Бердыев является самым высокооплачиваемым тренером РПЛ

Согласно информации источника, одной из причин грядущего ухода Курбана Бердыева из «Рубина» стала его высокая зарплата. 66-летний специалист имеет оклад в размере 3 млн евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым тренером в РПЛ. Еще 1,5 млн евро клуб выделяет на зарплату тренерскому штабу Бердыева.
Юрий Сёмин, второй тренер в РПЛ по окладу, получает от «Локомотива» 2 млн евро в год. Виктор Ганчаренко (ЦСКА) зарабатывает 1,5 млн, Олег Кононов («Спартак») - 1,4 млн, Сергей Семак («Зенит») - 1,2 млн. Отметим, что Валерий Карпин занимает в этом рейтинге только 13-е место, поскольку зарабатывает в «Ростове» 300 тыс. евро в год.
Заслужил.
Заслужил.
У Семака она - 1,2 млн., только потому что его выбрали болельщики "Зенита", а не администрация. Уверен, сейчас точно вырастет зарплата у Сергея Богдановича.
А у Карпина - 300 тысяч, и если она вырастет, то немного.
А все ваши "свинюшные" перлы - смешны и выглядят вот так:
"Карпен жи "сБрадаковец", поэтому такойжы благародный як наш наи-мега-турбо-пере-гига-ультра-тера-народнейший-ший "Спартак", паэтаму он зарабатывает 300 тыщ, а не 42 миллиарда тонн золота в день, как должен любой "Свинятовец", который стал "великим" как только въехал в тарасовку".
Я, серьезно, не понимаю до сих пор, зачем люди сам себя выставляют в неприглядном свете. Это модно что-ли стало???
У Семака она - 1,2 млн., только потому что его выбрали болельщики "Зенита", а не администрация. Уверен, сейчас точно вырастет зарплата у Сергея Богдановича.
А у Карпина - 300 тысяч, и если она вырастет, то немного.
А все ваши "свинюшные" перлы - смешны и выглядят вот так:
"Карпен жи "сБрадаковец", поэтому такойжы благародный як наш наи-мега-турбо-пере-гига-ультра-тера-народнейший-ший "Спартак", паэтаму он зарабатывает 300 тыщ, а не 42 миллиарда тонн золота в день, как должен любой "Свинятовец", который стал "великим" как только въехал в тарасовку".
Я, серьезно, не понимаю до сих пор, зачем люди сам себя выставляют в неприглядном свете. Это модно что-ли стало???
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
У "спартачей" всегда так - есть реальный мир и спартаковский)))
У "спартачей" всегда так - есть реальный мир и спартаковский)))