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«Атлетико» избежал поражения от «Леванте» в прощальном матче Гризманна

18 мая 2019, 15:53
ЛевантеЛоготип футбольный клуб Леванте (Валенсия)2 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Леванте» и «Атлетико» сыграли вничью в заключительном туре чемпионата Испании. Стоит отметить, что это был последний поединок Антуана Гризманна и Диего Година в футболке мадридского клуба. Также интересно, что счет в матче сравнял 18-летний нападающий «Атлетико» Серхио Камельо, для которого эта игра стала дебютной в основном составе команды.

«Матрасники» закончили сезон на 2-й строчке в турнирной таблице, «Леванте» - 14-й.

Валенсия, стадион «Сьютат де Валенсия»

«Леванте» - «Атлетико» 2:2 (2:0)
Голы: Кабако 6, Марти 36 - Родриго Эрнандес 68, Камельо 79

«Леванте»: Коке, Кабако, Везу, Чема, Лопес (Моралес 78), Рочина (Мансанара 33), Кампанья, Барди, Луна (Саймон 73), Марти, Двамена
Главный тренер: Лопес Пако.

«Атлетико»: Адан, Хуанфран, Годин, Франсиско Монтеро (Мольехо 75), Филипе Луис, Лемар (Витоло 63), Партей (Камельо 46), Родриго Эрнандес, Коке, Корреа, Гризманн
Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждение: Франсиско Монтеро 39

Удаление: Корреа 51

Судья: Иглесиас Вильянуэва Игнасио.

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Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik
   86 / 843
18 мая в 20:31
Атлетико отбывал номер.
Букмекер920
Букмекер920
   447 / 843
18 мая в 19:12
Прощай Антон, всегда считал, что ты ни о чем!
ЮЗИК
ЮЗИК
   241 / 843
18 мая в 18:52
Здесь прощаются, а там уже не принемают
Навуходоносор ll
Навуходоносор ll
   364 / 843
18 мая в 18:48
Гризманн решил заниматься богослужением.
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
18 мая в 17:16
Матч получился товарищеский.
Nimbles
Nimbles ответил вячеслав остапенко
   33 / 843
18 мая в 16:59
Это хороший результат для Атлетико
В каком смысле хороший?
112910315
112910315 ответил CВИН
   2 / 843
18 мая в 16:56
«Матрасники» закончили сезон на 2-й строчке в турнирной таблице, «Леванте» - 14-й. но то что отскочили все кричат браво)
Проигрывая 2 0 с 36й минуты, затем оставшись вдесятером с 51й минуты, сыграв в итоге вничью, эта команда, тренер заслуживают, чтобы им кричали браво!
CВИН
CВИН
   279 / 843
18 мая в 16:38
«Матрасники» закончили сезон на 2-й строчке в турнирной таблице, «Леванте» - 14-й.
но то что отскочили все кричат браво)
112910315
112910315
   2 / 843
18 мая в 16:35
Симеоне-Respect.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   133 / 843
18 мая в 16:28
Это хороший результат для Атлетико
post-navigator
post-navigator
   249 / 843
18 мая в 16:18
Напрасно, Антуан, ой напрасно...
cska plus
cska plus
   3 / 843
18 мая в 16:13
Классная игра, одно удовольствие.
Colchoneros
Colchoneros
   54 / 843
18 мая в 16:07
Браво Атлетико Мадрид!
severnyj84
severnyj84
   87 / 843
18 мая в 16:01
Играли по принципу - игра ничего не решает.
баба яга ЗА
баба яга ЗА
   250 / 843
18 мая в 15:58
Атлетико команда с я.цами
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