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Акинфеев проводит 600-й матч за ЦСКА

18 мая 2019, 17:10
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Сегодня ЦСКА принимает «Ахмат» в рамках 29-го тура РПЛ.

Для вратаря хозяев Игоря Акинфеева этот поединок стал 600-м в составе армейской команды. Пресс-служба москвичей уже поздравила своего футболиста:

Очередное достижение нашего капитана. Игорь Акинфеев сегодня проведет 600-й матч в составе ЦСКА — первым в истории клуба!

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Pan43r zzzz
   205 / 843
18 мая в 23:49
И кто лучше последние 5-7лет ? Не один год а все 7 лет. Селихов из Спартака один сезон сыграл хорошо а потом травмы пошли и играет не всегда уверено. Лодыгин один сезон сыграл лучше всех вратарей в России вместе взятых но потом поплыл и исчез с России. Джанаев засветился но до топ вратаря не дотягивает. Пока Лунёв неплохо играет посмотрим как он в лч себя проявит?
RIR68
RIR68
   195 / 843
18 мая в 23:08
поздравили Игоря на стадионе и пожелали удачи!!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   133 / 843
18 мая в 22:35
Поздравляю Анкифеева с таким достижением
drug01
drug01
   124 / 843
18 мая в 22:31
Пора давать звание майора!
STVA 1
STVA 1
   38 / 843
18 мая в 21:06
Это достижение , кто бы чего не говорил!
isamsn
isamsn ответил abrek123
   229 / 843
18 мая в 21:04
Одни рекорды у бедолаги ппц.. Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев, который вышел в стартовом составе сборной на товарищеский матч с Катаром, пропустил 71-й гол в 93 играх за национальную команду. 30-летний футболист пропустил при счёте 1:0 в пользу его команды с пенальти, когда точный удар нанёс нападающий катарцев Буалем Хухи. Таким образом, Акинфеев стал рекордсменом за всю историю отечественного футбола по количеству пропущенных мячей в сборной. Вратарь ЦСКА обошёл по этому показателю Рината Дасаева (91 матч) и Льва Яшина (74 матча), которые завершили выступления за сборную на отметке 70 пропущенных мячей. Акинфеев увеличил антирекорд Лиги Чемпионов, пропустив в 43 матчах подряд.В ходе работы над рекордом, Игорь пропустил 82 голов в 43 матчах. Его предшественник, кстати, которого он опередил в антирекорде еще в 2013 году, голландец Роналд Ваттерс, остановился на 16 матчах, которые не смог завершить всухую. Получается, Игорь переплюнул его достижение уже в два раза и с каждым матчем увеличивает отрыв... Рекодсменом стал и весь ПФК ЦСКА, который побил антирекорд «Спартака», пропустив в 25-м матче Лиги чемпионов кряду. Такие рекорды сотню лет походу некому не побить, а может и тысячу)))
Ты хоть уделайся от своей злобной и поносной аналитики. Это 62о видимо только тебя и греет. Всё равно в России вратаря лучше не было и не скоро будет. Да и в мире единицы...
Великолепный
Великолепный
   366 / 843
18 мая в 20:41
Поздравляю Игорька с великолепной цифрой

600 матчей за ЦСКА
Николай Еремеев
Николай Еремеев
   328 / 843
18 мая в 19:46
Молодец. так держать, Игорек , а на счет упоминания злопыхателей про 43 - ну не сыграл на ноль в этих матчах в ЛЧ ни разу , ну и что , не команда же эти матчи проиграла подряд - это не трагедия - удел вратарей пропускать мячи, либо сыграть на ноль !
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Союзник противников
   11 / 843
18 мая в 18:54
Привет,Назар! Второго не надо...Пришли честолюбивые дублёры,дай бог им всем подобного достичь!
Пока только Сафонов впечатляет. Но ему еще набираться и набираться опыта.
А для меня, как ни крути, Игорян вратарь № 1, долгой ему карьеры и здоровья !
Союзник противников
Союзник противников ответил NAZAR 007
   25 / 843
18 мая в 18:48
Удачи, Игорь и далее в карьере, и долголетия в футболе ! И обязательно вернуться в сборную страны, вратарь № 1 !
Привет,Назар! Второго не надо...Пришли честолюбивые дублёры,дай бог им всем подобного достичь!
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 843
18 мая в 18:47
    Томик
    Томик
       137 / 843
    18 мая в 18:28
      Absinthe3
      Absinthe3 ответил Snake Plissken
         62 / 843
      18 мая в 18:27
      Тарасовка - это не вся Россия
      Так я не писал про Тарасовку) Вся Россия стыдится!
      Snake Plissken
      Snake Plissken ответил Absinthe3
         82 / 843
      18 мая в 18:24
      Чему умиляется Цска, того стыдится вся Россия)
      Тарасовка - это не вся Россия
      Бабушка Маня
      Бабушка Маня
         404 / 843
      18 мая в 18:11
      Даёшь без пропущенных мячей!
      abrek123
      abrek123
         121 / 843
      18 мая в 18:02
      Одни рекорды у бедолаги ппц..

      Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев, который вышел в стартовом составе сборной на товарищеский матч с Катаром, пропустил 71-й гол в 93 играх за национальную команду.

      30-летний футболист пропустил при счёте 1:0 в пользу его команды с пенальти, когда точный удар нанёс нападающий катарцев Буалем Хухи. Таким образом, Акинфеев стал рекордсменом за всю историю отечественного футбола по количеству пропущенных мячей в сборной. Вратарь ЦСКА обошёл по этому показателю Рината Дасаева (91 матч) и Льва Яшина (74 матча), которые завершили выступления за сборную на отметке 70 пропущенных мячей.

      Акинфеев увеличил антирекорд Лиги Чемпионов, пропустив в 43 матчах подряд.В ходе работы над рекордом, Игорь пропустил 82 голов в 43 матчах.

      Его предшественник, кстати, которого он опередил в антирекорде еще в 2013 году, голландец Роналд Ваттерс, остановился на 16 матчах, которые не смог завершить всухую. Получается, Игорь переплюнул его достижение уже в два раза и с каждым матчем увеличивает отрыв...

      Рекодсменом стал и весь ПФК ЦСКА, который побил антирекорд «Спартака», пропустив в 25-м матче Лиги чемпионов кряду.

      Такие рекорды сотню лет походу некому не побить, а может и тысячу)))
      Pan43r zzzz
      Pan43r zzzz ответил Jeck Denielse
      18 мая в 17:55
      Удачи и долгой карьеры капитану...лучшему киперу страны последних 15-ти лет....и просто отличному парню !!!!!!!!!!!
      Ну тут большое преувеличение , что лучший кипер последних 15-ти лет.Последние лет 5-7 он иногда делал такие косяки , что назвать его лучшем кипером России язык не поворачивается.
      Взять в пример Филимонова за один косяк с Украиной его проклила вся страна.
      Евгений Быстров
      Евгений Быстров
         245 / 843
      18 мая в 17:40
      Круто!!!
      Vasya Oblomov
      Vasya Oblomov
         201 / 843
      18 мая в 17:37
      поздравляем!
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         4 / 843
      18 мая в 17:35
      Удачи и долгой карьеры капитану...лучшему киперу страны последних 15-ти лет....и просто отличному парню !!!!!!!!!!!
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         9 / 843
      18 мая в 17:33
      Удачи Игорю!!!
      Но смену готовить надо!!!
      Absinthe3
      Absinthe3
         62 / 843
      18 мая в 17:32
      Чему умиляется Цска, того стыдится вся Россия)
      Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
      Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
         15 / 843
      18 мая в 17:27
      Не 43-ри, конечно, но тоже число весомое.
      А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
      А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
         29 / 843
      18 мая в 17:27
      Сухаря Игорю в юбилейном матче.
      NAZAR 007
      NAZAR 007
         11 / 843
      18 мая в 17:26
      Удачи, Игорь и далее в карьере, и долголетия в футболе !

      И обязательно вернуться в сборную страны, вратарь № 1 !
      cska plus
      cska plus
         3 / 843
      18 мая в 17:26
      Поздравляем Игоря, но нужна победа.
      Absinthe3
      Absinthe3
         62 / 843
      18 мая в 17:25
      Гордость Цска - позор России - любимец Европы)
      Озеров
      Озеров
         43 / 843
      18 мая в 17:23
      Осталось только Ахмату

      Поздравить великолепного с юбилеем
      fanilich
      fanilich
         220 / 843
      18 мая в 17:22
      600 игр удается сыграть великим,к которым можно причислить и Акинфеева
      Alladins
      Alladins ответил parallels
         100 / 843
      18 мая в 17:22
      стыдно за спартак, у них таких легенд нет, одни дезеувы и номер 8.
      У них Сучек станет легендой.
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