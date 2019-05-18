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«Шальке» и «Штутгарт» сыграли вничью

18 мая 2019, 18:20
Шальке-04Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)0 : 0Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгартМатч завершен

В рамках 34-го тура Бундеслиги «Шальке» и «Штутгарт» не смогли выявить победителя.

«Шальке» расположился на 14 месте (33 очка), а «Штутгарт» занял 16 позицию (28 пунктов).

Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена

«Шальке-04» - «Штутгарт» 0:0

«Шальке-04»: Нюбель, МакКенни, Стамбули, Тимотеу, Руди, Калиджури (Ритер 89), Сердар (Коноплянка 80), Бужеллаб, Очипка, Бургшталлер, Эмболо (Матондо 63)
Главный тренер: Вагнер Дэвид.

«Штутгарт»: Цилер, Павар, Баумгартль, Бадштубер, Инсуа, Эссвайн, Гентнер (Кастро 46), Аого, Соса, Дидави (Аколо 46), Гомес (Гонсалес 69)
Главный тренер: Виллиг Нико.

Предупреждение: Кастро 65

Судья: Штайнхаус Бибиана.

В другом матче тура «Бавария» дома обыграла «Айнтрахт».

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Сливки общества
Сливки общества
   403 / 843
18 мая в 23:04
Осталось дождаться, с кем Штутгарт будет играть стыковые.
Schalke-04
Schalke-04
   799 / 843
18 мая в 18:54
Хорошо что сохранили прописку, в Бундеслиги!
Бестрофейный
Бестрофейный
   95 / 843
18 мая в 18:22
Две поникшие команды.
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