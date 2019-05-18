Куртуа: «Я люблю играть, находясь под давлением»

Голкипер «Реала» поделился ожиданиями от заключительного матча сезона против «Бетиса».

Будет здорово доставить последнюю радость болельщикам в этом сезоне, отправиться в отпуск с победой и завершить год на мажорной ноте, чтобы готовиться к следующей кампании.

Мы тренируемся с большим энтузиазмом, поскольку понимаем, что это был не лучший сезон. Однако мы развиваемся, отдаем много сил на занятиях и стараемся подготовиться к следующему сезону.

Это отлично, что последний матч проведем на «Сантьяго Бернабеу». Играть на этом большом стадионе - это мечта. Когда стоишь на воротах и видишь «Бернабеу», он выглядит прекрасно. Ты получаешь адреналин, стремишься играть еще лучше. Это также давление, но я его люблю.