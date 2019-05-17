ГлавнаяНовости

Бердыев является самым высокооплачиваемым тренером РПЛ

17 мая 2019, 11:06

Согласно информации источника, одной из причин грядущего ухода Курбана Бердыева из «Рубина» стала его высокая зарплата. 66-летний специалист имеет оклад в размере 3 млн евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым тренером в РПЛ. Еще 1,5 млн евро клуб выделяет на зарплату тренерскому штабу Бердыева.

Юрий Сёмин, второй тренер в РПЛ по окладу, получает от «Локомотива» 2 млн евро в год. Виктор Ганчаренко (ЦСКА) зарабатывает 1,5 млн, Олег Кононов («Спартак») - 1,4 млн, Сергей Семак («Зенит») - 1,2 млн. Отметим, что Валерий Карпин занимает в этом рейтинге только 13-е место, поскольку зарабатывает в «Ростове» 300 тыс. евро в год.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиХацкевич может возглавить «Рубин»
Сегодня, 21:08 Комментарии15
СлухиБердыев может сменить Ганчаренко в ЦСКА
Сегодня, 17:42 Комментарии164
Бердыев: «Было предложение из сборной России, но выбрали Черчесова»
Вчера, 21:22 Комментарии11
СлухиИгнашевич может возглавить клуб РПЛ
Вчера, 19:02 Комментарии54
СлухиЧеревченко может возглавить зарубежный клуб
17 мая Комментарии38
СлухиШаронов может возглавить «Рубин»
17 мая Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
legendsofsails
legendsofsails ответил Danrog
   546 / 843
сегодня в 13:51
Зарплата не по работе.
в этой зоне бедствия, именуемой РФ, это обычное дело....
Союзник противников
Союзник противников ответил Ваня лучший
   25 / 843
18 мая в 10:14
Бедный Семак. У богатейшего Газпрома тренер почти нищий
Может именно на таких стимулах у нас и становятся чемпионами??? А Гончару Гинер третью нарезал,а тот ему весной по кокам врезал...
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 843
18 мая в 10:12
Ничего не понимаю,кто этот человек :Собственник половины "Рубина",назначающий генерального директора клуба,принадлежащего ему на паях и клянчущий потом у него себе самую высокую зарплату тренеров в РПЛ ,а сейчас ещё и желающий возглавить "один московский клуб"(ясно,что его аппетиты может потянуть только "Спартак",чего уж там!!!)??? Вот же муть какая...
Морозовский
Морозовский ответил Завтра
   7 / 843
18 мая в 06:54
Да потому что и Семак и Карпин - знают себе цену! У Семака она - 1,2 млн., только потому что его выбрали болельщики "Зенита", а не администрация. Уверен, сейчас точно вырастет зарплата у Сергея Богдановича. А у Карпина - 300 тысяч, и если она вырастет, то немного. А все ваши "свинюшные" перлы - смешны и выглядят вот так: "Карпен жи "сБрадаковец", поэтому такойжы благародный як наш наи-мега-турбо-пере-гига-ультра-тера-народнейший-ший "Спартак", паэтаму он зарабатывает 300 тыщ, а не 42 миллиарда тонн золота в день, как должен любой "Свинятовец", который стал "великим" как только въехал в тарасовку". Я, серьезно, не понимаю до сих пор, зачем люди сам себя выставляют в неприглядном свете. Это модно что-ли стало???
Ты тут самый модный!
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   69 / 843
17 мая в 19:06
Свиные платят физруку больше, чем Зенит тренеру чемпионов.
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
17 мая в 18:49
Зенит только на 5 месте по оплате, а тарасовка все ноет.
Ваня лучший
Ваня лучший
   108 / 843
17 мая в 17:11
Бедный Семак. У богатейшего Газпрома тренер почти нищий
VV V
VV V
   306 / 843
17 мая в 15:59
Туркмен-баши крут......
Danrog
Danrog
   99 / 843
17 мая в 15:41
Зарплата не по работе.
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил Jeck Denielse
   221 / 843
17 мая в 15:13
Сказки...домыслы...слухи... Никогда и нигде "Зенит" не оглашал зарплату Семака......
Она не может быть неизвестной как минимум для налоговой
kust07
kust07
   372 / 843
17 мая в 15:04
Туркменская мафия)
d_fincher
d_fincher
   194 / 843
17 мая в 14:30
По-моему 180 млн рублей в год - это сумасшествие какое-то. 50 тысяч в час.
trimetil
trimetil
   192 / 843
17 мая в 14:27
А почему Валера отдельно выделен?
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 843
17 мая в 14:03
Приятной паузы Курбану Бикеичу.
Заслужил.
Ruslik1982
Ruslik1982
   138 / 843
17 мая в 14:03
Валере не давайте читать эту новость
valt134
valt134
   139 / 843
17 мая в 13:43
А чего же паузу-то не взять? «Бабла» то уже настриг.
Nafnafik
Nafnafik
   86 / 843
17 мая в 13:42
Обычно высокооплачиваемые тренеры всегда побеждают, а не в пердив смотрят.
Bastardo
Bastardo
   392 / 843
17 мая в 13:41
Больше, меньше... Там все, кроме Адиева, получают минимум миллион рублей в месяц, тут ещё премиальные не посчитали. Ничего страшного в том, что Карпин получает меньше Аленичева или Федотова. Так же и с зарплатами Гончаренко, Кононова и Семака, они все на одном уровне, хотя Семаку на следующий сезон поднимут зп.
Пепс
Пепс
   181 / 843
17 мая в 13:17
Что значит уметь продать себя однако ... не каждому дано... кому не дано те и скулят
mangoх12
mangoх12
   26 / 843
17 мая в 13:10
вот торчок ненасытный , чуль ли не покомандке по долгам висели , Караденизу кидалово сделали , а сам гребет больше всех в лиге , а клуб уже на ладан дышит. Интресно он Абстену подкидывает что то за щенячую верность?
Завтра
Завтра ответил Морозовский
   142 / 843
17 мая в 13:10
Не, думаю, что Семак бы на такие условия не согласился.
Да потому что и Семак и Карпин - знают себе цену!
У Семака она - 1,2 млн., только потому что его выбрали болельщики "Зенита", а не администрация. Уверен, сейчас точно вырастет зарплата у Сергея Богдановича.
А у Карпина - 300 тысяч, и если она вырастет, то немного.

