«Боруссия» Д победила в Менхенгладбахе

18 мая 2019, 18:22

В рамках 34-го тура Бундеслиги «Боруссия» Д добыла выездную победу, но этого не хватило команде для чемпионства.

«Шмели» заняли 2 место в турнирной таблице (76 очков), а менхенгладбахцы расположились на 5 позиции (55 пунктов).

Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк

«Боруссия М»- «Боруссия Д» 0:2 (0:1)

Голы: Санчо 45, Ройс 54

«Боруссия»: Зоммер, Бейер, Гинтер, Эльведи, Вендт, Денис Закариа, Крамер (Штробль 63), Хофманн, Траоре (Плеа 66), Дрмич, Азар (Херрманн 75)

Главный тренер: Хеккинг Дитер.

«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Вайгль, Аканджи, Геррейру, Витсель, Дилейни, Санчо (Дахуд 87), Ройс (Шмельцер 83), Пулишич, Гетце (Алькасер 75)

Главный тренер: Фавр Люсьен.

Предупреждения: Крамер 15, Дилейни 32

Судья: Грефе Мануэль.

В другом матче тура «Бавария» дома обыграла «Айнтрахт».