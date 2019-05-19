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«Урал» дал бой «Локомотиву»: ничья на табло

19 мая 2019, 13:25
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Урал» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 29-го тура РПЛ.

После этой встречи «Локомотив» остается на второй строчке в таблице (53 очка), а «Урал» - на одиннадцатой (35 очков).

Екатеринбург, стадион «Екатеринбург-Арена»

«Урал» - «Локомотив» - 2:2 (1:1)
Голы: Панюков 39, Эль-Кабир 46 - Ан. Миранчук 21, Ан. Миранчук 64 (пенальти)

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков (Емельянов 34), Меркулов, Фидлер, Бумаль Майега, Араторе, Бикфалви, Эль-Кабир (Ильин 80), Панюков (Ароян 76).
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

«Локомотив»: Гильерме, Идову, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Крыховяк, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Смолов, Эдер (Кварацхелия 53).
Главный тренер: Сёмин Юрий.

Предупреждения: Фидлер 64, Страндберг 67, Страндберг 67, Кварацхелия 69, Бумаль 90+3.

Удаление: Страндберг 67.

Судья: Москалев Владимир.

В другом матче тура ЦСКА обыграл «Ахмат».

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Все комментарии
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак ответил амурец
   35 / 843
вчера в 16:46
да конечно особенно в группе ЛЕ более чем блестяще
Причем тут ЛЕ? ЦСКА ее вообще-то брал, что вам никогда сделать не получится, будете как тарасовка вечным бестрофейником. Да и в ЛЧ лучше вашего выступили!
амурец
амурец ответил Ненавижу спартак
   117 / 843
вчера в 16:34
да конечно особенно в группе ЛЕ более чем блестяще
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак ответил амурец
   35 / 843
вчера в 16:04
да вы и с судьями не удерживаетесь, а уж как в Европе блеснули
5 позорных поражений в группе - блеск.
амурец
амурец ответил Ненавижу спартак
   117 / 843
вчера в 15:56
да вы и с судьями не удерживаетесь, а уж как в Европе блеснули
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак ответил амурец
   35 / 843
вчера в 15:35
и матч Спартака с КС помним
Держитесь за Сухину, очень ценный кадр. Жаль только, что в Европе он бессилен.
амурец
амурец ответил Ненавижу спартак
   117 / 843
вчера в 14:55
и матч Спартака с КС помним
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак ответил амурец
   35 / 843
вчера в 11:59
позорнее только пенальти в матче с Ахматом
Помним матч Локо с Ахматом, там тоже беспредел судейский, как и с Уралом.
https://www.soccer.ru/news/1072214/egorov-aleksandr-turbin-evgeniy
амурец
амурец ответил mangoх12
   117 / 843
вчера в 10:02
Позорище и пеналь и удаление .. как и в каждом матче левейшие Сухина просто вытянул ЖД на второе место а потом кое кто говорит что Гинер виноват)))))))))
позорнее только пенальти в матче с Ахматом
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Костик Смирнов
   185 / 843
вчера в 02:48
Адмресурс Газпрома,если Вы про Зенит
Костик Смирнов
Костик Смирнов ответил Евгений Макрушин
19 мая в 23:26
А кто тащит то? Расскажите
sashasokol
sashasokol ответил волгодон 2
   234 / 843
19 мая в 20:55
Главное в еврокубках не будет Ростова, а остальные команды заслужили.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Евгений Макрушин
   4 / 843
19 мая в 18:58
Если бы Вы болели за Краснодар,то Ваше возмущение я бы понял.Но когда болельщик Зенита про это говорит,то ничего кроме улыбки это не вызывает....что Вас,что ЦСКА вечно тащат,а Вы про Локо тут говорите.Вы вспомните матч открытия Вашего стадиона с тем же Уралом...
Ну просил же...давайте не будем про это...))
Зачем вы пишите посты которые выглядят как оправдание .??....
Победили и победили...
Речь не об игре...а о названии ветки....
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Jeck Denielse
   185 / 843
19 мая в 18:41
Если бы Вы болели за Краснодар,то Ваше возмущение я бы понял.Но когда болельщик Зенита про это говорит,то ничего кроме улыбки это не вызывает....что Вас,что ЦСКА вечно тащат,а Вы про Локо тут говорите.Вы вспомните матч открытия Вашего стадиона с тем же Уралом...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   130 / 843
19 мая в 18:40
В общем и ничья пойдёт. Оставили мотивацию на последний матч). ЛОКО ВПЕРЁД!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
19 мая в 17:48
По названию ветки можно подумать что игроки Урала только вчера правила футбола выучили...и собирались бесславно крупно проиграть....)))

