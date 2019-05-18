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Куртуа: «Я люблю играть, находясь под давлением»

18 мая 2019, 08:52
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 2Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от заключительного матча сезона против «Бетиса».

Будет здорово доставить последнюю радость болельщикам в этом сезоне, отправиться в отпуск с победой и завершить год на мажорной ноте, чтобы готовиться к следующей кампании.

Мы тренируемся с большим энтузиазмом, поскольку понимаем, что это был не лучший сезон. Однако мы развиваемся, отдаем много сил на занятиях и стараемся подготовиться к следующему сезону.

Это отлично, что последний матч проведем на «Сантьяго Бернабеу». Играть на этом большом стадионе - это мечта. Когда стоишь на воротах и видишь «Бернабеу», он выглядит прекрасно. Ты получаешь адреналин, стремишься играть еще лучше. Это также давление, но я его люблю.

Напомним, в матче с «Бетисом» не сыграет капитан «Реала» Серхио Рамос

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Все комментарии
Cules2013
Cules2013
   107 / 843
18 мая в 15:05
мы так и заметили по твоим ляпам в важных матчах. Куртуа то ещё трепло.
vastudio
vastudio
   453 / 843
18 мая в 13:28
А я думал рядом с детьми...)
handreb
handreb
   66 / 843
18 мая в 11:53
Все футболисты любят играть на полном стадионе.
Balanenok
Balanenok ответил cska plus
   92 / 843
18 мая в 10:55
А хрющи любят играть под газом.
Под бромантаном они любят.
cska plus
cska plus
   3 / 843
18 мая в 08:55
А хрющи любят играть под газом.
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