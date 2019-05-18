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«Бавария» разгромила «Айнтрахт» и стала чемпионом Германии

18 мая 2019, 18:22
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 1Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

«Бавария» в заключительном туре чемпионата Германии разгромила «Айнтрахт» и завоевала чемпионский титул.

Мюнхен, стадион Альянц Арена

«Бавария» - «Айнтрахт» 5:1 (1:0)
Голы: Коман 4, Алаба 53, Ренату Санчеш 58, Рибери 72, Роббен 78 - Аллер 50

«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Алькантара, Горецка (Ренату Санчеш 37), Гнабри (Роббен 67), Мюллер, Коман (Рибери 61), Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.

«Айнтрахт»: Трапп, Абрахам, Хасэбе, Хинтереггер, Да Коста, Фернандеш, Де Гузман (Аллер 46), Костич, Гачинович, Йович, Ребич (Торро 64)
Главный тренер: Хюттер Адольф.

Предупреждения: Хинтереггер 36, Хасэбе 51, Алькантара 69, Рибери 73

Судья: Штегеманн Саша.

В параллельном матче дортмундская «Боруссия» победила в Менхенгладбахе.

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Все комментарии
ATG
ATG
   415 / 843
19 мая в 10:47
Жаль что БВБ проиграли такой не особо сильной Баварии, тогда как сами были очень хороши, но не достаточно. Чтож с победой болел Баварии, очень понравилось как с Рибери и Роббеном попрощались!!! Кучу легенд позвали, и так как-то по душевному! Но жаль когда такие футболисты уходят тли они где-то будут ещё пылить?
beefs
beefs
   169 / 843
19 мая в 08:02
Тяжко, но все же Бавария, с очередной победой!!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   133 / 843
19 мая в 05:55
Поздравляю Баварию с чемпионством
Bayern Best
Bayern Best
   247 / 843
19 мая в 01:00
Всех с чемпионством!
Dark_13_13
Dark_13_13
   448 / 843
19 мая в 00:12
Вот это позор БД на пару с Ливером слить чемпионат с разницей 12 очков
Артур Бертон
Артур Бертон
   228 / 843
18 мая в 23:11
Всмысле? Сейчас же вроде уже май. Обычно в марте в Германии заканчивается чемпионат.
XL-965
XL-965
   490 / 843
18 мая в 22:17
Позор Бундеслиги даже в таком мертвом состоянии Бавария умудрилась взять титул. Бундеслига и весь немецкий футбол сдали очень сильно, чему подтверждение выступление сборной на ЧМ и Лиги Наций и выступление немецких клубов в еврокубках.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Bеликий Князь
   102 / 843
18 мая в 22:12
Поздравляю немчуру.
Зеленского поздравь..

аха-ха)
Сливки общества
Сливки общества
   403 / 843
18 мая в 21:49
Без эксцессов. Всех с чемпионством!
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 843
18 мая в 20:47
У Баварии нет конкурентов.
Alladins
Alladins
   100 / 843
18 мая в 19:29
Баварию с победой в чемпионате!
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   21 / 843
18 мая в 19:29
Поздравляю немчуру.
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 843
18 мая в 19:26
Примечательно, что последние два гола на счету ветеранов Баварии! Да, их время уже ушло....Спасибо Франку и Арьену за годы в мюнхенском суперклубе! Всех преданных болельщиков мюнхенского коллектива с очередным чемпионским титулом)
kotmyshka
kotmyshka
   115 / 843
18 мая в 19:17
было ожидаемо, в том числе и крупный счет
95-shishani-95
95-shishani-95
   46 / 843
18 мая в 19:14
С чемпионством БМ!!!
В такой тяжёлый для себя сезон сумели выиграть!!!
А БД некчемная, которая не воспользовалась потерями БМ!!!
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 843
18 мая в 19:07
Боварка ожидаемо выйграла титул как и МС Апл. Они просто фору давали а затем уделали сопернеков! С чемпеонством Боварию!!
10 seconds to stars
10 seconds to stars
   399 / 843
18 мая в 19:03
Боруссия собственно лично вручила Баварии это чемпионство. Очень слабый год для обоих немецких грандов.
Schalke-04
Schalke-04
   799 / 843
18 мая в 18:56
Насекомые в пролёте.🤣🤗
Bavaria_M
Bavaria_M
   162 / 843
18 мая в 18:55
Всех фанатов Великой Баварии с заслуженным чемпионством, урааааа.
И так грустно что больше не будет РоРи эх, закончилась эпоха великих игроков, и как приятно было вновь увидеть легенд Баварии, ухх аж слов нет, с победой нас всех, браво.
spartach091
spartach091
   176 / 843
18 мая в 18:54
Ветераны Баварии простились как следует!

