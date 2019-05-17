Бердыев готов взять паузу в карьере. К тренеру могут обратиться 2 клуба РПЛ

17 мая 2019, 10:40

Главный тренер «Рубина» планирует временно отойти от своей деятельности и ждать интересных предложений.

66-летний тренер очень амбициозен, он хочет работать в одном из лучших клубов России, играть в Лиге чемпионов. Но на данный момент таких вариантов нет, поскольку все места заняты.

Вероятно, что к Бердыеву могут обратиться из «Динамо» или «Сочи». Также есть постоянный интерес со стороны Казахстана, ведь местные клубы регулярно участвуют в еврокубках, о которых мечтает тренер.

Ожидается, что вскоре Бердыев объявит об уходе из «Рубина».