что то они с Цорном затеяли...такое недоброе....))))
У Томаса большая история работы с Рубином...
Albasin
Albasin
   17 / 843
17 мая в 13:16
Скорее всего пойдет в спартак, так бы он легко рубин бросил ради Динамо.
ошалевший
ошалевший ответил Doping87
   533 / 843
17 мая в 13:01
Бабки кончились, можно уходить... Как тренер сильный , но на бабки очень падок + любитель мутных схем.
из газпрома высосал,что прапраправнукам хватит
Faustello
Faustello
   23 / 843
17 мая в 12:52
Будет ждать новую бюджетную жертву )))
kust07
kust07
   372 / 843
17 мая в 12:38
не заладились дела у Бекиеча в Рубине.совсем дела плохи
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   371 / 843
17 мая в 12:37
Бердыева в Спартак! Чтобы научил наших кривоногих играть!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
17 мая в 12:36
Вот хитрец!!! Понял , что с Рубином уже ничего не получится и решил сделать ноги!!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   133 / 843
17 мая в 12:35
Я считаю правильное решение
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 843
17 мая в 12:34
Мечтатель, блин... Кто ему не давал выходить в ЛЧ с Рубином?
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 843
17 мая в 12:26
Скоро узнаем .
ДСА
ДСА
   89 / 843
17 мая в 12:25
Карпину нужно 10 лет тренировать Ростов, что бы заработать столько сколько Бердыев в год получает.
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
17 мая в 12:18
Бердыев готов сделать рекламную паузу в карьере. Примерные ролики:"Он сделал то, что не мог ни Наполеон ни Гитлер, ему покорились Москва и Питер". "Барселона" была распластана его командой на "Ноу Камп"."Ему пофиг судьи, УЕФА и ФИФА. Весь ИГИЛ будет болеть за его команду".
GKN
GKN
   348 / 843
17 мая в 12:17
Аксакал будет востребован
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   292 / 843
17 мая в 12:16
А мы что все, за фантики работаем?
Я хочу получать столько, потому что я спец. Я решаю такие вопросы, потому что я отвечаю за результат.
Примерно так говорит бердыев потенциальным работодателем.
В ростове финансовых скандалов не было. А в казани в контроле над бабками было много желающих, вот и переругались в первый приход бердыева.
А сейчас его за идею заманили, а денег вообще не дают.
И не надо над ним надсмехаться. Человек конкретно говорит: дайте сто зелёных миллионов (к примеру) и не куда не лезьте. Когда федун провалится с очередным по счету тренером, он согласится. Хотя вряд ли, он этих трениров как перчатки меняет скоро как 20 лет.
У зенита и локо так всё хорошо. У краснодара смена тренера не самая болезненая тема. А больше ни у кого серьёзных бабок нет. А потому быть Бердыеву безработным.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   404 / 843
17 мая в 12:06
Всегда будет восстребован
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