На самом деле Урал и в Черкизове выиграл.....и сегодня выиграл бы ...если б не....(не будем про это всё равно ничего не меняется..)
MAUS
MAUS ответил амурец
   56 / 843
19 мая в 17:45
главное то бы не было Спартака в ЕК
уже поздно!
там всё куплено)))))
MAUS
MAUS ответил Гавроша
   56 / 843
19 мая в 17:44
Не говори, даже соккер о них возмущался: https://www.soccer.ru/blogs/record/1108234/syomin-yuriy-musaev-murad?from=top https://www.soccer.ru/blogs/record/1110005/syomin-yuriy-cska?from=top Чую, сейчас прибежит будильник и начнет всем нашим минусы ставить. Вот такая у них правда.
на счёт будильника ⏰ - аж улыбнулся,
спасибо!
Союзник противников
Союзник противников ответил За адекватность
   25 / 843
19 мая в 17:34
Ну хотя бы затем, что если условно "Урал" выиграет кубок и автоматом попадет в ГЭ ЛЕ, то заработает денег, да и болельщикам радость доставит. Разве это плохо? А коэффициент дело десятое.
Я за коэффициент не ратую,напротив! О том и говорю,собственно,что не связываю участие той,или иной команды с общим состоянием футбола в стране.И считаю,что внутренний турнир-ГЛАВНЫЙ В ГОДУ,а еврокубки-некое поощрение команде,занявшей соответствующее место,гандикап. А в связи с тем,что наши "футбольные буратины" всё ставят с ног на голову(как протянутая Гинером "реформа" с переходом на формат "осень-весна"),то наш футбол не развивается силой,а лишь амбициями и хвастовством о приобретениях,коэффициентах и прочих "заслугах".Другое дело,что мы-осколки прошлого,и в еврокубках для нас любая российская команда-своя,но в социуме-то всё резко меняется! Посмотрите,сколько не только поддельной,но и реальной ненависти друг к другу разлито в сети.
амурец
амурец ответил spawn0
   117 / 843
19 мая в 17:33
главное то бы не было Спартака в ЕК
амурец
амурец ответил kastites
   117 / 843
19 мая в 17:33
ну Зенит то уже судьи вытащили
Zayac_65
Zayac_65
   525 / 843
19 мая в 17:12
Опять пенальти..)))
Гавроша
Гавроша ответил kastites
   20 / 843
19 мая в 17:12
Локомотив тащят за уши судьи
Не говори, даже соккер о них возмущался:

https://www.soccer.ru/blogs/record/1108234/syomin-yuriy-musaev-murad?from=top
https://www.soccer.ru/blogs/record/1110005/syomin-yuriy-cska?from=top

Чую, сейчас прибежит будильник и начнет всем нашим минусы ставить. Вот такая у них правда.
kastites
kastites
   155 / 843
19 мая в 17:07
Локомотив тащят за уши судьи
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
19 мая в 16:55
Тухлячок!
spawn0
spawn0
19 мая в 16:44
Локо хочет в ЛЧ..это понятно,но Краснодар там выглядел бы достойней по игре.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответил Сергей Тихонов
   452 / 843
19 мая в 16:22
Потому что после того, как чемпион известен, надо же кого-то болеть) вот и болеем за Краснодар)
loko7
loko7
   214 / 843
19 мая в 16:20
Матч провалили полностью, можно и без 2 места остаться.
сканер
сканер
   248 / 843
19 мая в 16:14
РПЛ-Российская Продажная Лига! Геббельс в чёрных трусах спас Локо!
MAUS
MAUS ответил Jeck Denielse
   56 / 843
19 мая в 16:13
Оренбург уже показал что его ждало в двух матчах с Зенитом)))))
А ты говоришь судьи тд)))))
зачем? достаточно иметь в ЧР команды которые с удовольствием тебе сольют игры, самое интересное в данной ситуации обе команды остаются довольны, у одной бабло а другой три очка за игру))))
Против_всех
Против_всех ответил RIR68
   717 / 843
19 мая в 16:06
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