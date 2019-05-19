«Урал» дал бой «Локомотиву»: ничья на табло

«Урал» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 29-го тура РПЛ.
После этой встречи «Локомотив» остается на второй строчке в таблице (53 очка), а «Урал» - на одиннадцатой (35 очков).
Екатеринбург, стадион «Екатеринбург-Арена»
«Урал» - «Локомотив» - 2:2 (1:1)
Голы: Панюков 39, Эль-Кабир 46 - Ан. Миранчук 21, Ан. Миранчук 64 (пенальти)
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков (Емельянов 34), Меркулов, Фидлер, Бумаль Майега, Араторе, Бикфалви, Эль-Кабир (Ильин 80), Панюков (Ароян 76).
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
«Локомотив»: Гильерме, Идову, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Крыховяк, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Смолов, Эдер (Кварацхелия 53).
Главный тренер: Сёмин Юрий.
Предупреждения: Фидлер 64, Страндберг 67, Страндберг 67, Кварацхелия 69, Бумаль 90+3.
Удаление: Страндберг 67.
Судья: Москалев Владимир.
В другом матче тура ЦСКА обыграл «Ахмат».
https://www.soccer.ru/news/1072214/egorov-aleksandr-turbin-evgeniy
https://www.soccer.ru/news/1072214/egorov-aleksandr-turbin-evgeniy
Зачем вы пишите посты которые выглядят как оправдание .??....
Победили и победили...
Речь не об игре...а о названии ветки....
Зачем вы пишите посты которые выглядят как оправдание .??....
Победили и победили...
Речь не об игре...а о названии ветки....
На самом деле Урал и в Черкизове выиграл.....и сегодня выиграл бы ...если б не....(не будем про это всё равно ничего не меняется..)
На самом деле Урал и в Черкизове выиграл.....и сегодня выиграл бы ...если б не....(не будем про это всё равно ничего не меняется..)
там всё куплено)))))
там всё куплено)))))
спасибо!
спасибо!
https://www.soccer.ru/blogs/record/1108234/syomin-yuriy-musaev-murad?from=top
https://www.soccer.ru/blogs/record/1110005/syomin-yuriy-cska?from=top
Чую, сейчас прибежит будильник и начнет всем нашим минусы ставить. Вот такая у них правда.
https://www.soccer.ru/blogs/record/1108234/syomin-yuriy-musaev-murad?from=top
https://www.soccer.ru/blogs/record/1110005/syomin-yuriy-cska?from=top
Чую, сейчас прибежит будильник и начнет всем нашим минусы ставить. Вот такая у них правда.
А ты говоришь судьи тд)))))
зачем? достаточно иметь в ЧР команды которые с удовольствием тебе сольют игры, самое интересное в данной ситуации обе команды остаются довольны, у одной бабло а другой три очка за игру))))
А ты говоришь судьи тд)))))
зачем? достаточно иметь в ЧР команды которые с удовольствием тебе сольют игры, самое интересное в данной ситуации обе команды остаются довольны, у одной бабло а другой три очка за игру))))