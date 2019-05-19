«Томь» оказалась сильнее «Спартака-2» в матче 37-го тура ФНЛ

«Томь» обыграла «Спартак-2» в матче 37-го тура ФНЛ.
В данный момент «Томь» располагается на третьем месте в таблице (63 очка), а «Спартак-2» - на тринадцатой строчке (45 очков).
Томск, стадион «Труд»
«Томь» - «Спартак-2» - 2:1 (0:1)
Голы: Ставпец 60, Ставпец 85 - Фольмер 39
Нереализованный пенальти: Гасилин 23
«Томь»: Смирнов, Каккоев, Пенчиков, Бугаев, Шумских, Эдиев, Ставпец, Шалаев, Андреев (Тлупов 57), Абдулавов (Сасин 71), Гасилин (Гвинейский 82).
«Спартак-2»: Шитов, Сазонов (Актисов 90), Мамин, Петрунин, Маслов, Воропаев, Фольмер (Маркитесов 63), Полубояринов, Бакалюк, Рудковский, Руденко (Бакаев 46).
Предупреждения: Руденко 28, Шумских 43, Воропаев 69, Каккоев 71.
Судья: Владимир Сельдяков.
Напомним, что в предыдущем туре «Томь» уступила «Шиннику».
Опять Уфа в премьерке что ли останется((
Надеюсь на Томь!!!! Сибиряки роднее
Опять Уфа в премьерке что ли останется((
Надеюсь на Томь!!!! Сибиряки роднее