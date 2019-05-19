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«Томь» оказалась сильнее «Спартака-2» в матче 37-го тура ФНЛ

19 мая 2019, 13:54
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«Томь» обыграла «Спартак-2» в матче 37-го тура ФНЛ.

В данный момент «Томь» располагается на третьем месте в таблице (63 очка), а «Спартак-2» - на тринадцатой строчке (45 очков).

Томск, стадион «Труд»

«Томь» - «Спартак-2» - 2:1 (0:1)
Голы: Ставпец 60, Ставпец 85 - Фольмер 39
Нереализованный пенальти: Гасилин 23

«Томь»: Смирнов, Каккоев, Пенчиков, Бугаев, Шумских, Эдиев, Ставпец, Шалаев, Андреев (Тлупов 57), Абдулавов (Сасин 71), Гасилин (Гвинейский 82).

«Спартак-2»: Шитов, Сазонов (Актисов 90), Мамин, Петрунин, Маслов, Воропаев, Фольмер (Маркитесов 63), Полубояринов, Бакалюк, Рудковский, Руденко (Бакаев 46).

Предупреждения: Руденко 28, Шумских 43, Воропаев 69, Каккоев 71.

Судья: Владимир Сельдяков. 

Напомним, что в предыдущем туре «Томь» уступила «Шиннику». 

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   276 / 843
вчера в 01:00
о нееет...Томь поадает на Уфу. И "чудом" Уфа пройдет томичей
Опять Уфа в премьерке что ли останется((
Надеюсь на Томь!!!! Сибиряки роднее
1 команда
1 команда
   94 / 843
19 мая в 17:47
Свиньи-1 и Свиньи-2 играют в одном стиле, позорном.
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
19 мая в 17:07
Свинарник опять опозорился! Эх, будь туров чуть больше. так Зенит 2 обошел бы мазутных.
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
19 мая в 15:25
Где бы ни играли свиньи, всяк с позором.
DiamondWolf1945
DiamondWolf1945
   607 / 843
19 мая в 15:17
Скоро ждём от Томи унижения и Спартака-1!!!!
mikysss
mikysss
   68 / 843
19 мая в 14:54
так петушки и за фнл следят??? ну да Сп2 проиграл томи, которая правда в стыках играть будет ну да ладно... Другое дело зинаида2 предпоследнее место а цдк даже в фнл нет - так что конебомжатские петушки идите кукарекать в лиге пониже чем фнл
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   343 / 843
19 мая в 14:47
Свиньи и в ФНЛ пролетают с позором.
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
19 мая в 14:43
Тут всё логично.
Nafnafik
Nafnafik
   86 / 843
19 мая в 14:39
Свиньи опять опозорились.
Vadik
Vadik
   506 / 843
19 мая в 14:37
Браво, Томь!!!! Ставпецу респект!!!!
Albasin
Albasin
   17 / 843
19 мая в 14:18
Томь с победой над свиньями-2!
cska plus
cska plus
   3 / 843
19 мая в 14:09
Они и ФНЛ позорятся.
parallels
parallels
   5 / 843
19 мая в 13:56
позор!
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