Рибери - первый в истории девятикратный чемпион Германии

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери стал первым в истории девятикратным чемпионом Германии.
Напомним, что сегодня «Бавария» на своем поле разгромила «Айнтрахт» и оформила чемпионский титул.
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери стал первым в истории девятикратным чемпионом Германии.
Напомним, что сегодня «Бавария» на своем поле разгромила «Айнтрахт» и оформила чемпионский титул.
Странно что тупые руководители сборной Франции не вызывали его с Бензема!!! За что и поплатились на домашнем евро в 2016 году против слабой Португалии!!!
Странно что тупые руководители сборной Франции не вызывали его с Бензема!!! За что и поплатились на домашнем евро в 2016 году против слабой Португалии!!!