Удачи Рибери, Роббену и Рафинье
112910315
112910315
   2 / 843
18 мая в 18:51
Разгромили без шансов для Боруссии.
NGYRZ
NGYRZ
   71 / 843
18 мая в 18:44
99 гол Роббена в бундеслиге! эх одного не хватило голландском феномену!

Кстати на минуточку, Роббен стал 12 кратным чемпионом 4-х чемпионатов Европы. Уникальное достижение в нынешние времена.

Надеюсь Арьен не покинет Европу.
Beka_byaka
Beka_byaka ответил ZENIT GOAL
   118 / 843
18 мая в 18:44
Спасибо, не учел.
NAZAR 007
NAZAR 007
   11 / 843
18 мая в 18:43
С чемпионством, рекордмайстер ! Сами себе создали
небольшую интригу, сами и сняли сегодня все вопросы ! )
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил Beka_byaka
   238 / 843
18 мая в 18:40
Айнтрахт жалко. Остались без еврокубков. Вольфсбург нагнул Аугсбург...
Не остались. В финале кубка играют Бавария и Лейпциг, которые вышли в ЛЧ. Поэтому дополнительная путёвка в ЛЕ достаётся 7 месту - а там как-раз Айнтрахт.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   238 / 843
18 мая в 18:38
Поздравляю с чемпионством! Игра в поддавки кончилась логично - сливавшая всем подряд начиная с февраля Боруссия всё благополучна слила, и опять осталась без трофеев. Сами виноваты - одни и те же ошибки из раза в раз, плюс провальное зимнее ТО. Вот и результат.

Бавария же была плоха в этом сезоне, самая слабая со времён Ван Гаала. Просто совершила на одну ошибку меньше, чем Дортмунд. Повторюсь уже в сотый раз - обе команды своей игрой титула не заслуживали в этом году. И эта ситуация, когда Бавария с таким не убедительным футболом раз за разом берёт салатницу, чемпионату на пользу не идёт. Надеюсь, что в следующем сезоне мы свои ошибки, наконец-то, учтём, и представленным шансом распорядимся лучше. Но самое обидное - такого шанса в следующем году может и не быть.

А Айнтрахту удачи в ЛЕ. Надеюсь, что всех своих лидеров он не потеряет.
Izmar
Izmar
   654 / 843
18 мая в 18:35
Баварию с выигрышем чемпионата!
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил Самедов Агил
   221 / 843
18 мая в 18:32
Заслужили, конкурент ни стабилен и кстати подскажите мне пожалуйста у меня у одного такое ощущения или у многих что бундеслига превращается в чемпионат одного клуба... Как бы путь французов ни повторили... Гегемония одного клуба это плохо для развития других клубов чего бы там ни говорили
Щас наоборот Бавария сдавать начала, Боруссия набирает, но стабильности не хватает
RMUKMU
RMUKMU
   175 / 843
18 мая в 18:32
Как жаль, что Айнтрахт не тот, что был вчера.
Если бы (да кабы) не посыпались в последние 2 месяца, то выиграли бы ЛЕ и стали 4-ми в Бундеслиге.
Самедов Агил
Самедов Агил
   216 / 843
18 мая в 18:31
Заслужили, конкурент ни стабилен и кстати подскажите мне пожалуйста у меня у одного такое ощущения или у многих что бундеслига превращается в чемпионат одного клуба... Как бы путь французов ни повторили... Гегемония одного клуба это плохо для развития других клубов чего бы там ни говорили
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