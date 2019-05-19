«Динамо» упустило победу над «Енисеем»

В матче 29-го тура РПЛ «Динамо» не смогло обыграть «Енисей».
Динамовцы остаются на 12-й строчке, «Енисей» делит последнее место в турнирной таблице с «Анжи».
Красноярск, стадион «Центральный»
«Енисей» - «Динамо» 2:2 (1:1)
Голы: Кутьин 40 (пенальти), Кутьин 87 - Жоаозиньо 35 (пенальти), Юсупов 83
«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Грицаенко, Данченко, Торбинский, Комолов (Рожков 81), Семакин, Огуде (Комков 36), Сарр, Кутьин, Соболев (Хубулов 57)
Главный тренер: Аленичев Дмитрий.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Теттех, Мигел Кардозу, Луценко (Грулев 74), Панченко (Марков 68)
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.
Предупреждения: Шунич 55, Данченко 64
Судья: Вилков Михаил.
В другом матче дня «Урал» и «Локомотив» сыграли вничью.
Прям чуть - чуть?!?
Прям чуть - чуть?!?
Будут ещё сезон нас своим унынием «радовать»
Будут ещё сезон нас своим унынием «радовать»
Интересно, что будет твориться в матче Краснодар-Арсенал?
Интересно, что будет твориться в матче Краснодар-Арсенал?
У "Динамо" их с десяток. И -тоже два гола.
Может Камкова на Маркова махнуть?
У "Динамо" их с десяток. И -тоже два гола.
Может Камкова на Маркова махнуть?
4-я московская команда за один тур пробивает пенальти....)))))
Не при Егорове - такое было ???..)))
4-я московская команда за один тур пробивает пенальти....)))))
Не при Егорове - такое было ???..)))
Даже ФНЛ не их уровень..
Даже ФНЛ не их уровень..