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«Оренбург» увозит из Уфы три очка

18 мая 2019, 15:53
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Оренбург» одержал выездную победу над «Уфой» в матче 29-го тура РПЛ.

За тур до финиша сезона оренбуржцы поднялись на 7-ю строчку, «Уфа» остается на 14-м месте и сыграет в переходных матчах.

Уфа, стадион «Нефтяник»

«Уфа» - «Оренбург» 0:2 (0:1)
Голы: Рикарду Алвеш 15, Мишкич 87

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Неделчару, Йокич, Карп (Салатич 46), Тилль, Живоглядов, Слай, Вомбергар (Бизяк 66), Сысуев (Алиев 37)
Главный тренер: Евсеев Вадим.

«Оренбург»: Фролов, Козлов, Сиваков, Шахов, Терехов, Малых, Рикарду Алвеш, Попович, Мишкич, Деспотович, Сутормин (Афонин 90+2)
Главный тренер: Федотов Владимир В.

Предупреждения: Салатич 73, Аликин 83

Судья: Матюнин Алексей.

В другом матче дня сыграют ЦСКА и «Ахмат».

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Все комментарии
Stiv28
Stiv28
19 мая в 05:59
Поздравления Оренбургу!
1 команда
1 команда
   94 / 843
18 мая в 20:28
Оренбург сегодня был хорош.
Sergey Z
Sergey Z
   147 / 843
18 мая в 20:00
Оренбург с победой!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   276 / 843
18 мая в 19:21
надеюсь, что в стыках команда ФНЛ пройдет Уфу
Все равно кто это будет. Главное этот клубишкоотправить своих игроков обороняться в пердив
Контуженый
Контуженый ответил Jeck Denielse
   634 / 843
18 мая в 18:32
Браво Оренбург !!!!!!!!!!!!! Сверхдостойное выступление для новичка Лиги !!! 11 побед...(для сравнения у ЦСКА 12) 37 голов...(для сравнения у Спартака 34) Вишенкой на верхушку праздничного торта в честь успешного выступления - будет победа в последнем туре...!!! Удачи Оренбург !!!!!!!!!!!!!!!!! Федотов - без комментариев...один из лучших тренеров Лиги.....
    Balanenok
    Balanenok
       92 / 843
    18 мая в 18:11
    Оренбург с победой!
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
       464 / 843
    18 мая в 18:10
    молодцы.
    beefs
    beefs
       169 / 843
    18 мая в 17:55
    Оренбург впечатлил..
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       133 / 843
    18 мая в 17:31
    Поздравляю Оренбург
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       4 / 843
    18 мая в 17:26
    Браво Оренбург !!!!!!!!!!!!!

    Сверхдостойное выступление для новичка Лиги !!!

    11 побед...(для сравнения у ЦСКА 12)
    37 голов...(для сравнения у Спартака 34)

    Вишенкой на верхушку праздничного торта в честь успешного выступления - будет победа в последнем туре...!!!

    Удачи Оренбург !!!!!!!!!!!!!!!!!

    Федотов - без комментариев...один из лучших тренеров Лиги.....
    Oleg1956
    Oleg1956 ответил Ваня лучший
       555 / 843
    18 мая в 17:13
    В прошлом году Оренбург у Хабаровск тоже не был проблемой. Однако Ска в РПЛ, а Оренбург в ФНЛ
    Так я и написал если сами не захотят.
    Пупсятко
    Пупсятко
       104 / 843
    18 мая в 17:08
    Оренбург с победой!
    Сергей Эпоха
    Сергей Эпоха
       187 / 843
    18 мая в 17:06
    Трудно будет Уфе, удачи Евсеев
    Андрей Вишняков
    Андрей Вишняков
       37 / 843
    18 мая в 16:57
    Федотову не нужно уходить в разваливающийся рубин.
    drug01
    drug01
       124 / 843
    18 мая в 16:53
    Важная, победа!
    EAGuar As
    EAGuar As
       40 / 843
    18 мая в 16:41
    С победой Оренбург .
    Danrog
    Danrog
       99 / 843
    18 мая в 16:41
    Оренбургу осталось унизить свиней в заключительном матче и сезон можно считать удачным.
    Caniggia
    Caniggia
       42 / 843
    18 мая в 16:35
    Казалось бы Оренбургу ничего не надо, а Уфа вгрызается в каждое очко, но Оренбург побеждает в гостях! И они (Оренбург) ещё хотят сменить своего тренера! Что-то вообще непонятно...
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT ответил nikoladolgov
       396 / 843
    18 мая в 16:29
    Евсеев - игрочишка то средненький, даже по меркам РПЛ, а как тренер ваще никакой. Ему в Пердиве года три побарахтаться, может что и получится. А Федотов - готовый тренер топ-уровня, почему его не приглашают ?
    Тренеришко, а связи неплохие))
    mihaluch
    mihaluch
       53 / 843
    18 мая в 16:29
    В прошлом Уфу тренировал Семак,а ныне кто?
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил 1 команда
       108 / 843
    18 мая в 16:25
      1 команда
      1 команда ответил Ваня лучший
         94 / 843
      18 мая в 16:19
      В прошлом году Оренбург у Хабаровск тоже не был проблемой. Однако Ска в РПЛ, а Оренбург в ФНЛ
      Что написал сам понял?
      nikoladolgov
      nikoladolgov
         305 / 843
      18 мая в 16:17
      Евсеев - игрочишка то средненький, даже по меркам РПЛ, а как тренер ваще никакой.
      Ему в Пердиве года три побарахтаться, может что и получится.
      А Федотов - готовый тренер топ-уровня, почему его не приглашают ?
      А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
      А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
         29 / 843
      18 мая в 16:15
      Оренбург укрепился в середине.
      kust07
      kust07
         372 / 843
      18 мая в 16:15
      Вяло Уфа сыграла.
      cska plus
      cska plus
         3 / 843
      18 мая в 16:14
      Уфе удачи в стыках.
      post-navigator
      post-navigator ответил mat73
         249 / 843
      18 мая в 16:13
      Уфа слила этот матч, чтоб остаться на 14 месте и выйти в стыках на Томь, которая и сама не хочет в Вышку.
      Женская трибуна в Уфе это "решение" поддерживает?
      Томь настолько не хочет в вышку, что 16 побед одержала??? Вот мазохисты-то, прости господи :)))
      mat73
      mat73
         641 / 843
      18 мая в 16:11
      Уфа слила этот матч, чтоб остаться на 14 месте и выйти в стыках на Томь, которая и сама не хочет в Вышку.
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил Oleg1956
         108 / 843
      18 мая в 16:08
      В прошлом году Оренбург у Хабаровск тоже не был проблемой. Однако Ска в РПЛ, а Оренбург в ФНЛ
      Kuvkil
      Kuvkil
         713 / 843
      18 мая в 16:07
      Молодцы Оренбург!
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