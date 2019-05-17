Бердыев является самым высокооплачиваемым тренером РПЛ

17 мая 2019, 11:06

Согласно информации источника, одной из причин грядущего ухода из «Рубина» стала его высокая зарплата. 66-летний специалист имеет оклад в размере 3 млн евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым тренером в РПЛ . Еще 1,5 млн евро клуб выделяет на зарплату тренерскому штабу Бердыева.