А все ваши "свинюшные" перлы - смешны и выглядят вот так:
"Карпен жи "сБрадаковец", поэтому такойжы благародный як наш наи-мега-турбо-пере-гига-ультра-тера-народнейший-ший "Спартак", паэтаму он зарабатывает 300 тыщ, а не 42 миллиарда тонн золота в день, как должен любой "Свинятовец", который стал "великим" как только въехал в тарасовку".

Я, серьезно, не понимаю до сих пор, зачем люди сам себя выставляют в неприглядном свете. Это модно что-ли стало???
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 843
17 мая в 13:05
Вот что волшебные чётки делают!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   58 / 843
17 мая в 13:04
БЕРДЫЕВ РЕШИЛ РАЗДЕТЬ РУБИН ПО ПОЛНОЙ !

ГЫ-ГЫ
Завтра
Завтра ответил ДСА
   142 / 843
17 мая в 13:01
Карпин по сути благотворительностью занимается.
Ахахахаха))) По сути, Карпин получает то, на что он способен)))
cska plus
cska plus
   3 / 843
17 мая в 13:01
Снова волерика обижают.
Завтра
Завтра ответил Морозовский
   142 / 843
17 мая в 12:59
Валера самый порядочный.
    Faustello
    Faustello
       23 / 843
    17 мая в 12:55
    Туркменский джентльмен удачи...
    CВИН
    CВИН
       279 / 843
    17 мая в 12:30
    вот свинство
    sihafazatron
    sihafazatron ответил Гавриленко
       119 / 843
    17 мая в 12:00
    Больше Кононова, а в таблице Олег Георгиевич выше.
    Ну, кононов топ тренер, пусть он у вас и работает до конца карьеры
    Гавриленко
    Гавриленко ответил sihafazatron
       34 / 843
    17 мая в 11:58
    Больше Кононова, а в таблице Олег Георгиевич выше.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100