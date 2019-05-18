«Атлетико» избежал поражения от «Леванте» в прощальном матче Гризманна

«Леванте» и «Атлетико» сыграли вничью в заключительном туре чемпионата Испании. Стоит отметить, что это был последний поединок Антуана Гризманна и Диего Година в футболке мадридского клуба. Также интересно, что счет в матче сравнял 18-летний нападающий «Атлетико» Серхио Камельо, для которого эта игра стала дебютной в основном составе команды.
«Матрасники» закончили сезон на 2-й строчке в турнирной таблице, «Леванте» - 14-й.
Валенсия, стадион «Сьютат де Валенсия»
«Леванте» - «Атлетико» 2:2 (2:0)
Голы: Кабако 6, Марти 36 - Родриго Эрнандес 68, Камельо 79
«Леванте»: Коке, Кабако, Везу, Чема, Лопес (Моралес 78), Рочина (Мансанара 33), Кампанья, Барди, Луна (Саймон 73), Марти, Двамена
Главный тренер: Лопес Пако.
«Атлетико»: Адан, Хуанфран, Годин, Франсиско Монтеро (Мольехо 75), Филипе Луис, Лемар (Витоло 63), Партей (Камельо 46), Родриго Эрнандес, Коке, Корреа, Гризманн
Главный тренер: Симеоне Диего.
Предупреждение: Франсиско Монтеро 39
Удаление: Корреа 51
Судья: Иглесиас Вильянуэва Игнасио.
но то что отскочили все кричат браво)
но то что отскочили все кричат браво)