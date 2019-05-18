ГлавнаяНовости

Рибери - первый в истории девятикратный чемпион Германии

18 мая 2019, 19:47
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 1Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери стал первым в истории девятикратным чемпионом Германии. 

Напомним, что сегодня «Бавария» на своем поле разгромила «Айнтрахт» и оформила чемпионский титул.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
АПЛ назвала лучший гол сезона
Сегодня, 14:56 ВидеоКомментарии14
Месси в шестой раз забил больше 50 голов за сезон
Вчера, 09:31 Комментарии30
Ракицкий стал чемпионом России и Украины за один сезон
19 мая Комментарии21
ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках
19 мая Комментарии42
Месси одобряет. Лучшие снайперы национальных лиг
19 маяАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии5
36-летний Вондоловски стал лучшим бомбардиром в истории MLS
19 мая ВидеоКомментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   46 / 843
19 мая в 01:42
Супер игроком был!!! Легенда мирового футбола!!!
Странно что тупые руководители сборной Франции не вызывали его с Бензема!!! За что и поплатились на домашнем евро в 2016 году против слабой Португалии!!!
Bavaria_M
Bavaria_M
   162 / 843
18 мая в 22:48
И заслуженным, браво Ри
Сливки общества
Сливки общества
   403 / 843
18 мая в 21:52
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
18 мая в 20:42
Рибери - молодец, Бавария - молодец, а вот вся остальная Бундеслига не молордец. По логике вещей именно в Германии должна быть высокая степень конкуренции, но почему-то даже 50+1 не помогает.
Навуходоносор ll
Навуходоносор ll
   364 / 843
18 мая в 20:09
Легенда мирового футбола.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 843
18 мая в 20:05
Солидное достижение.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100