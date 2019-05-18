«Боруссия» Д победила в Менхенгладбахе

В рамках 34-го тура Бундеслиги «Боруссия» Д добыла выездную победу, но этого не хватило команде для чемпионства.
«Шмели» заняли 2 место в турнирной таблице (76 очков), а менхенгладбахцы расположились на 5 позиции (55 пунктов).
Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк
«Боруссия М»- «Боруссия Д» 0:2 (0:1)
Голы: Санчо 45, Ройс 54
«Боруссия»: Зоммер, Бейер, Гинтер, Эльведи, Вендт, Денис Закариа, Крамер (Штробль 63), Хофманн, Траоре (Плеа 66), Дрмич, Азар (Херрманн 75)
Главный тренер: Хеккинг Дитер.
«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Вайгль, Аканджи, Геррейру, Витсель, Дилейни, Санчо (Дахуд 87), Ройс (Шмельцер 83), Пулишич, Гетце (Алькасер 75)
Главный тренер: Фавр Люсьен.
Предупреждения: Крамер 15, Дилейни 32
Судья: Грефе Мануэль.
В другом матче тура «Бавария» дома обыграла «Айнтрахт».
Крису спасибо за игру в Дортмунде, удачи в Челси! Надеюсь, что ещё увидим его в жёлто-чёрной футболке, благо возвращенцы у нас уже были.
Крису спасибо за игру в Дортмунде, удачи в Челси! Надеюсь, что ещё увидим его в жёлто-чёрной футболке, благо возвращенцы у нас уже были.
Барселона еще хуже.
Барселона еще хуже.
Матч в Бремене квинтэссенция сезона, Типичный постклопповский Дортмунд.
Матч в Бремене квинтэссенция сезона, Типичный постклопповский Дортмунд.