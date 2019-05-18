«Бавария» разгромила «Айнтрахт» и стала чемпионом Германии

«Бавария» в заключительном туре чемпионата Германии разгромила «Айнтрахт» и завоевала чемпионский титул.
Мюнхен, стадион Альянц Арена
«Бавария» - «Айнтрахт» 5:1 (1:0)
Голы: Коман 4, Алаба 53, Ренату Санчеш 58, Рибери 72, Роббен 78 - Аллер 50
«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Алькантара, Горецка (Ренату Санчеш 37), Гнабри (Роббен 67), Мюллер, Коман (Рибери 61), Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.
«Айнтрахт»: Трапп, Абрахам, Хасэбе, Хинтереггер, Да Коста, Фернандеш, Де Гузман (Аллер 46), Костич, Гачинович, Йович, Ребич (Торро 64)
Главный тренер: Хюттер Адольф.
Предупреждения: Хинтереггер 36, Хасэбе 51, Алькантара 69, Рибери 73
Судья: Штегеманн Саша.
В параллельном матче дортмундская «Боруссия» победила в Менхенгладбахе.
аха-ха)
аха-ха)
В такой тяжёлый для себя сезон сумели выиграть!!!
А БД некчемная, которая не воспользовалась потерями БМ!!!
В такой тяжёлый для себя сезон сумели выиграть!!!
А БД некчемная, которая не воспользовалась потерями БМ!!!
И так грустно что больше не будет РоРи эх, закончилась эпоха великих игроков, и как приятно было вновь увидеть легенд Баварии, ухх аж слов нет, с победой нас всех, браво.
И так грустно что больше не будет РоРи эх, закончилась эпоха великих игроков, и как приятно было вновь увидеть легенд Баварии, ухх аж слов нет, с победой нас всех, браво.
Удачи Рибери, Роббену и Рафинье
Удачи Рибери, Роббену и Рафинье
Кстати на минуточку, Роббен стал 12 кратным чемпионом 4-х чемпионатов Европы. Уникальное достижение в нынешние времена.
Надеюсь Арьен не покинет Европу.
Кстати на минуточку, Роббен стал 12 кратным чемпионом 4-х чемпионатов Европы. Уникальное достижение в нынешние времена.
Надеюсь Арьен не покинет Европу.
небольшую интригу, сами и сняли сегодня все вопросы ! )
небольшую интригу, сами и сняли сегодня все вопросы ! )
Бавария же была плоха в этом сезоне, самая слабая со времён Ван Гаала. Просто совершила на одну ошибку меньше, чем Дортмунд. Повторюсь уже в сотый раз - обе команды своей игрой титула не заслуживали в этом году. И эта ситуация, когда Бавария с таким не убедительным футболом раз за разом берёт салатницу, чемпионату на пользу не идёт. Надеюсь, что в следующем сезоне мы свои ошибки, наконец-то, учтём, и представленным шансом распорядимся лучше. Но самое обидное - такого шанса в следующем году может и не быть.
А Айнтрахту удачи в ЛЕ. Надеюсь, что всех своих лидеров он не потеряет.
Бавария же была плоха в этом сезоне, самая слабая со времён Ван Гаала. Просто совершила на одну ошибку меньше, чем Дортмунд. Повторюсь уже в сотый раз - обе команды своей игрой титула не заслуживали в этом году. И эта ситуация, когда Бавария с таким не убедительным футболом раз за разом берёт салатницу, чемпионату на пользу не идёт. Надеюсь, что в следующем сезоне мы свои ошибки, наконец-то, учтём, и представленным шансом распорядимся лучше. Но самое обидное - такого шанса в следующем году может и не быть.
А Айнтрахту удачи в ЛЕ. Надеюсь, что всех своих лидеров он не потеряет.
Если бы (да кабы) не посыпались в последние 2 месяца, то выиграли бы ЛЕ и стали 4-ми в Бундеслиге.
Если бы (да кабы) не посыпались в последние 2 месяца, то выиграли бы ЛЕ и стали 4-ми в Бундеслиге.