«Атлетико» избежал поражения от «Леванте» в прощальном матче Гризманна

18 мая 2019, 15:53

«Леванте» и «Атлетико» сыграли вничью в заключительном туре чемпионата Испании. Стоит отметить, что это был последний поединок и в футболке мадридского клуба. Также интересно, что счет в матче сравнял 18-летний нападающий «Атлетико» , для которого эта игра стала дебютной в основном составе команды.

«Матрасники» закончили сезон на 2-й строчке в турнирной таблице, «Леванте» - 14-й.

Валенсия, стадион «Сьютат де Валенсия»

«Леванте» - «Атлетико» 2:2 (2:0)

Голы: Кабако 6, Марти 36 - Родриго Эрнандес 68, Камельо 79

«Леванте»: Коке, Кабако, Везу, Чема, Лопес (Моралес 78), Рочина (Мансанара 33), Кампанья, Барди, Луна (Саймон 73), Марти, Двамена

Главный тренер: Лопес Пако.

«Атлетико»: Адан, Хуанфран, Годин, Франсиско Монтеро (Мольехо 75), Филипе Луис, Лемар (Витоло 63), Партей (Камельо 46), Родриго Эрнандес, Коке, Корреа, Гризманн

Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждение: Франсиско Монтеро 39

Удаление: Корреа 51

Судья: Иглесиас Вильянуэва Игнасио.