Акинфеев проводит 600-й матч за ЦСКА

Сегодня ЦСКА принимает «Ахмат» в рамках 29-го тура РПЛ.
Для вратаря хозяев Игоря Акинфеева этот поединок стал 600-м в составе армейской команды. Пресс-служба москвичей уже поздравила своего футболиста:
Очередное достижение нашего капитана. Игорь Акинфеев сегодня проведет 600-й матч в составе ЦСКА — первым в истории клуба!
600 матчей за ЦСКА
600 матчей за ЦСКА
А для меня, как ни крути, Игорян вратарь № 1, долгой ему карьеры и здоровья !
А для меня, как ни крути, Игорян вратарь № 1, долгой ему карьеры и здоровья !
Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев, который вышел в стартовом составе сборной на товарищеский матч с Катаром, пропустил 71-й гол в 93 играх за национальную команду.
30-летний футболист пропустил при счёте 1:0 в пользу его команды с пенальти, когда точный удар нанёс нападающий катарцев Буалем Хухи. Таким образом, Акинфеев стал рекордсменом за всю историю отечественного футбола по количеству пропущенных мячей в сборной. Вратарь ЦСКА обошёл по этому показателю Рината Дасаева (91 матч) и Льва Яшина (74 матча), которые завершили выступления за сборную на отметке 70 пропущенных мячей.
Акинфеев увеличил антирекорд Лиги Чемпионов, пропустив в 43 матчах подряд.В ходе работы над рекордом, Игорь пропустил 82 голов в 43 матчах.
Его предшественник, кстати, которого он опередил в антирекорде еще в 2013 году, голландец Роналд Ваттерс, остановился на 16 матчах, которые не смог завершить всухую. Получается, Игорь переплюнул его достижение уже в два раза и с каждым матчем увеличивает отрыв...
Рекодсменом стал и весь ПФК ЦСКА, который побил антирекорд «Спартака», пропустив в 25-м матче Лиги чемпионов кряду.
Такие рекорды сотню лет походу некому не побить, а может и тысячу)))
Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев, который вышел в стартовом составе сборной на товарищеский матч с Катаром, пропустил 71-й гол в 93 играх за национальную команду.
30-летний футболист пропустил при счёте 1:0 в пользу его команды с пенальти, когда точный удар нанёс нападающий катарцев Буалем Хухи. Таким образом, Акинфеев стал рекордсменом за всю историю отечественного футбола по количеству пропущенных мячей в сборной. Вратарь ЦСКА обошёл по этому показателю Рината Дасаева (91 матч) и Льва Яшина (74 матча), которые завершили выступления за сборную на отметке 70 пропущенных мячей.
Акинфеев увеличил антирекорд Лиги Чемпионов, пропустив в 43 матчах подряд.В ходе работы над рекордом, Игорь пропустил 82 голов в 43 матчах.
Его предшественник, кстати, которого он опередил в антирекорде еще в 2013 году, голландец Роналд Ваттерс, остановился на 16 матчах, которые не смог завершить всухую. Получается, Игорь переплюнул его достижение уже в два раза и с каждым матчем увеличивает отрыв...
Рекодсменом стал и весь ПФК ЦСКА, который побил антирекорд «Спартака», пропустив в 25-м матче Лиги чемпионов кряду.
Такие рекорды сотню лет походу некому не побить, а может и тысячу)))
Взять в пример Филимонова за один косяк с Украиной его проклила вся страна.
Взять в пример Филимонова за один косяк с Украиной его проклила вся страна.
Но смену готовить надо!!!
Но смену готовить надо!!!
И обязательно вернуться в сборную страны, вратарь № 1 !
И обязательно вернуться в сборную страны, вратарь № 1 !
Поздравить великолепного с юбилеем
Поздравить великолепного с юбилеем