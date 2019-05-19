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«Динамо» упустило победу над «Енисеем»

19 мая 2019, 15:55
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

В матче 29-го тура РПЛ «Динамо» не смогло обыграть «Енисей».

Динамовцы остаются на 12-й строчке, «Енисей» делит последнее место в турнирной таблице с «Анжи».

Красноярск, стадион «Центральный»

«Енисей» - «Динамо» 2:2 (1:1)
Голы: Кутьин 40 (пенальти), Кутьин 87 - Жоаозиньо 35 (пенальти), Юсупов 83

«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Грицаенко, Данченко, Торбинский, Комолов (Рожков 81), Семакин, Огуде (Комков 36), Сарр, Кутьин, Соболев (Хубулов 57)
Главный тренер: Аленичев Дмитрий.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Теттех, Мигел Кардозу, Луценко (Грулев 74), Панченко (Марков 68)
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.

Предупреждения: Шунич 55, Данченко 64

Судья: Вилков Михаил.

В другом матче дня «Урал» и «Локомотив» сыграли вничью.

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Все комментарии
Михаил Алексеев
Михаил Алексеев
   566 / 843
вчера в 06:41
да ничего все наладится
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
вчера в 01:42
Есть рекордная четырнадцатая ничья!
Dinamo Москва
Dinamo Москва ответил berda2003
вчера в 01:17
динамо - стадо баранов во главе с главным тренером, таким же бараном...
В Эфиопии были бы чемпионами
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
19 мая в 22:38
"Немного" до ЕК не дотянули.
Прям чуть - чуть?!?
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 843
19 мая в 22:25
Енисею уважуха!
нечитайло
нечитайло
19 мая в 20:58
Лохопендры
berda2003
berda2003
   330 / 843
19 мая в 18:37
динамо - стадо баранов во главе с главным тренером, таким же бараном...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   133 / 843
19 мая в 18:27
Ничья хороший результат для Динамо
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   49 / 843
19 мая в 17:57
Жаль, конечно, что д-мо в родной пердив не вылетело.
Будут ещё сезон нас своим унынием «радовать»
beefs
beefs
   169 / 843
19 мая в 17:55
Нормальная ничейная игра
Брулин
Брулин
   172 / 843
19 мая в 17:38
В последнем туре Уфа и Крылья сольются)
спартак 1987
спартак 1987 ответил Jeck Denielse
   200 / 843
19 мая в 17:30
от какой пенки ты в шоке? на Мельгарехо чистейший пенальти был, может шок у тебя от победы цска? ты прямо напиши лучше
Caniggia
Caniggia
   42 / 843
19 мая в 17:28
Интересно, а следующий дебютный матч на новом стадионе, Динамо так же будет настраиваться на ничейку с Арсеналом?
Zimmer
Zimmer
   734 / 843
19 мая в 16:48
Немного не хватило.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 843
19 мая в 16:31
Динамо с удачной игрой!
Паровозов
Паровозов
   81 / 843
19 мая в 16:16
Динамо с пропиской в вышке, не должна команда с таким стадионом играть в пердиве.
cska plus
cska plus
   3 / 843
19 мая в 16:16
Динамо просто "фантастика".
сканер
сканер
   248 / 843
19 мая в 16:16
Динамо с сохранением в РПЛ!
mikysss
mikysss ответил Ангел неБесГрешен
   68 / 843
19 мая в 16:14
Как не тащат судейки млскоаских, они все равно теряют очки. Интересно, что будет твориться в матче Краснодар-Арсенал?
везде Федун, привыкай
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   201 / 843
19 мая в 16:13
надо играть до конца , респект красноярску
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 843
19 мая в 16:09
Как не тащат судейки млскоаских, они все равно теряют очки.
Интересно, что будет твориться в матче Краснодар-Арсенал?
gentlewolf
gentlewolf
   311 / 843
19 мая в 16:05
Енисей - один олевой момент - два гола.
У "Динамо" их с десяток. И -тоже два гола.
Может Камкова на Маркова махнуть?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
19 мая в 16:03
Я в шоке....по колено...

4-я московская команда за один тур пробивает пенальти....)))))

Не при Егорове - такое было ???..)))
Храневец
Храневец
   432 / 843
19 мая в 16:01
НАДО ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Правдин Семён
Правдин Семён
   36 / 843
19 мая в 16:01
Есть такая расхожая фраза в футболе :им уже ничего не надо(о положении дел в таблице ).Как раз такой матч и был.Но болельщикам этого не понять.Они ждут побед.И Динамо обязано было обыграть вылетающий Енисей. А так похоже на договорняк.
KURUM
KURUM
   620 / 843
19 мая в 16:00
У обеих команд не плохие в бытность футболисты, но тренера из них вышли ни какие..
Даже ФНЛ не их уровень..
particular
particular
   1 / 843
19 мая в 16:00
Есть устойчивое ощущение, что Динамо борется не за победы и очки, а за пальму первенства по ничьим с Рубином..:)) Подравнялись, - по 14!!!
За адекватность
За адекватность
   27 / 843
19 мая в 15:59
"Мужики! Соберитесь, Последний домашний матч." Футболисты "Енисея" услышали призыв с трибун, собрались и не проиграли. Ну а "Динамо" может спокойно строить планы на следующий сезон.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   245 / 843
19 мая в 15:58
Енисей молодцы.Бьются парни.Что то в каждой игре пенальти
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