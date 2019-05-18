«Оренбург» увозит из Уфы три очка

«Оренбург» одержал выездную победу над «Уфой» в матче 29-го тура РПЛ.
За тур до финиша сезона оренбуржцы поднялись на 7-ю строчку, «Уфа» остается на 14-м месте и сыграет в переходных матчах.
Уфа, стадион «Нефтяник»
«Уфа» - «Оренбург» 0:2 (0:1)
Голы: Рикарду Алвеш 15, Мишкич 87
«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Неделчару, Йокич, Карп (Салатич 46), Тилль, Живоглядов, Слай, Вомбергар (Бизяк 66), Сысуев (Алиев 37)
Главный тренер: Евсеев Вадим.
«Оренбург»: Фролов, Козлов, Сиваков, Шахов, Терехов, Малых, Рикарду Алвеш, Попович, Мишкич, Деспотович, Сутормин (Афонин 90+2)
Главный тренер: Федотов Владимир В.
Предупреждения: Салатич 73, Аликин 83
Судья: Матюнин Алексей.
В другом матче дня сыграют ЦСКА и «Ахмат».
Все равно кто это будет. Главное этот клубишкоотправить своих игроков обороняться в пердив
Все равно кто это будет. Главное этот клубишкоотправить своих игроков обороняться в пердив
Сверхдостойное выступление для новичка Лиги !!!
11 побед...(для сравнения у ЦСКА 12)
37 голов...(для сравнения у Спартака 34)
Вишенкой на верхушку праздничного торта в честь успешного выступления - будет победа в последнем туре...!!!
Удачи Оренбург !!!!!!!!!!!!!!!!!
Федотов - без комментариев...один из лучших тренеров Лиги.....
Сверхдостойное выступление для новичка Лиги !!!
11 побед...(для сравнения у ЦСКА 12)
37 голов...(для сравнения у Спартака 34)
Вишенкой на верхушку праздничного торта в честь успешного выступления - будет победа в последнем туре...!!!
Удачи Оренбург !!!!!!!!!!!!!!!!!
Федотов - без комментариев...один из лучших тренеров Лиги.....
Ему в Пердиве года три побарахтаться, может что и получится.
А Федотов - готовый тренер топ-уровня, почему его не приглашают ?
Ему в Пердиве года три побарахтаться, может что и получится.
А Федотов - готовый тренер топ-уровня, почему его не приглашают ?
Томь настолько не хочет в вышку, что 16 побед одержала??? Вот мазохисты-то, прости господи :)))
Томь настолько не хочет в вышку, что 16 побед одержала??? Вот мазохисты-то, прости господи :)))