«Шальке» и «Штутгарт» сыграли вничью

В рамках 34-го тура Бундеслиги «Шальке» и «Штутгарт» не смогли выявить победителя.
«Шальке» расположился на 14 месте (33 очка), а «Штутгарт» занял 16 позицию (28 пунктов).
Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена
«Шальке-04» - «Штутгарт» 0:0
«Шальке-04»: Нюбель, МакКенни, Стамбули, Тимотеу, Руди, Калиджури (Ритер 89), Сердар (Коноплянка 80), Бужеллаб, Очипка, Бургшталлер, Эмболо (Матондо 63)
Главный тренер: Вагнер Дэвид.
«Штутгарт»: Цилер, Павар, Баумгартль, Бадштубер, Инсуа, Эссвайн, Гентнер (Кастро 46), Аого, Соса, Дидави (Аколо 46), Гомес (Гонсалес 69)
Главный тренер: Виллиг Нико.
Предупреждение: Кастро 65
Судья: Штайнхаус Бибиана.
В другом матче тура «Бавария» дома обыграла «Айнтрахт».