ГлавнаяНовости

«Боруссия» Д победила в Менхенгладбахе

18 мая 2019, 18:22
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)0 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

В рамках 34-го тура Бундеслиги «Боруссия» Д добыла выездную победу, но этого не хватило команде для чемпионства.

«Шмели» заняли 2 место в турнирной таблице (76 очков), а менхенгладбахцы расположились на 5 позиции (55 пунктов).

Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк

«Боруссия М»- «Боруссия Д» 0:2 (0:1)
Голы: Санчо 45, Ройс 54

«Боруссия»: Зоммер, Бейер, Гинтер, Эльведи, Вендт, Денис Закариа, Крамер (Штробль 63), Хофманн, Траоре (Плеа 66), Дрмич, Азар (Херрманн 75)
Главный тренер: Хеккинг Дитер.

«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Вайгль, Аканджи, Геррейру, Витсель, Дилейни, Санчо (Дахуд 87), Ройс (Шмельцер 83), Пулишич, Гетце (Алькасер 75)
Главный тренер: Фавр Люсьен.

Предупреждения: Крамер 15, Дилейни 32

Судья: Грефе Мануэль.

В другом матче тура «Бавария» дома обыграла «Айнтрахт».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Бейтар» обыграл «Атлетико» в товарищеском матче
Вчера, 22:05 Комментарии5
«Милан» приблизился к зоне ЛЧ и другие результаты 37-го тура Серии А
20 мая Комментарии7
«Лацио» и «Болонья» забили друг другу по три мяча
20 мая ВидеоКомментарии5
«Рубин» и «Анжи» разошлись миром
20 мая Комментарии85
«Ювентус» и «Аталанта» обменялись голами
19 мая ВидеоКомментарии58
«Интер» пропустил четыре мяча от «Наполи»
19 мая Комментарии33
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил RMUKMU
   244 / 840
18 мая в 19:00
Проиграли титул сами себе. Везли Баварии 9 очков, но во второй половине Фавр ожидаемо посыпался. Матч в Бремене квинтэссенция сезона, Типичный постклопповский Дортмунд.
Таких квинтэссенций было много - Хоффенхайм, Майнц, Герта (в первом круге), Шальке, Штуттгарт, указанный Вердер и т.д. Везде одни и те же ошибки. И если иногда удавалось отскакивать (как с Майнцем и Штуттгартом), то работы над ошибками не было никакой. Из матча в матчи одни и те же грабли.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   244 / 840
18 мая в 18:57
Всё написал в теме про чемпионство Баварии. Добавить нечего.

Крису спасибо за игру в Дортмунде, удачи в Челси! Надеюсь, что ещё увидим его в жёлто-чёрной футболке, благо возвращенцы у нас уже были.
loko7
loko7
   210 / 840
18 мая в 18:50
Дортмундцы сами не стали чемпионами и другую Боруссию без Лиги чемпионов оставили.
Apsny
Apsny
   218 / 840
18 мая в 18:38
    RMUKMU
    RMUKMU
       171 / 840
    18 мая в 18:28
    Проиграли титул сами себе. Везли Баварии 9 очков, но во второй половине Фавр ожидаемо посыпался.
    Матч в Бремене квинтэссенция сезона, Типичный постклопповский Дортмунд.
    Alladins
    Alladins
       101 / 840
    18 мая в 18:24
    Боруссию с победой!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100