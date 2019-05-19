«Урал» дал бой «Локомотиву»: ничья на табло

19 мая 2019, 13:25

«Урал» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 29-го тура РПЛ .

После этой встречи «Локомотив» остается на второй строчке в таблице (53 очка), а «Урал» - на одиннадцатой (35 очков).

Екатеринбург, стадион «Екатеринбург-Арена»

«Урал» - «Локомотив» - 2:2 (1:1)

Голы: Панюков 39, Эль-Кабир 46 - Ан. Миранчук 21, Ан. Миранчук 64 (пенальти)

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков (Емельянов 34), Меркулов, Фидлер, Бумаль Майега, Араторе, Бикфалви, Эль-Кабир (Ильин 80), Панюков (Ароян 76).

Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

«Локомотив»: Гильерме, Идову, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Крыховяк, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Смолов, Эдер (Кварацхелия 53).

Главный тренер: Сёмин Юрий.

Предупреждения: Фидлер 64, Страндберг 67, Страндберг 67, Кварацхелия 69, Бумаль 90+3.

Удаление: Страндберг 67.

Судья: Москалев Владимир.