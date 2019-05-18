Акинфеев проводит 600-й матч за ЦСКА

18 мая 2019, 17:10

Сегодня ЦСКА принимает «Ахмат» в рамках 29-го тура РПЛ .

Для вратаря хозяев этот поединок стал 600-м в составе армейской команды. Пресс-служба москвичей уже поздравила своего футболиста: